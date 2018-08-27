[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/24 107/08/23 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.54320 10.54220 0.00100 0.00949 大華銀多元特別收益平衡基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.91460 9.92760 -0.01300 -0.13095 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.91650 9.92950 -0.01300 -0.13092 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.87840 9.88770 -0.00930 -0.09406 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.87860 9.88790 -0.00930 -0.09405 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.21980 9.22840 -0.00860 -0.09319 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48800 9.49790 -0.00990 -0.10423 中國信託台灣活力基金 14.57000 14.67000 -0.10000 -0.68166 中國信託台灣優勢基金 17.31000 17.44000 -0.13000 -0.74541 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90080 9.88520 0.01560 0.15781 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26470 9.25010 0.01460 0.15784 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.27900 10.27660 0.00240 0.02335 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58010 9.57780 0.00230 0.02401 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.71720 10.62800 0.08920 0.83929 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.33290 9.25520 0.07770 0.83953 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11680 11.12090 -0.00410 -0.03687 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00510 10.00880 -0.00370 -0.03697 中國信託智能運動基金-台幣 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 中國信託智能運動基金-美元 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98600 10.98590 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48430 9.49480 -0.01050 -0.11059 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.13200 9.14220 -0.01020 -0.11157 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61730 9.63300 -0.01570 -0.16298 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25490 9.27030 -0.01540 -0.16612 中國信託精穩基金 18.45400 18.45490 -0.00090 -0.00488 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.77000 11.79000 -0.02000 -0.16964 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 63.01000 63.17000 -0.16000 -0.25328 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.57970 39.53790 0.04180 0.10572 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.95000 17.91000 0.04000 0.22334 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40360 11.40260 0.00100 0.00877 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47690 10.52780 -0.05090 -0.48348 元大上證50基金 28.03000 27.94000 0.09000 0.32212 元大大中華TMT基金-人民幣 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719 元大大中華TMT基金-新台幣 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.55000 13.49000 0.06000 0.44477 元大大中華價值指數基金-美元 12.66300 12.69700 -0.03400 -0.26778 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.06600 17.08000 -0.01400 -0.08197 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.36100 10.28700 0.07400 0.71935 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.92900 9.90700 0.02200 0.22207 元大中國平衡基金-人民幣 2.96000 2.95000 0.01000 0.33898 元大中國平衡基金-新台幣 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.41780 45.42200 -0.00420 -0.00925 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52220 10.50410 0.01810 0.17231 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.74380 9.72700 0.01680 0.17272 元大中國機會債券基金-新台幣 9.64490 9.67590 -0.03100 -0.32038 元大巴西指數基金 5.12600 5.28500 -0.15900 -3.00851 元大巴菲特基金 28.56000 28.84000 -0.28000 -0.97087 元大日經225基金 28.37000 28.16000 0.21000 0.74574 元大台商收成基金 24.40000 24.55000 -0.15000 -0.61100 元大台灣50單日反向1倍基金 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342 元大台灣50單日正向2倍基金 39.18000 39.58000 -0.40000 -1.01061 元大台灣中型100基金 33.32000 33.64000 -0.32000 -0.95125 元大台灣加權股價指數基金 25.58800 25.71600 -0.12800 -0.49774 元大台灣卓越50基金 84.94000 85.32000 -0.38000 -0.44538 元大台灣金融基金 18.27000 18.32000 -0.05000 -0.27293 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.03000 32.20000 -0.17000 -0.52795 元大台灣高股息基金 27.23000 27.42000 -0.19000 -0.69292 元大台灣電子科技基金 36.33000 36.52000 -0.19000 -0.52026 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.77000 14.81000 -0.04000 -0.27009 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.38000 13.32000 0.06000 0.45045 元大全球不動產證券化基金-美元 12.53700 12.56100 -0.02400 -0.19107 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.69000 -0.01000 -0.11507 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.61000 6.62000 -0.01000 -0.15106 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.75000 6.73000 0.02000 0.29718 元大全球股票入息基金-美元配息 9.65300 9.67200 -0.01900 -0.19644 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355 元大全球農業商機基金 17.43000 17.43000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 元大印尼指數基金 8.66300 8.54900 0.11400 1.33349 元大印度指數基金 10.40300 10.40400 -0.00100 -0.00961 元大印度基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 元大多多基金 19.24000 19.26000 -0.02000 -0.10384 元大多福基金 55.76000 55.94000 -0.18000 -0.32177 元大亞太成長基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.58780 8.61010 -0.02230 -0.25900 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.07180 7.09010 -0.01830 -0.25811 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.44200 