【安聯投信】市場氣氛趨穩 多數債走揚 投資級債和高收益債續吸睛

過去一周美公債殖利率受美國總統川普對聯準會升息舉動言論影響，美公債殖利率續跌，帶動避險性債券走強；風險性債券則受惠於美中貿易重啟談判局勢而上漲，新興主權債反彈幅度較大。根據美銀美林引述 EPFR 截至 8 月 22 日，投資級債券和高收益債市延續上周持續淨流入、但流入金額均減緩（見表）。

安聯投信表示，近一周，全球主要債市多以上漲作收，反應市場受貿易雜音干擾影響緩和鈍化。根據統計，可轉債指數表現最佳、受惠於股市反彈，近一周上漲 1.93%；其次為新興市場債券指數、上漲 0.65%；除歐洲投資等級債券指數之外，幾乎其他各內債券指數大都繳出 0.2~0.6% 不等的正報酬。

在投資等級債方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，過去一周，投資等級債上漲、其中償債資金動能增溫。美公債殖利率下滑，長天期債受惠較多，部分投資人順勢加碼長天期債，上周資金流入 6.2 億美元，較前周增加 1.2 億美元。

在高收益債方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美中貿易鈍化，風險性資產回溫，全球高收益債利差亦隨著收窄 2 個基準點。在不同級別部分，整體來說以 BB 級債與 B 級債表現相對強勢。

林素萍表示，根據研究資料顯示，高收益債個信評級別券種若扣除掉未來五年預期的違約損失，BB 級債約剩下 154 點利差，B 級債剩下 160 點利差，CCC 級債則剩下 11 點利差，顯示考慮風險後的報酬來看，BB 級債與 B 級債仍是較佳選擇。

展望後市，林素萍表示，因高收益債的報酬表現空間接近股票，下檔風險又較股票為低，且預期今明兩年違約率仍將低於長期平均，因此對於高收益債的後市仍可偏多看待，其中又以有穩健基本面支撐、且整體收益率表現相對較高的美國高收益相對看好。

在新興市場債方面，許家豪表示，美元反彈暫歇與中美貿易利空鈍化，新興市場債有回穩跡象，利差收斂 1 點，指數小漲 0.28%。不過在資金面截至 8 月 22 日當周，新興市場債仍持續流出 15.7 億美元，且較前一周流出 4.7 億美元要擴大許多。

許家豪表示，受惠於市場氣氛轉趨穩定，以及隨著期中選舉靠近，不確定性降低，加上 NAFTA 談判應可樂觀看待，以及 8 月以來上漲餘逾 1.2% 的美元指數，近一周下跌近 1%，也對原本承壓的新興市場貨幣，形成正面助益，讓新興債市有表現空間，其中相對看好亞債。

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