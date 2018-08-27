傳中國最聰明資金再進場 專家：若消息屬實 2653點成底部機會大增

被譽為中國股市「最聰明」資金的社保資金，據傳再度有增資動作。由於先前社保基金曾多次在 A 股底部成功布局，格外引發外界關注。

《華爾街見聞》報導，有傳聞指出社保基金日前對部分投資管理人的權益組合再次增撥資金，相關資金已經到位，預計可能有部分投資管理人已經入場買入 A 股。

社保基金的動向之所以引發市場關注，在於先前有多次在 A 股底部成功進場的紀錄。最經典的例子是在 2005 年終和 2008 年底，當時 A 股都在市場底部，社保基金選在當時積極進場操作。在 2007 年下半年，社保基金更從 A 股高點順利出場。正因有多次成功低買高賣的佈局紀錄，這回傳出社保基金有動作，自然讓投資人格外矚目，也意味 A 股底部可能真的到了。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，2005 年的 998 點和 1664 點，都是社保基金的底部，如果消息屬實的話，那麼 2653 點成為底部的機率就很高，直指每回社保基金進場都是市場的底部，無一例外。

今天滬深兩市小幅高開後，一路走高，日線三連紅，創業板指數漲幅更逼近 3%，兵臨 1500 點整數關卡，相關類股幾乎全線上漲，5G 概念股全天領漲兩市，市場做多氛圍回暖。上証指數收報 2780.90 點，漲 1.89%，深証成指報 8728.56 點，漲 2.87 %，創業板指報 1493.94 點，漲 2.99%。

2005 年那回，社保基金在 A 股低點時大批開設新帳戶，同時增設 001、002 等指數化投資帳戶進場買入 A 股。之後證明，這回佈局恰巧買在指數低位，2 年半內，A 股指數最高上漲了超過 500%。

到了 2007 年，A 股來到高點，當時社保基金對相關權益類組和大規模減碼，成功獲利出場。時間再來到金融風暴的 2008 年底至 2009 年初，當時 A 股跌到低點，社保基金也在此時進場大舉買進，日後證明也是一次成功的操作。

對於先前堪稱「神準」的投資，社保基金在今年 5 月指出，之所以能把握市場的漲跌，是因為嚴格執行該基金的戰略資產配置計畫與風險控制相關規定的客觀結果，強調絕不是靠內幕消息行動。社保基金自成立以來，年均投資收益率為 8.44%。

據傳 A 股市場內，社保基金是透過委託社保組合予公募基金機構和券商資管團隊，來進行投資運作。相關組合會定期考評，十分科學嚴格，也讓各家公司願意在社保管理上投入最優秀的人才。