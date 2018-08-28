[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ------------------------------------------------------------------------------------------ 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 綠悅-KY 昶和 東泥 新日光 嘉裕 正道 元大台商50 中和 大統染 味王 東華 同開 富邦摩台 大東 本盟 大飲 立益 富邦發達 本盟 銘旺科 天仁 佳和 富邦金融 巨庭 健和興 宏亞 昶和 元大MSCI台灣 亞德客-KY 旭隼 達新 三洋紡 永豐臺灣加權 麗豐-KY 元晶 地球 本盟 富邦日本 國巨 遠雄來 恆大 瑞利 國泰日經225 茂矽 統領 怡華 樂士 元大歐洲50 錸德 威宏-KY 昶和 正峰新 元大日經225 智寶 泰昇-KY 大統染 億泰 元大美債20正2 奇力新 錩泰 毛寶 元大美債20反1 大毅 程泰 懷特 國泰20年美債反1 強茂 氣立 燁興 元大S&P日圓反1 華新科 台硝 中鴻 富邦歐洲 星通 永記 千興 FH彭博高收益債 禾伸堂 日勝化 威致 FH彭博新興債 同泰 展宇 華豐 FH富時不動產 玉晶光 華廣 首利 元大台灣高息低波 揚明光 士紙 麗正 富邦臺灣優質高息 台勝科 高興昌 東訊 FH富時高息低波 鈞寶 東明-KY 華泰 新光內需收益 淳安 鑫永銓 錸德 亞泥 達方 宏旭-KY 倫飛 味王 台船 海悅 虹光 綠悅-KY 華園 智寶 威盛 再生-KY 杜康-DR 隴華 國碩 昭輝 陽光能源-DR 銘旺科 銘旺科 宏洲 翔耀 統懋 廣豐 奇力新 翔耀 嘉裕 禾伸堂 太空梭 東華 揚明光 麗臺 立益 新至陞 華映 宏和 穎漢 吉祥全 佳和 泰鼎-KY 憶聲 昶和 迎廣 科風 三洋紡 悅城 和鑫 本盟 陞泰 力特 瑞利 達方 喬鼎 中興電 愛山林 正達 日馳 皇昌 晟鈦 鑽全 潤弘 聯德 樂士 遠雄來 同泰 高林股 夏都 新世紀 正峰新 欣欣 誠研 巨庭 統領 綠能 亞德客-KY 客思達-KY 誠創 億泰 康師傅-DR 嘉威 中纖 杜康-DR 力銘 毛寶 同方友友-DR 亞太電 懷特 友佳-DR 達能 雙鍵 一零四 清惠 燁興 欣天然 慧友 中鴻 新海 勁永 千興 欣高 捷泰 威致 茂順 互億 華豐 台數科 天瀚 首利 南六 迅杰 川湖 基勝-KY 華上 麗正 波力-KY 君耀-KY 東訊 泰昇-KY 光麗-KY 廣宇 政伸 元晶 華泰 吉源-KY 裕豐 錸德 鼎炫-KY 寶徠 倫飛 皇普 虹光 陽明 台光電 六福 精元 康師傅-DR 威盛 聖馬丁-DR 國碩 神州-DR 仲琦 耀傑-DR 銘旺科 同方友友-DR 統懋 晨訊科-DR 翔耀 友佳-DR 太空梭 陽光能源-DR 麗臺 精熙-DR 立隆電 中福 華映 雷虎 吉祥全 中視 憶聲 秋雨 科風 慶豐富 和鑫 新利虹 力特 國光生 喬鼎 正達 晟鈦 虹冠電 聯德 同泰 新世紀 誠研 綠能 誠創 嘉威 力銘 世芯-KY 亞太電 達能 清惠 慧友 勁永 捷泰 宏齊 互億 天瀚 華孚 迅杰 康舒 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 鈺邦 華友聯 裕豐 寶徠 全坤建 京城 皇普 達麗 長榮 陽明 六福 欣欣 金麗-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 鼎炫-KY