9.52700 -0.08500 -0.89220 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00400 9.95300 0.05100 0.51241 元大卓越基金 48.46000 48.91000 -0.45000 -0.92006 元大店頭基金 8.85000 8.94000 -0.09000 -1.00671 元大泛歐成長基金 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26620 10.26560 0.00060 0.00584 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58500 9.58660 -0.00160 -0.01669 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.73340 31.67700 0.05640 0.17805 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.57630 38.41760 0.15870 0.41309 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.80760 18.84230 -0.03470 -0.18416 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.68650 19.60330 0.08320 0.42442 元大美國政府7至10年期債券基金 39.06040 38.98600 0.07440 0.19084 元大高科技基金 19.82000 19.90000 -0.08000 -0.40201 元大得利貨幣市場基金 16.25350 16.25330 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98190 11.98170 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 12.82000 13.00000 -0.18000 -1.38462 元大華夏中小基金 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.50000 0.09000 0.94737 元大新中國基金-美元 8.96800 8.94900 0.01900 0.21231 元大新中國基金-新台幣 8.92000 8.88000 0.04000 0.45045 元大新主流基金 26.74000 26.76000 -0.02000 -0.07474 元大新東協平衡基金-美元 9.41200 9.40600 0.00600 0.06379 元大新東協平衡基金-新台幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.32510 10.28670 0.03840 0.37330 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.54610 9.60150 -0.05540 -0.57699 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.23400 10.27340 -0.03940 -0.38351 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.91210 8.94640 -0.03430 -0.38339 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85880 9.86080 -0.00200 -0.02028 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45930 9.46120 -0.00190 -0.02008 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.99410 9.97670 0.01740 0.17441 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.59320 9.57650 0.01670 0.17439 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.60610 9.60550 0.00060 0.00625 元大新興亞洲基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.96770 9.01250 -0.04480 -0.49709 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.74480 8.78850 -0.04370 -0.49724 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.20080 9.22870 -0.02790 -0.30232 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.97160 8.99880 -0.02720 -0.30226 元大萬泰貨幣市場基金 15.10120 15.10100 0.00020 0.00132 元大經貿基金 39.30000 39.36000 -0.06000 -0.15244 元大實質多重資產基金-人民幣 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978 元大實質多重資產基金-美元 8.33900 8.41300 -0.07400 -0.87959 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.84000 -0.06000 -0.67873 元大滬深300單日反向1倍基金 15.87000 15.91000 -0.04000 -0.25141 元大滬深300單日正向2倍基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027 元大摩臺基金 39.28000 39.50000 -0.22000 -0.55696 元大標普500基金 26.48000 26.47000 0.01000 0.03778 元大標普500單日反向1倍基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 元大標普500單日正向2倍基金 34.98000 35.04000 -0.06000 -0.17123 元大標智滬深300基金 15.72000 15.76000 -0.04000 -0.25381 元大歐洲50基金 24.57000 24.58000 -0.01000 -0.04068 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.51910 9.54180 -0.02270 -0.23790 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18160 10.18120 0.00040 0.00393 元大績效基金 55.42000 55.45000 -0.03000 -0.05410 元大韓國KOSPI200基金 22.36000 22.24000 0.12000 0.53957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.34000 15.42000 -0.08000 -0.51881 日盛上選基金 33.73000 33.99000 -0.26000 -0.76493 日盛小而美基金 18.68000 18.71000 -0.03000 -0.16034 日盛中國內需動力基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.63750 11.61510 0.02240 0.19285 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.74910 9.73040 0.01870 0.19218 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64720 11.65360 -0.00640 -0.05492 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75170 9.75700 -0.00530 -0.05432 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58560 10.58200 0.00360 0.03402 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84740 8.84440 0.00300 0.03392 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615 日盛目標收益組合基金(美元) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 日盛全球抗暖化基金 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15180 10.14750 0.00430 0.04237 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52290 9.51890 0.00400 0.04202 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98360 9.97080 0.01280 0.12837 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36720 9.35520 0.01200 0.12827 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41790 2.41250 0.00540 0.22383 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67780 1.67400 0.00380 0.22700 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36480 0.36500 -0.00020 -0.05479 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25390 0.25410 -0.00020 -0.07871 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.13350 12.12850 0.00500 0.04123 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30880 8.30540 0.00340 0.04094 日盛亞洲機會基金 6.96000 6.95000 0.01000 0.14388 日盛首選基金 17.24000 17.41000 -0.17000 -0.97645 日盛高科技基金 18.15000 18.32000 -0.17000 -0.92795 日盛貨幣市場基金 14.76920 14.76900 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.13000 