禹州地產不缺錢 且看下半年 拿地最好機會在年底？

禹州地產(01628-HK)於8月27日在香港舉辦中期業績發佈會，期內股東應佔溢利13.3億元(人民幣,下同)，比2017年同期大增69.33%，每股基本盈利30.55分，派發中期股息每股11港仙。

報告期內，集團累計合約銷售金額為214.94億元。被問及過去半年業績增長無幾，卻提出2018年600億元的銷售目標，是否壓力大？禹州地產創始人、董事局主席林龍安太平紳士回應稱，這與公司的土地儲備、推盤節奏、利潤要求分不開。

林龍安透露，集團2018全年可售貨源預計達920億元，其中上半年推盤約為全年的35%，下半年推盤約為65%。為何「大頭」放在下半年出售呢？其笑稱：「金九(月)銀十(月)，下半年機會多，利潤空間大嘛」。這是要押寶下半年的節奏呀！

集團預估2018下半年累計可售貨值達705億元，其中南京佔比14.54%、廈門12.74%、蘇州11.47%、合肥10.50%，從中可以看出，禹州地產深耕長三角與沿海地區一二線城市的土儲戰略佈局。

事實證明，2018上半年交付及確認銷售的物業平均銷售價格同比上升12.23%至每平方米1.26萬元，主要由於長三角地區（尤其是上海及南京）於期內交付的建築面積增多，而這些物業的銷售均價相對於其他城市物業較高所致。

報告期內，長三角貢獻銷售金額63.46%、海西24.10%、環渤海11.62%、粵港澳大灣區0.82%。雖然大灣區在上半年佔比不高，但是集團仍不會盲目下注，林龍安表示「等機會成熟，有便宜的地再出手」。

上半年銷售承壓，禹洲地產財務總監黃展鴻卻信心滿滿。其表示，集團手頭現金充裕，現金及銀行結餘（包含受限制現金）達250.87億元。目前，集團80%的土地儲備都在一二線城市，其中55%的土儲集中在上海、蘇州、杭州、南京、合肥。集團現在持有及管理的土地儲備足夠未來三至四年的發展需求。

林龍安最後與記者透露，預計拿地最好的機會在年底。因為十二月時，眾多房企資金緊張，一月又遭遇年關難過，故年底較全年其他時間段，相同的資金可拿到更有價值、利潤空間更足的土地！可見其對集團未來的規劃已清晰明了，那麼且看禹洲地產下半年的發展吧。

文：夏雨辰

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