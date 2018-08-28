民法典各分編草案提請審議：不再保留計劃生育的有關内容

據中國網財經消息，民法典各分編草案提請第十三屆全國人大常委會第五次會議審議。民法典各分編草案中有關婚姻家庭編部分，草案不再保留計劃生育的有關内容。此前，北京市《關於加快推進母嬰設施建設的實施意見》率先提出，支持母乳喂養，保障母嬰權益，加大母嬰設施建設力度，滿足群眾對母嬰設施的需求。

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所所長、中國人口學會副會長張車偉表示，中國的生育率下降太快，一部分原因是受計劃生育政策影響。製定計劃生育政策的時候，確實沒有想到我們的老齡化會這麽快到來，因為當時的核心思路就是控製人口。從政策製定的角度，中國應該有所反思。

A股中，金發拉比(002762-CN)涉足母嬰行業30年，擁有"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"貝比拉比(BABY LABI)"三大自主品牌，1400家終端形象店面，是多項母嬰類產品國家和行業標準的主要起草單位。愛嬰室(603214-CN)定位於"中高端母嬰市場，為孕前至6歲嬰幼兒家庭提供一站式母嬰用品採購及孕嬰童健康服務的專業連鎖零售商"。

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