40.31000 -0.18000 -0.44654 日盛精選五虎基金 38.26000 38.35000 -0.09000 -0.23468 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48420 13.48400 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.21000 31.38000 -0.17000 -0.54175 台新MSCI中國基金 20.41000 20.54000 -0.13000 -0.63291 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.82000 17.73000 0.09000 0.50761 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.47000 22.70000 -0.23000 -1.01322 台新大眾貨幣市場基金 14.16080 14.16060 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.48420 10.43390 0.05030 0.48208 台新中美貨幣市場基金-美元 10.52550 10.54310 -0.01760 -0.16693 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.09090 10.09220 -0.00130 -0.01288 台新中國通基金 43.68000 44.09000 -0.41000 -0.92992 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47280 0.47190 0.00090 0.19072 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.53500 14.47900 0.05600 0.38677 台新中國精選中小基金-美元 0.33710 0.33510 0.00200 0.59684 台新中國精選中小基金-新台幣 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 台新主流基金 23.65000 23.79000 -0.14000 -0.58848 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.38000 20.37000 0.01000 0.04909 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66640 0.66740 -0.00100 -0.14984 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.18000 15.18000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49500 0.49580 -0.00080 -0.16136 台新台灣中小基金 34.38000 34.66000 -0.28000 -0.80785 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.96760 10.01790 -0.05030 -0.50210 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.23890 9.33600 -0.09710 -1.04006 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.68000 8.75000 -0.07000 -0.80000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.34480 10.45350 -0.10870 -1.03984 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.80000 -0.08000 -0.81633 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.40160 10.39590 0.00570 0.05483 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.22600 11.21990 0.00610 0.05437 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 台新印度基金 16.36000 16.46000 -0.10000 -0.60753 台新亞美短期債券基金 10.91470 10.92330 -0.00860 -0.07873 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.55670 8.55100 0.00570 0.06666 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28380 0.28410 -0.00030 -0.10560 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89070 11.88290 0.00780 0.06564 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38880 0.38930 -0.00050 -0.12844 台新真吉利貨幣市場基金 11.09040 11.09030 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.94720 30.00800 -0.06080 -0.20261 台新智慧生活基金-美元 10.55260 10.55470 -0.00210 -0.01990 台新智慧生活基金-新台幣 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.34600 8.34550 0.00050 0.00599 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.51820 8.50110 0.01710 0.20115 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.97230 8.97190 0.00040 0.00446 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.16540 9.14710 0.01830 0.20006 台新新興市場債券基金(A類型) 10.39410 10.41420 -0.02010 -0.19301 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33300 0.33430 -0.00130 -0.38887 台新新興市場債券基金(B類型) 7.75110 7.76610 -0.01500 -0.19315 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26140 0.26240 -0.00100 -0.38110 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.33000 5.35000 -0.02000 -0.37383 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.10000 21.07000 0.03000 0.14238 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.65300 10.70500 -0.05200 -0.48575 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.47000 15.48000 -0.01000 -0.06460 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.82520 11.82530 -0.00010 -0.00085 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.54980 9.54990 -0.00010 -0.00105 未來資產亞洲新富基金 20.45000 20.38000 0.07000 0.34347 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56570 12.56550 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 未來資產新興市場債券基金A 8.75020 8.75870 -0.00850 -0.09705 未來資產新興市場債券基金B 6.65260 6.65910 -0.00650 -0.09761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09900 11.09810 0.00090 0.00811 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87510 9.89220 -0.01710 -0.17286 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30600 9.29860 0.00740 0.07958 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57800 10.56970 0.00830 0.07853 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87930 7.89490 -0.01560 -0.19760 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.01800 9.03570 -0.01770 -0.19589 永豐中小基金 53.31000 53.71000 -0.40000 -0.74474 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76710 1.76610 0.00100 0.05662 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33790 2.33660 0.00130 0.05564 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03140 8.04140 -0.01000 -0.12436 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31000 10.32280 -0.01280 -0.12400 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.80000 4.79000 0.01000 0.20877 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.54000 21.53000 0.01000 0.04645 永豐主流品牌基金 18.44000 18.36000 0.08000 0.43573 永豐永豐基金 36.35000 36.73000 -0.38000 -1.03458 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.85530 