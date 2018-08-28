美股盤中─美國與墨西哥接近達成貿易協議 Nasdaq突破8000點大關

美國與墨西哥對北美自由貿易協定 (NAFTA) 接近達成協議，美國股市週一上漲。投資人亦反應聯準會 (Fed) 主席鮑爾有關政策緊縮路線的談話。

道瓊工業平均指數大漲逾 260 點，Nasdaq 指數則首度突破 8000 點大關。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數上漲 263.56 點或 1.02% 至 26053.91。

Nasdaq 指數上漲 77.63 點或 0.98% 至 8023.50。

S&P 500 指數上漲 22.57 點或 0.78% 至 2897.26。

分析師說，美國股市近來壓力繁多，最大壓力在於貿易。若無貿易因素，股市當可走高。

CNBC 引述一位墨西哥官員的話說，美國與加拿大之間的貿易談判已結束，週一稍後可能宣布 NAFTA 協議。

墨西哥經濟部長 Guajardo 週日亦說，兩國已接近解決主要貿易歧見。這將有助為兩國新的協議鋪好道路。

川普總統稍後亦發布推文指出，與墨西哥的協議 "看來良好。"

Caterpillar 與波音股價分別上漲 2.5% 與 1.3%。該二公司海外市場龐大，其股票被視為貿易指標。

過去幾個月，由於美國的保護主義立場，投資人飽受貿易擔憂之苦。美國對墨西哥與中國商品課徵關稅，墨西哥與中國亦進行了報復。

上週五，Fed 主席鮑爾預期未來將進一步緩慢升息。該消息使得全球股市獲得支撑。鮑爾在懷俄明州 Jackson Hole 的央行論壇上說，如果經濟持續轉強，央行可能持續緊縮貨幣政策。

上週五交易中，鮑爾談話拉抬 S&P 500 與 Nasdaq 創新高點。

在亞洲，中國央行調整政策，支撑人民幣上漲。該行動加上鮑爾的談話，使得上海綜合指數上漲 1.9%。