Uber年增60%還是虧8億 給2019上市添增陰霾

共享汽車公司優步 Uber 週三 (15 日) 的季度財報顯示，雖然已經縮減了去年同期的季度虧損，也在為 2019 年的上市做準備，但似乎其獲利之路還有很長的路要走。

在去年 9 月份上任的新執行長 Dara Khosrowshahi 領導下，Uber 已經開始投資於新市場，同時也虧損數百萬美元的市場上撤退。該公司也正在建立食品交付和貨運等服務，為它在核心業務之外尋求新的收入及可能獲利的途徑。

Uber 最新一季財報顯示：

東南亞及俄羅斯業務販售獲得 25 億美元售價。

淨虧損從一年前的 -11 億美元收窄至 -8.91 億美元。

EBITDA 虧損為 -4.04 億美元。

由於乘車的促銷補貼降低，營收比總預訂增長更快。

預訂金額 (包含食物外送) 達 120 億美元，年增率為 40%。

營收為 28 億美元，年增率達 60%。

目前 Uber 的成長面臨著類似紐約市裁定的風險。紐約本月決定將乘車服務的許可證發放做限制，而 Uber 除了得應對公司醜聞，及昂貴的法律糾紛。

馬里蘭大學管理與創業副教授 Brent Goldfarb 對於 Uber 的表現仍不為所動，認為該公司通過削減虧本業務來改善損失並不意味著潛在的商業模式是有獲利性的。

該公司最近的估值在今年早些時候被訂在 720 億美元水位。但這是基於 Uber 成為全球乘車和物流的巨擘，而這一願景似乎已破滅，投資人應將看到一家規模較小的公司。如 Uber 未能在盈利方面取得更多進展，那麼可能會在 IPO 中進行估值的削減。今年第 1 季末，Uber 的估值被訂在 620 億美元。

Uber 目前為一間私營公司，無須公開財務報告，但為了上市準備開始提供投資人一些公司概況。

優步 4 月份併購 JUMP 電動自行車，開始投入自行車租任市場。雖然退出了中國、東南亞、和俄羅斯，但它表示它任然會堅持印度與中東市場。而北美，也持續的受到競爭者 Lyft 構成的威脅。

此外，Uber 的自動駕駛車在過去 18 個月內燒了公司 1.25 億美元至 2 億美元的資金，等同於公司的 15% 至 30% 虧損量。

優步目前持有現金量達 73 億美元，比前一季度末增加了 10 億美元。因放貸業務，該公司上季列入了 15 億美元資金。