9.86150 -0.00620 -0.06287 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.92350 9.92980 -0.00630 -0.06345 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.81060 9.81490 -0.00430 -0.04381 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.88000 9.88430 -0.00430 -0.04350 永豐亞洲民生消費基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930 永豐南非幣2021保本基金 12.91840 12.91490 0.00350 0.02710 永豐高科技基金 24.22000 24.16000 0.06000 0.24834 永豐貨幣市場基金 13.88210 13.88200 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11510 2.11090 0.00420 0.19897 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50130 2.49630 0.00500 0.20030 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74280 7.74140 0.00140 0.01808 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39390 10.39200 0.00190 0.01828 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05760 7.04760 0.01000 0.14189 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86990 10.85450 0.01540 0.14188 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.86000 16.92000 -0.06000 -0.35461 永豐臺灣加權ETF基金 55.88000 56.15000 -0.27000 -0.48085 永豐領航科技基金 39.93000 40.06000 -0.13000 -0.32451 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.45000 11.31000 0.14000 1.23784 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.08000 10.94000 0.14000 1.27971 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 永豐趨勢平衡基金 45.80000 46.14000 -0.34000 -0.73689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.57050 11.56950 0.00100 0.00864 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.46550 9.46870 -0.00320 -0.03380 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.71830 9.72160 -0.00330 -0.03395 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48260 9.48200 0.00060 0.00633 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65510 9.65450 0.00060 0.00621 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.47990 9.48230 -0.00240 -0.02531 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86190 9.86440 -0.00250 -0.02534 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46080 9.46080 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71300 9.71310 -0.00010 -0.00103 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 兆豐國際中小基金 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.91000 13.84000 0.07000 0.50578 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.38000 18.36000 0.02000 0.10893 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.25000 18.25000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 16.54000 16.59000 -0.05000 -0.30139 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38820 10.39570 -0.00750 -0.07215 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61600 10.63730 -0.02130 -0.20024 兆豐國際全球基金 31.86000 31.87000 -0.01000 -0.03138 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27140 10.27080 0.00060 0.00584 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.04070 10.04230 -0.00160 -0.01593 兆豐國際國民基金 22.28000 22.50000 -0.22000 -0.97778 兆豐國際第一基金 13.13000 13.24000 -0.11000 -0.83082 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97080 9.96840 0.00240 0.02408 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.90970 7.90780 0.00190 0.02403 兆豐國際萬全基金 20.52000 20.65000 -0.13000 -0.62954 兆豐國際電子基金 25.03000 25.24000 -0.21000 -0.83201 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.53000 22.66000 -0.13000 -0.57370 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.39000 16.32000 0.07000 0.42892 兆豐國際豐台灣基金 33.14000 33.31000 -0.17000 -0.51036 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50200 12.50180 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.67000 11.75000 -0.08000 -0.68085 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16650 11.15670 0.00980 0.08784 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99860 12.00180 -0.00320 -0.02666 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76620 10.76930 -0.00310 -0.02879 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53350 11.53680 -0.00330 -0.02860 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16590 8.15870 0.00720 0.08825 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49870 9.50070 -0.00200 -0.02105 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04490 9.04770 -0.00280 -0.03095 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97580 8.97890 -0.00310 -0.03453 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.31980 9.32250 -0.00270 -0.02896 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 合庫全球新興市場基金 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.12940 10.12920 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.42350 9.41680 0.00670 0.07115 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68310 9.68180 0.00130 0.01343 合庫新興多重收益基金A類型 9.99500 9.98620 0.00880 0.08812 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.40960 11.41070 -0.00110 -0.00964 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.50690 13.37220 0.13470 1.00731 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76160 8.75650 0.00510 0.05824 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42530 9.42400 0.00130 0.01379 合庫新興多重收益基金B類型 7.85900 7.85210 0.00690 0.08787 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73750 8.73800 -0.00050 -0.00572 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.07750 9.97660 0.10090 1.01137 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97810 10.97710 0.00100 0.00911 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.91030 9.94280 -0.03250 -0.32687 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74930 9.76220 -0.01290 -0.13214 安聯中國東協基金 15.48000 15.49000 -0.01000 -0.06456 安聯中國策略基金 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 安聯中華新思路基金-人民幣 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 安聯台灣大壩基金 28.19000 28.29000 -0.10000 -0.35348 安聯台灣科技基金 46.26000 46.30000 -0.04000 -0.08639 安聯台灣貨幣市場基金 12.49110 12.49090 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 30.98000 31.06000 -0.08000 -0.25757 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16360 10.15280 0.01080 0.10637 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.11110 15.09040 0.02070 0.13717 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67730 9.66400 0.01330 0.13762 安聯四季成長組合基金-美元 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.36790 12.34140 0.02650 0.21472 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16920 10.15390 0.01530 0.15068 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27650 12.25750 0.01900 0.15501 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53650 9.52100 0.01550 0.16280 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38310 9.36910 0.01400 0.14943 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05720 9.04310 0.01410 0.15592 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.05840 12.04600 0.01240 0.10294 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97370 10.96690 0.00680 0.06200 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64330 10.63530 0.00800 0.07522 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94590 8.93820 0.00770 0.08615 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.72870 8.72340 0.00530 0.06076 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44060 8.43430 0.00630 0.07469 安聯全球人口趨勢基金 11.80000 11.82000 -0.02000 -0.16920 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.35000 37.51000 -0.16000 -0.42655 安聯全球油礦金趨勢基金 8.76000 8.78000 -0.02000 -0.22779 安聯全球計量平衡基金 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03040 12.02880 0.00160 0.01330 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.42900 10.42760 0.00140 0.01343 安聯全球新興市場基金 17.41000 17.44000 -0.03000 -0.17202 安聯全球農金趨勢基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.96000 22.92000 0.04000 0.17452 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05930 10.06000 -0.00070 -0.00696 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81540 9.81600 -0.00060 -0.00611 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.36400 83.40930 -0.04530 -0.05431 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.38780 12.41030 -0.02250 -0.18130 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.39620 65.42600 -0.02980 -0.04555 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.63640 9.65390 -0.01750 -0.18127 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58150 2.58060 0.00090 0.03488 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.49330 10.50390 -0.01060 -0.10091 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20220 2.19590 0.00630 0.28690 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70990 8.71690 -0.00700 -0.08030 宏利台灣動力基金 31.73000 31.86000 -0.13000 -0.40804 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.18850 10.20560 -0.01710 -0.16756 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.97960 9.97780 0.00180 0.01804 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.02600 8.03950 -0.01350 -0.16792 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.99910 8.00150 -0.00240 -0.02999 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 宏利全球債券組合基金 13.07370 13.05280 0.02090 0.16012 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78220 2.78350 -0.00130 -0.04670 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73380 11.73450 -0.00070 -0.00597 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70130 8.70260 -0.00130 -0.01494 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44290 2.43110 0.01180 0.48538 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.94370 10.92820 0.01550 0.14183 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.79520 3.80920 -0.01400 -0.36753 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61310 0.61530 -0.00220 -0.35755 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.77000 17.82000 -0.05000 -0.28058 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82550 11.82060 0.00490 0.04145 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52220 10.52020 0.00200 0.01901 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20810 10.19890 0.00920 0.09021 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.98850 8.98890 -0.00040 -0.00445 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.57920 8.57770 0.00150 0.01749 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49960 8.49260 0.00700 0.08242 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49520 8.51490 -0.01970 -0.23136 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73770 2.73970 -0.00200 -0.07300 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39730 