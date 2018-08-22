備戰IPO Uber聘請新CFO

歷時三年，Uber 終於公布了該公司首席財務官（CFO）人選－－Nelson Chai，前美林 CFO。作為公司 CFO，Chai 將領導 Uber 明年 IPO 的準備工作，並於 9 月 10 日上任。

據彭博社報導，在此之前，Nelson Chai 為 Warranty Group 的 CEO，該公司是為汽車製造商與消費品製造商提供保險服務的供應商。

Chai 與 Uber 董事會成員 Thain 相識多年，二人曾在 2008 年金融危機期間在美林（Merrill Lynch）一起共事。Chai 當時擔任美林的 CFO，Thain 擔任美林的 CEO。他們一同將美林賣給了美國銀行（Bank of America），當時美林管理層曾因為數十億美元的天價高管獎金受到外界批評。此外，Chai 與 Thain 還在紐約證券交易所的母公司紐約泛歐交易和另一家銀行 CIT Group 一起工作過。

去年，Uber 高管頻頻出走，各種醜聞不斷，CEO 以及創始人 Kalanick 也於 6 月辭職，公司一度「達到有史以來最接近』無人駕駛』狀態。」

在 Dara Khosrowshahi 去年 9 月接任 CEO 之後，尋找到公司 CFO 就成為他的首要任務之一。該公司 CFO 職位從 2015 年起就一直空缺。

Uber 計劃於明年年底前 IPO，目前公司估值約為 600 億美元，將是史上規模最大的 IPO 之一。Khosrowshahi 曾表示，他不認為在 Uber 上市之前必須盈利，但是必須顯示出盈利的「明確的路徑」。

目前 Uber 面臨巨大扭轉虧損壓力，公司新業務投資以及收入增長都在放緩。不久前還有投資者建議公司出售其自動駕駛汽車部門。在過去 18 個月中，該部門每季度虧損高達 1.25 億至 2 億美元，占公司季度虧損額的 15%-30%。

Uber 最近幾個季度每天要燒掉 100 萬 200 萬美元的現金，用於支付昂貴的硬體成本，如汽車和內附的傳感器等設備。公司曾通過撤銷亞利桑那州的業務，削減自動駕駛車研發規模來降低成本。然而，這一舉措似乎並未奏效。

截至 3 月 31 日，Uber 在過去 12 個月內虧損超過 30 億美元，不包括利息、稅收以及出售部分海外業務的利潤。2017 年 Uber 虧損 45 億美元，高於去年的 28 億美元。