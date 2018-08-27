轉投資大陸滬士電貢獻大 楠梓電前7月每股賺0.43元

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年8月27號19點28分

上市 PCB 廠楠梓電 (2316-TW) 在轉投資大陸滬士電子獲利挹注之下，今年上半年轉虧為盈，稅後純益 6857 萬元，每股純益為 0.31 元，公司今 (27) 日應主管機關要求，自結 7 月稅後純益 2400 萬元，累計前 7 月稅後純益 9857 萬元，每股純益 0.43 元。

楠梓電上半年獲利主要來自轉投資且持股 13% 的大陸滬士電子獲利認列，展望下半年，楠梓電接單看法則相對保守，8-9 月訂單能見度約 4-6 周，今年在原有每月 80 萬平方呎產能執行去瓶頸的作業，並沒有大幅擴充產能的計畫。

目前楠梓電依產品應用端分別為汽車板占約 20%，消費電子板占 20%，工業用板占 20%，網通板占 20%，其他則包括醫療、通訊模組板等。

過去，楠梓電、欣興 (3037-TW)、燿華 (2367-TW) 與華通 (2313-TW) 並列為台股上市 4 大手機板廠，不過，楠梓電目前已退出手機板大量生產行列，手持式通訊板僅使用無對講機使用。楠梓電今日收盤價 19.3 元，仍低於第 2 季底的每股淨值 31.83 元。