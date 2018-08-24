能源盤後─投資人關注美中談判 油價起伏 WTI小跌 布蘭特小漲

因投資者等待美國和中國之間的貿易談判能否取得進展，週四 (23 日) 油價出現漲跌波動。

布蘭特原油期貨收高 0.06 美元，或 0.08% 至每桶 75.13 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.02 美元，或 0.03% 至每桶 67.84 美元。

美國汽油期貨價格收低 0.2% 至每加侖 1.957 美元。

天然氣收高 0.014 美元，或 0.48% 至每一千立方英尺 2.958 美元。

華盛頓將舉行為期 2 天的會談，旨在解決美中貿易戰不斷升溫的問題。投資者擔心這可能會威脅到全球經濟增長，從而威脅到石油需求的增長。

週四，美國和中國對彼此的商品實施了 160 億美元的關稅，此外已有價值數十億美元的產品受影響。

美國能源信息署 EIA 的看漲油價的庫存數據顯示，週三 (22 日) 原油庫存下降超過預期，但由於貿易爭端導致的不確定性而黯然失色。

中國雖然對美國原油的需求已經大幅下降，但還是不把美國原油放在貿易戰關稅清單裡，顯示這塊業務還是相當仰賴美國。

WTI 價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

週三美聯準會 Fed Reserve 公布的會議紀要顯示美國將進一步加息，使美元上漲。週四美元走高限制了石油市場的漲幅。因石油和其他大宗商品大致以美元計價，其短期走勢大部份取決於美元。

原油價格下跌推動石油公司走低，埃克森美孚 Exxon Mobil (XOM-US) 股價收盤下跌 1.10%，摩根士丹利資本 MSCI 國際全球股票市場下跌 0.42%。

在倫敦金屬市場，基準銅價下跌 0.67% 至每噸 5965.00 美元，在本交易日早些時候曾下跌超過 1%。中國占全球銅消費量的近一半，因製造商紛紛購買以避免進口關稅，使價格接近 2 年來的最高點，

迫在眉睫的美國對伊朗實施的石油制裁有助於限制價格下行，預計伊朗未來的出口量將大幅下降。制裁有望從全球市場上每日至少減少 60 萬至 70 萬桶伊朗原油，甚至達 100 萬桶。

週五 (24 日) 美聯準會主席鮑威爾 Jerome Powell 將在俄明州傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 舉行的年度經濟研討會上發表言論，美國國債幾乎沒有變化，市場相當期待。基準 10 年期美國國債價格上漲 1/32，報酬率為 2.8207%。