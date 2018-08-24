川普說 彈劾他 股市可能崩盤 果真如此？

根據 CNNMoney 分析報導，川普總統對華盛頓與華爾街發出了一項警告：彈劾他，股市可能崩盤。

其實，彈劾過程可能會影響投資人。股市也可能自記錄高點回檔。但要說崩盤，講的就太極端了。

美國經濟強勁。在川普減稅的推升下，企業獲利欣欣向榮。如果川普下台，副總統朋斯接任，他也會推動支持企業的政策，或許還沒有了貿易戰。

Yardeni 研究機構總裁雅德尼 (Ed Yardeni) 說：「川普並非無可取代。我可不認為股市會崩盤。」

華爾街對川普的警告，泰然自若。週三，美國股市僅小幅下跌，即使前川普的律師柯恩認罪，前競選團隊主席馬納福特被認為有罪，也未能對股市造成重大衝擊。

川普的黑黯一日，讓分析師聯想到了彈劾，但目前為止，投資人並未受到太大影響。

華爾街並不在意政治變遷，除非影響到經濟與企業獲利。

川普儘可引經據典，支持自己的彈劾造成崩盤說法。然而此一時彼一時的情況，却存在著不盡相同之處。

由於前總統尼克森面臨彈劾威脅，1973 年，S&P 500 下跌了 14%，1974 年進一步大跌了 26%。

然而，當時股市動盪，並非全因水門案件。1973 年，由於 OPEC 發起石油禁運，油價大漲三倍之多，加上美元下挫，美國經濟頓時落入了衰退。

今日，美國經濟持續上升，美元依舊強勁，油價也大幅低於 2014 年高點。

DataTrek 研究機構創辦人柯拉斯 (Nicholas Colas) 在週四提供給客戶的報告中說：「2018 年不是 1974 年。情況截然不同。」

關鍵在於，彈劾過程對消費者信心的衝擊如何？以及是否影響企業投資。

一個較類似的情況，應是發生在 1990 年代末期。當時，儘管柯林頓總統遭到彈劾，美國股市却持續大漲。1998 年，S&P 500 大漲 27%，1999 年又進一步上漲 20%。

UBS 資產管理公司主管布朗 (Erin Browne) 說：「當時的經濟的確強勁，我們現在的經濟也類似，看不出若川普遭到彈劾，會對經濟造成讓市場難以承受的衝擊。」