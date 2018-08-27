內銀股接力曬業績 北水挹注 建銀、工行本週焦點

港股業績高峰期，本週內銀股接力成為大盤焦點的，包括在恒指佔比中排名第四及第六的建行 (0939-HK) 及工行(1398-HK)，將分別在本週二 (28 日) 及週四 (30 日) 公佈中期業績，其結果或有機會左右大盤走勢。

目前多間券商的預期，建行的上半年純利約人民幣 1436.6 億至 1481.9 億元，年增約 4% 至 7%，並料該行將受惠於淨利息收益率的擴闊，中期經營收入將介乎人民幣 3167.73 億至 3271.16 億元，年增 4.5% 至 7.9%。

大行唱好令資金近期流入建行，上週流入建行的「北水」，淨額超過人民幣 3 億元，令該行股價由 7 天前的港幣 6.66 元，回升至上週的 6.91 元，漲幅逾 3.8%。

大行對建行的中線目標普遍持樂觀看法，當中中金將建行列入推薦名單，目標價高達港幣 15.76 元，較目前建行股價高逾 1 倍；麥格理也將建行的目標訂為港幣 12 元；交銀國際為港幣 10.9 元，即使看法最保守的瑞銀及里昂，給予建行的目標價仍有港幣 8.8 及 8.5 元，同樣比建行現價高 27% 及 23%。

另外，週四公佈中期業績的工行，同樣是市場的焦點，上週「北水」流入工行的淨額超過人民幣 15 億元，是同期建行的 5 倍。市場料該行上半年純利介乎人民幣 1595.58 億至 1619.17 億元，年增 4.3% 至 5.8%。

當中最牛的中金，將工行目標訂為港幣 12.9 元，是工行現價的 1.25 倍；野村也將工行目標訂於港幣 10 元以上，高達 10.42 元。

看好工行值港幣 8 元或以上的券商多達 9 家，看得最淡的建銀國際及美銀美林，目標價分別為港幣 6.8 元及 6.35 元，依然高於工行現價。

美銀美林報告預期，本季內銀業績穩定，銀行拆款利率 (Hibor) 下跌，大型銀行淨息差增長會放緩，手續費收入增長依然有限，預料除中國銀行 (3988-HK) 外，3 大內銀純利按年增長 4% 至 6%，中行則因放寬貨幣環境和人民幣業務減少，增速會低於同業，料增長 3.8%

美銀美林續偏好大型內銀，因其資產負債表較強，上調中行和工商銀行評級，由「跑輸大市」分別上調至「買入」和「中性」，因為兩者估值吸引，皆列為內銀的首選。同時下調農業銀行 (1288-HK) 和郵儲銀行 (1658-HK) 評級，由「買入」調至「中性」，因股價年初至今已經有較好表現。

法巴報告亦預期，上半年內銀獲利續穩定增長，雖然面對經濟下行和監管壓力加大，不過貸款增長和淨息差續上升。該行預計，農行會跑贏其餘 3 大內銀，由於強勁淨利息收入增長和較低不良貸款撥備，上半年純利按年上升 8.4%。該行對內銀看法中性，較偏好資本和流動性較好的銀行，例如建設銀行 (0939-HK) 和農行。

香港《文匯報》引述鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，未來新一輪業績焦點是內銀股，由於巿場普遍不看好的平保 (2318-HK) 業績，結果令市場驚喜，內銀板塊也有望因而上升。

內銀股股價由今年高位計，已普遍跌約 25%，她認為，無論建行及工行，股息率均企於 5% 以上，若本週公佈業績的建行及工行理想，有望推動整個板塊表現。