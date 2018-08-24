亞運電競登場 LiTV即時轉播

四年一度體壇盛事，2018 雅加達巨港亞運已開跑一周，中華隊頻傳捷報，奪金呼聲越來越高，這屆亞運首次將電競比賽納入試辦項目，成為許多玩家關注的焦點，台灣參加的賽事包括傳說對決、英雄聯盟、星海爭霸 II，將在 8 月 26 揭開序幕，LiTV 線上影視今 (24) 日表示，針對本屆亞運賽事特別設立 3 個頻道，鎖定 CH1 就可觀看電競比賽即時轉播。

LiTV 指出，今年亞運賽事的線上直播三個頻道中，電視頻道 CH1 可觀看電競比賽即時轉播、電視頻道 CH3 為亞運賽事直播，另外，特別為想追賽事卻錯過的觀眾，專設頻道 CH2「精彩賽事回看」及 VOD 隨選影片，讓全國觀眾可透過 LiTV 免費回看亞運精彩比賽。

目前中華隊以 5 金 6 銀 11 銅，奪金選手包括射擊林穎欣、呂紹全，平均年齡才 20 歲的呂紹全及林穎欣在決賽力克強敵南韓、印度、大陸等隊，以破大會紀錄 494.1 分奪下中華隊本屆亞運第一金。

里約奧運射擊國手資歷的新生代好手楊昆弼，同樣也表現優異，以 48 分拿下不定向飛靶男子個人賽金牌，女子跆拳道 - 蘇柏亞今年公開賽曾兩度敗給南韓，在亞運決賽時終於反敗為勝擊敗南韓，為中華代表團奪得第三金。

備受矚目的大力女子郭婞淳，在女子 58 公斤級賽事中，一舉奪金，「鞍馬王子」李智凱以 15.4 超高分，勇奪台灣隊史首面亞運體操金牌，LiTV 表示，這些奪金的瞬間，如沒有即時觀看，透過「精彩賽事回看」及 VOD 隨選影片就可回顧中華隊的絕佳表現。

這次亞運棒球項目將在 8/26 登場，中華隊首戰對上南韓，總教練表示南韓奪冠呼聲最高，中華隊必會全力以赴，拚出好成績，朝奪金目標前進，喜歡棒球的觀眾們，可鎖定 LiTV 線上影視， LiTV 將隨時掌握中華健兒賽場上的最新消息；LiTV 線上影視特別邀請觀眾一起在線上集氣，「預測中華隊總奪金數」，就有機會獲得 40 吋電視。