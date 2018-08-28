能源盤後─美墨達成貿易共識 市場等待供應訊息 油價波動後小漲作收

油價週一 (27 日) 上下漲跌之間擺動，最後收盤時小幅收高。交易商在上週的反彈後等待新的供應信號。因美國庫存下降幅度大於預期而攀升超過 5%，價格創下自上週六以來的最佳一週，儘管仍然比今年早些時候低了約 7.1%。

布蘭特原油期貨收高 0.46 美元，或 0.60% 至每桶 76.59 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.02 美元，或 0.29% 至每桶 68.92 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.58% 至每加侖 0.011 美元。

天然氣收低 0.045 美元，或 1.54% 至每一千立方英尺 2.868 美元。

週一，全球基準布蘭特原油價格與 WTI 紐約輕原油價格上漲，而天然氣依照劇本與油價反向而小幅下跌。

今年夏天，全球供需的不確定性使價格雙向波動。美國對伊朗的制裁以及利比亞和委內瑞拉的供應中斷在不同時期支持石油，而沙烏地阿拉伯和俄羅斯等主要原油生產國穩定產量的數據往往推低價格。

如伊朗的石油從市場上消失，分析師們目前還未確定 OEPC、能源生產國及美國是否能穩定的產出，以確保市場供應良好。而大量的未知數導致市場雙向的波動不斷。

與此同時，中美之間的貿易緊張局勢加劇了全球經濟放緩的可能性，從而大幅降低了對大宗商品的需求。這種威脅反過來推高了美元，這使得以美元計價的材料對海外買家來說更加昂貴。

WTI 原油價格走勢圖 / 圖：cnbc

投資者最近受到鼓勵，兩國已經努力解決貿易衝突，導致過去一週全球庫存，貨幣和商品價格上漲。然而，似乎上週美中官員們未達成最後的協議，使關稅戰持續。

此外，美國和墨西哥週一同意新版本協議取代北美自由貿易協定 (NAFTA)，迫使加拿大再次考量關於汽車貿易等新條款。

交易商正在展望美國原油庫存的最新數據，計劃於週二和週三公布。