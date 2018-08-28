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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月27日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     群益臺灣加權反1 富邦科技          綠悅-KY           昶和     東泥     新日光     
嘉裕     正道            元大台商50        中和              大統染   味王
東華     同開            富邦摩台          大東              本盟     大飲
立益                     富邦發達          本盟              銘旺科   天仁
佳和                     富邦金融          巨庭              健和興   宏亞
昶和                     元大MSCI台灣      亞德客-KY         旭隼     達新
三洋紡                   永豐臺灣加權      麗豐-KY           元晶     地球
本盟                     富邦日本          國巨              遠雄來   恆大
瑞利                     國泰日經225       茂矽              統領     怡華
樂士                     元大歐洲50        錸德              威宏-KY  昶和
正峰新                   元大日經225       智寶              泰昇-KY  大統染
億泰                     元大美債20正2     奇力新                     錩泰
毛寶                     元大美債20反1     大毅                       程泰
懷特                     國泰20年美債反1   強茂                       氣立
燁興                     元大S&P日圓反1    華新科                     台硝
中鴻                     富邦歐洲          星通                       永記
千興                     FH彭博高收益債    禾伸堂                     日勝化
威致                     FH彭博新興債      同泰                       展宇
華豐                     FH富時不動產      玉晶光                     華廣
首利                     元大台灣高息低波  揚明光                     士紙
麗正                     富邦臺灣優質高息  台勝科                     高興昌
東訊                     FH富時高息低波    鈞寶                       東明-KY
華泰                     新光內需收益      淳安                       鑫永銓
錸德                     亞泥              達方                       宏旭-KY
倫飛                     味王              台船                       海悅
虹光                     綠悅-KY           華園                       智寶
威盛                     再生-KY           杜康-DR                    隴華
國碩                     昭輝              陽光能源-DR                銘旺科
銘旺科                   宏洲                                         翔耀
統懋                     廣豐                                         奇力新
翔耀                     嘉裕                                         禾伸堂
太空梭                   東華                                         揚明光
麗臺                     立益                                         新至陞
華映                     宏和                                         穎漢
吉祥全                   佳和                                         泰鼎-KY
憶聲                     昶和                                         迎廣
科風                     三洋紡                                       悅城
和鑫                     本盟                                         陞泰
力特                     瑞利                                         達方
喬鼎                     中興電                                       愛山林
正達                     日馳                                         皇昌
晟鈦                     鑽全                                         潤弘
聯德                     樂士                                         遠雄來
同泰                     高林股                                       夏都
新世紀                   正峰新                                       欣欣
誠研                     巨庭                                         統領
綠能                     亞德客-KY                                     客思達-KY
誠創                     億泰                                         康師傅-DR
嘉威                     中纖                                         杜康-DR
力銘                     毛寶                                         同方友友-DR
亞太電                   懷特                                         友佳-DR
達能                     雙鍵                                         一零四
清惠                     燁興                                         欣天然
慧友                     中鴻                                         新海
勁永                     千興                                         欣高
捷泰                     威致                                         茂順
互億                     華豐                                         台數科
天瀚                     首利                                         南六
迅杰                     川湖                                         基勝-KY
華上                     麗正                                         波力-KY
君耀-KY                  東訊                                         泰昇-KY
光麗-KY                  廣宇                                         政伸
元晶                     華泰                                         吉源-KY
裕豐                     錸德                                         鼎炫-KY
寶徠                     倫飛
皇普                     虹光
陽明                     台光電
六福                     精元
康師傅-DR                威盛
聖馬丁-DR                國碩
神州-DR                  仲琦
耀傑-DR                  銘旺科
同方友友-DR              統懋
晨訊科-DR                翔耀
友佳-DR                  太空梭
陽光能源-DR              麗臺
精熙-DR                  立隆電
中福                     華映
雷虎                     吉祥全
中視                     憶聲
秋雨                     科風
慶豐富                   和鑫
新利虹                   力特
國光生                   喬鼎
                         正達
                         晟鈦
                         虹冠電
                         聯德
                         同泰
                         新世紀
                         誠研
                         綠能
                         誠創
                         嘉威
                         力銘
                         世芯-KY
                         亞太電
                         達能
                         清惠
                         慧友
                         勁永
                         捷泰
                         宏齊
                         互億
                         天瀚
                         華孚
                         迅杰
                         康舒
                         華上
                         君耀-KY
                         光麗-KY
                         元晶
                         鈺邦
                         華友聯
                         裕豐
                         寶徠
                         全坤建
                         京城
                         皇普
                         達麗
                         長榮
                         陽明
                         六福
                         欣欣
                         金麗-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         泰金寶-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         新利虹
                         國光生
                         鼎炫-KY
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