群創65吋8K+mini LED TV面板 明年第二季上市

群創 (3481) 於去年 6 月發展 TFT 作為驅動電路，實現主動式矩陣驅動(Active Matrix)AM miniLED，並取得「PixinLED」技術專利，今年 Touch Taiwan 2018 展示 65 吋 8K+miniLED、10.1 吋 Curve Hi-CG% miniLED、PID-LED 拼接顯示器三項技術，65 吋 8K 大尺寸 TV 面板將於明年第二季上市。台灣擁有成熟 TFT、LED 供應鏈聚落，兩者整合被視為足以與 OLED 抗衡下一代顯示技術，群創積極投入相關產品研發及量產，今年 1 月 CES 展推出全球第一個 10.1 吋車用顯示的 AM miniLED 技術；緊接在今年觸控中展出 65 吋 8K+miniLED 產品，該產品具有高的色彩飽和度 NTSC 達 125%，具有高動態對比、廣視角低色偏、藍光護眼無色偏等特點。



另外，PID-LED 拼接顯示器展現 LED 小間距 1.2mm、無接縫無限拼接 LED 顯示器，NTSC 達色彩飽和度達 113% ，以及高對比等特點，預計今年第四季量產。