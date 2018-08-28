公開市場利率升10個基點 代表人行引導利率向上？媒體打臉：想太多了

中國人民銀行昨 (27) 日國庫現金管理中標利率為 3.8%，較前 11 天的 3.7% 提高 10 個基點，有中國媒體解讀，這代表人行在引導貨幣市場利率走勢向上。但也有另一派打臉這項說法，強調最終招標利率的驅動來自存款端及背後監管，和人行沒有任何關係。

《券商中國》報導，所謂中央國庫現金管理商業銀行定期存款，是指中國國庫的資金，主要來自財政收入，一般來說資金會放在人行，因此企業交稅會讓市場流通貨幣減少，相當於緊縮貨幣。

為了維持市場流動性，人行會定期把國庫裡暫時用不到的錢，透過招標以定期存款方式放在商業銀行，一來可以讓中央財政資金獲得更高收益，二來相當於向市場投放基礎貨幣。也就是說，人行這麼做可以釋放流動性，還能傳遞對利率看法，引導市場利率走向。

至於這回調高 10 個基點，有媒體解讀這是對市場資金利率走勢的確認，過去兩周以來，無論是 DR007 利率，還是 Shibor3 個月利率走勢，還是 3 個月期限的同業存單利率，都出現上漲。特別是，3 個月期限的同業存單利率在 11 個交易日飆升 132 個基點。

加上為了籌措地方基礎建設資金，中國地方債加快發行，成為利率攀升的重要原因，預計 8-9 月將是地方債發行高峰，人行若不加強放水，商業銀行一窩蜂配置地方債，恐對信用債配置造成擠出效應。

但也有媒體認為上述解讀錯誤，強調國庫現金招標是財政部發起、人行代為操作的工具安排。這項工具本質上是為了增加財政資金收益，也向市場補充一些中長期資金，更強調國庫現金定存招標和人行流動性投放不同的關鍵在於，這是為了解決中小銀行存款不足、貸存比考核問題。

因此，最終招標利率的驅動來自於存款端，以及背後的監管，跟人行沒有任何的關係。更指出，如果按照上述邏輯，第七次操作比第六次降了 103 個基點，兩個月內忽上忽下進行引導，不符合人行操作，強調上述邏輯根本不存在。

