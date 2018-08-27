傳中國9月公布5G頻譜資源最終許可方案 概念股飆漲

上周傳出中國今年 9 月將正式發布 5G 頻譜資源的最終許可方案，激勵今 (27) 日 5G 相關類股大漲，其中中興通訊一度飆漲逾 8%。

中國媒體報導，中國信通院副院長王志勤在 2018 中國國際智能產業博覽會上表示，今年 9 月將正式發布 5G 頻譜資源的最終許可方案，頻段的分配不會採用「拍賣」模式，而是延續指派制度。

高通更指出，5G 預計在明年進入預商用或商用。高通總裁克 Cristiano Amon 表示，會積極爭取推動 5G 商用在 2019 年上半年實現，尤其是手機。按照先前運營商部署，2018 年展開試點，2019 年試商用，2020 年 5G 全面商用。不過，目前各種訊號顯示，5G 商用的進程有望加快。

安信證券認為，頻譜資源方案的發布將助推動 5G 網路建設，上兆元投資即將展開。一旦 5G 網路頻率升高，基地台數量超過 4G，加上 5G 基地台天線產業鏈重組，帶動射頻器件需求置和單體價值量雙重提升，預計核心器件國產化替代也將步入加速期。

消息傳出後，今日中興通訊 (000063-CN)、長飛光纖 (601869-CN) 股價一飛衝天，最高一度漲逾 8%；烽火通信、通鼎互聯、鵬博士等均有上漲。