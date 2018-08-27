LINE Pay、一卡通將推電支帳戶 掃碼消費還可轉帳收款 首波8家銀行加入

LINE 今 (27) 日主動向所有的 Line 用戶推播訊息「LINE Pay 新功能即將與您見面」，並且於訊息中明示與一卡通合作的新服務即將上線，LINE Pay、一卡通將於 9 月 3 日舉辦電子支付帳戶上線記者會，據了解，預計將使結合一卡通功能的銀行卡與 LINe Pay 服務綁定後，可配合一卡通小額支付服務，藉由 LINE Pay 服務平台進行轉帳、收款等功能，預計首波支援此項服務的共計有台北富邦銀行等 8 家銀行加入。

首波可支援 LINE Pay、一卡通電子支付帳戶的銀行包括：台北富邦銀行、聯邦銀行、郵局、台灣銀行、玉山銀行、中國信託、新光銀行及高雄銀行等 8 家，而台新銀行也傳出有意加入。

據了解，LINE Pay 與一卡通將推出電子支付帳戶，未來 LINE Pay 除了現有可以綁定信用卡做行動支付；另外可用一卡通綁存款帳戶，而此電子支付帳戶可以用於掃碼消費、電支帳戶之間的轉帳，當然一樣可以搭乘坐高雄捷運等。

其中，帳戶轉帳部分，據了解，未來民眾可以做個人及商家間帳號的跨行互轉，單筆跨行轉帳限 5 萬元，且全部免收手續費。不過，由於個資問題，就算是 LINE Pay 原本的用戶，想使用一卡通的轉帳功能，依然必須重新申請一卡通電支帳戶才可以使用。

Line 在今天推播將與一卡通合作的訊息提醒用戶，必須更新到最新版，才能在第一時間順暢地使用 Line Pay 最新的支付功能，且更新後的 Line Pay 已出現「一卡通餘額」的選項，究竟具體 Line Pay 與一卡通使用者界面會如何整合，得等正式上線才能見真章。