0.39760 -0.00030 -0.07545 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07170 12.07560 -0.00390 -0.03230 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90510 0.90670 -0.00160 -0.17646 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33900 7.34170 -0.00270 -0.03678 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02820 2.02950 -0.00130 -0.06406 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29180 0.29210 -0.00030 -0.10270 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99770 9.00060 -0.00290 -0.03222 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32820 0.32860 -0.00040 -0.12173 宏利萬利貨幣市場基金 13.64110 13.64100 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.61000 2.63000 -0.02000 -0.76046 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.89000 11.95000 -0.06000 -0.50209 宏利臺灣股息收益基金 27.64000 27.80000 -0.16000 -0.57554 宏利澳幣保本基金 12.16320 12.15990 0.00330 0.02714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.32800 10.16000 0.16800 1.65354 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.55100 9.48560 0.06540 0.68947 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.96460 8.88590 0.07870 0.88567 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66290 10.56920 0.09370 0.88654 貝萊德亞美利加收益基金 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 貝萊德新台幣基金 12.93350 12.93340 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 26.46000 26.59000 -0.13000 -0.48891 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21400 11.21850 -0.00450 -0.04011 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83770 9.88290 -0.04520 -0.45736 保德信大中華基金-人民幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 保德信大中華基金-美元 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 保德信大中華基金-新台幣 28.24000 28.27000 -0.03000 -0.10612 保德信中小型股基金 44.79000 45.03000 -0.24000 -0.53298 保德信中國中小基金-人民幣 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 保德信中國中小基金-美元 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-新臺幣 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.14510 9.15710 -0.01200 -0.13105 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.21360 9.21760 -0.00400 -0.04340 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.27620 9.28370 -0.00750 -0.08079 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.01450 10.02260 -0.00810 -0.08082 保德信中國品牌基金-人民幣 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 保德信中國品牌基金-美元 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 保德信台商全方位基金 35.26000 35.43000 -0.17000 -0.47982 保德信全球中小基金 30.38000 30.40000 -0.02000 -0.06579 保德信全球消費商機基金 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415 保德信全球基礎建設基金 12.47000 12.50000 -0.03000 -0.24000 保德信全球資源基金 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855 保德信全球醫療生化基金-美元 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.77000 33.83000 -0.06000 -0.17736 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78820 9.80420 -0.01600 -0.16320 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.60320 10.62010 -0.01690 -0.15913 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27750 9.27420 0.00330 0.03558 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.03480 10.03120 0.00360 0.03589 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21630 8.20500 0.01130 0.13772 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83540 10.82050 0.01490 0.13770 保德信亞太基金 21.50000 21.50000 0.00000 0.00000 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.50780 8.49710 0.01070 0.12593 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27260 11.25840 0.01420 0.12613 保德信店頭市場基金 32.24000 32.46000 -0.22000 -0.67776 保德信拉丁美洲基金 6.49000 6.57000 -0.08000 -1.21766 保德信金平衡基金 30.27000 30.37000 -0.10000 -0.32927 保德信金滿意基金 42.59000 42.79000 -0.20000 -0.46740 保德信科技島基金 25.88000 25.99000 -0.11000 -0.42324 保德信高成長基金 94.05000 94.40000 -0.35000 -0.37076 保德信第一基金 26.25000 26.33000 -0.08000 -0.30384 保德信貨幣市場基金 15.76800 15.76780 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.61570 10.64830 -0.03260 -0.30615 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.77500 10.78710 -0.01210 -0.11217 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.86170 10.89420 -0.03250 -0.29832 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.32280 10.33350 -0.01070 -0.10355 保德信新世紀基金 10.65000 10.72000 -0.07000 -0.65299 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99970 7.99140 0.00830 0.10386 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81560 10.80440 0.01120 0.10366 保德信新興趨勢組合基金 10.97000 11.11000 -0.14000 -1.26013 保德信瑞騰基金 15.54550 15.54550 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71900 9.71960 -0.00060 -0.00617 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94730 9.94800 -0.00070 -0.00704 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66670 9.66350 0.00320 0.03311 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77710 9.77390 0.00320 0.03274 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85640 9.85300 0.00340 0.03451 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.84100 9.83880 0.00220 0.02236 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69440 9.69430 0.00010 0.00103 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69700 9.69690 0.00010 0.00103 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.99820 9.99050 