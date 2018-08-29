不僅是中國 全球汽車銷售都在放緩

2010 年以來，全球汽車銷售每年以超過 5% 的增速穩步擴張。然而汽車諮詢機構 LMC Automotive. 預計，今年全球汽車銷售的年增率增長只有 1.8%。

中國和歐洲市場的增長放緩是主要的原因，而美國的關稅政策施壓，則是觸發中歐汽車市場增速放緩的關鍵。

中國此前宣布在今年 7 月下調汽車進口關稅，但下調關稅後的汽車銷量並未出現復甦。中汽協統計的數據顯示，7 月乘用車銷量環比和年增率雙降，環比降 15.19%，年增率降幅 5.30%。

這是十年來中國乘用車市場首次真正意義上出現負增長。

歐洲的汽車銷售同樣也在放緩。華爾街日報的報導提到，汽車市場的需求已經回到了上一輪衰退前的水平。

在本輪經濟復甦的助推下，全球範圍內的汽車銷售仍然相對堅挺，但前景已經開始生變。川普的關稅政策影響了多個非美市場的消費者信心，媒體稱美國總統計劃對該國 2000 億美元的進口汽車徵收 25% 的關稅。而此前已經推行的 25% 和 10% 的鋼鋁關稅，也令車企生產成本上升。

美國貿易政策對汽車企業的影響顯著，從周二汽車股的表現中可以窺見一斑。周一美國與墨西哥達成初步貿易協議，墨西哥同意「4 年內實現北美地區所產汽車 75% 組成部件」在美國、墨西哥和加拿大生產。周二標普、納指再創紀錄新高，在美墨均設工廠的大眾、寶馬和戴姆勒股價均上漲，表現均好於德國 DAX 指數。

德國大陸集團上周下調了 2018 年的銷量和利潤預期，稱消費者對轎車的需求明顯減少，中國和歐洲業務表現不佳。大陸集團是全球第二大汽車零部件供應商。

再加上歐洲開始實施更嚴格的尾氣排放檢測標準，戴姆勒、大眾以及另一家汽車零部件供應商法雷奧此前也都均下調了利潤預期。同樣地，中國為應對環境污染問題，對尾氣排放的控制也越來越嚴格。