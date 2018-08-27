中國央行暗示 不希望發生全面貨幣戰

根據 MarketWatch 分析報導，中國央行最近支撑其貨幣與股市，可能別有動機：要川普政府別在貿易戰上，節外生枝。

週一，人民幣兌美元溫和走低。上週五則上漲 1%，中國央行在決定每日人民幣匯率機制中，加入逆週期因子，人民幣因而上漲。最近交易中，1 美元報 6.8169 人民幣，紐約上週五尾盤報 6.8097。

逆週期因子作用在阻止人民幣兌美元快速下跌。

週一，上海綜合指數上漲 1.9% 至 2780.90，創 8 月 9 日以來最高收盤水準。中美之間的貿易爭議持續，對中國股市與貨幣造成了衝擊。今年以來，上海綜合指數下跌了 16%，人民幣兌美元亦下跌了近 5%。

Pepperstone 公司研究主管魏斯頓 (Chris Weston) 說：「中國央行最近行動的第一目的，在於阻止資金外流，」

「這是自 8 月初以來的第三項措施，中國有意透過貿易協商，支撑其經濟，也要阻止資金外流的副作用。當然，他們可以使用外匯儲備，但目前階段，不宜進行單方投機，要將資金留在國內市場，」他說。

有分析師猜測，中國央行支撑人民幣上揚，是在對美國政府遞出橄欖枝。川普總統曾直言，他認為中國政府在操控匯率。7 月，川普指控中國與歐盟蓄意削弱其貨幣，取得對美國商品的競爭優勢。