0.00770 0.07707 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.97470 9.97220 0.00250 0.02507 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.03750 10.03090 0.00660 0.06580 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.85830 9.85870 -0.00040 -0.00406 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85810 9.85850 -0.00040 -0.00406 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.57230 9.57560 -0.00330 -0.03446 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.41550 9.42180 -0.00630 -0.06687 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95710 1.95690 0.00020 0.01022 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66480 2.66470 0.00010 0.00375 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29420 0.29500 -0.00080 -0.27119 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43470 0.43590 -0.00120 -0.27529 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42230 8.44010 -0.01780 -0.21090 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68390 11.70480 -0.02090 -0.17856 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.51140 9.50880 0.00260 0.02734 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.64040 11.63620 0.00420 0.03609 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.60640 8.62750 -0.02110 -0.24457 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.55480 10.58060 -0.02580 -0.24384 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06510 10.06650 -0.00140 -0.01391 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99820 9.99490 0.00330 0.03302 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03530 10.03670 -0.00140 -0.01395 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59430 10.59600 -0.00170 -0.01604 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95180 9.95140 0.00040 0.00402 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74910 9.74940 -0.00030 -0.00308 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05280 10.05310 -0.00030 -0.00298 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73540 9.73090 0.00450 0.04624 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92530 9.92040 0.00490 0.04939 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.47830 10.45030 0.02800 0.26793 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14840 6.14920 -0.00080 -0.01301 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.55450 10.55580 -0.00130 -0.01232 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64890 11.64880 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.39000 19.60000 -0.21000 -1.07143 施羅德樂活中小基金-I類型 4422.72000 4469.83000 -47.11000 -1.05396 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.15060 10.16320 -0.01260 -0.12398 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.13200 11.16020 -0.02820 -0.25268 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.38550 10.41380 -0.02830 -0.27175 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02970 9.04090 -0.01120 -0.12388 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43140 9.45530 -0.02390 -0.25277 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.24270 9.26790 -0.02520 -0.27191 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.34910 10.36190 -0.01280 -0.12353 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.87110 10.89860 -0.02750 -0.25233 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.81230 10.84180 -0.02950 -0.27210 柏瑞五國金勢力建設基金 6.21000 6.28000 -0.07000 -1.11465 柏瑞巨人基金 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65380 13.65370 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.16000 16.14000 0.02000 0.12392 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.46210 13.44990 0.01220 0.09071 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82040 11.81940 0.00100 0.00846 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42510 12.42570 -0.00060 -0.00483 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.88700 8.87900 0.00800 0.09010 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78390 6.77770 0.00620 0.09148 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75930 8.75860 0.00070 0.00799 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50460 8.51240 -0.00780 -0.09163 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.73990 10.74050 -0.00060 -0.00559 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32490 8.32120 0.00370 0.04446 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99570 11.99470 0.00100 0.00834 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.66250 11.65190 0.01060 0.09097 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.84560 11.85660 -0.01100 -0.09278 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31070 11.31130 -0.00060 -0.00530 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.99000 8.98190 0.00810 0.09018 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78710 9.78630 0.00080 0.00817 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.72090 9.72990 -0.00900 -0.09250 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55200 9.55250 -0.00050 -0.00523 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41030 9.40610 0.00420 0.04465 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.31540 10.30250 0.01290 0.12521 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.16680 