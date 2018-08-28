【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美墨談判達成協議，有望使得加拿大加速完成北美自由貿易協定，帶動昨日美股走高，加上大型權值股的大立光及台積電，漲幅皆在 1.5% 以上，激勵台股今日呈現上漲格局，收盤台股上漲 87.34 點，漲幅 0.8%；籌碼面上，外資現貨部位買超 81.06 億元，外資期現貨部位合計買超 157.09 億元。

《國際金融市場焦點分析》

昨日受到美墨談判達成協議影響，推今日早盤亞股開盤持續走高，惟盤中市場追價力道不足，使得短期賣壓湧現影響，導致中國 A50 指數及恆生指數漲幅收斂並呈現翻黑格局，其中 A50 指數由金融類股及消費類股領跌下，下跌 60 點，恆生指數則由博彩及地產類股領跌下翻黑走跌；美股創高，帶動日經開盤上漲，不過受到東京電子及迅銷漲勢乏力，走跌影響，使得日經漲幅收斂。

《國際商品市場焦點分析》

美國與墨西哥達成新的貿易協定，激勵市場風險偏好情緒揚升，美元延續上一週跌勢，商品市場因此大都受到提振，金價受到激勵反轉早盤跌勢收小漲，油價也在股市走高下獲得支撐，不過黃豆及玉米持續受到豐收前景拖累，期價結束反彈下跌；北半球的小麥大都收割完成，即使歐洲地區產量減少，不過美國小麥競爭優勢並不明顯，獲利賣壓使價格再度下跌。

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