10.16240 0.00440 0.04330 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.04790 10.04500 0.00290 0.02887 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.12720 10.12140 0.00580 0.05730 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.06840 10.05580 0.01260 0.12530 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.85620 9.85190 0.00430 0.04365 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80370 9.80080 0.00290 0.02959 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.88360 9.87790 0.00570 0.05770 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.29620 10.28330 0.01290 0.12545 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.16680 10.16240 0.00440 0.04330 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.04800 10.04500 0.00300 0.02987 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.12730 10.12140 0.00590 0.05829 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.06840 10.05580 0.01260 0.12530 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.85640 9.85210 0.00430 0.04365 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80380 9.80090 0.00290 0.02959 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.88360 9.87790 0.00570 0.05770 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.68150 10.68490 -0.00340 -0.03182 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85400 11.86480 -0.01080 -0.09103 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.26190 11.27490 -0.01300 -0.11530 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.06640 9.06940 -0.00300 -0.03308 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75190 9.76070 -0.00880 -0.09016 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61520 9.62620 -0.01100 -0.11427 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39370 10.39710 -0.00340 -0.03270 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03740 11.04740 -0.01000 -0.09052 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.88020 10.89280 -0.01260 -0.11567 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.06660 9.06960 -0.00300 -0.03308 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75230 9.76110 -0.00880 -0.09015 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61560 9.62670 -0.01110 -0.11530 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.63000 8.64000 -0.01000 -0.11574 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.49000 11.52000 -0.03000 -0.26042 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.01000 12.96000 0.05000 0.38580 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.18000 13.11000 0.07000 0.53394 柏瑞拉丁美洲基金 8.85000 9.06000 -0.21000 -2.31788 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46920 11.46410 0.00510 0.04449 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51430 7.51090 0.00340 0.04527 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34170 11.34000 0.00170 0.01499 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99490 11.00120 -0.00630 -0.05727 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12380 10.13080 -0.00700 -0.06910 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31300 8.31180 0.00120 0.01444 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34410 9.34940 -0.00530 -0.05669 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.36700 9.37350 -0.00650 -0.06934 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57650 10.58250 -0.00600 -0.05670 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.96010 9.95860 0.00150 0.01506 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10730 10.11430 -0.00700 -0.06921 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68050 9.68610 -0.00560 -0.05781 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98220 8.98090 0.00130 0.01448 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.88850 8.89630 -0.00780 -0.08768 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.39100 9.39750 -0.00650 -0.06917 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63540 11.63590 -0.00050 -0.00430 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.09420 11.10570 -0.01150 -0.10355 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.53660 10.54820 -0.01160 -0.10997 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93730 6.93760 -0.00030 -0.00432 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67020 8.67920 -0.00900 -0.10370 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.26160 9.27180 -0.01020 -0.11001 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.00200 10.00250 -0.00050 -0.00500 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.55330 10.56500 -0.01170 -0.11074 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.38340 9.39310 -0.00970 -0.10327 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.84650 8.84690 -0.00040 -0.00452 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.45890 9.46930 -0.01040 -0.10983 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.25330 11.24400 0.00930 0.08271 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81570 11.81070 0.00500 0.04233 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83870 10.83880 -0.00010 -0.00092 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.20150 9.19400 0.00750 0.08157 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72780 9.72370 0.00410 0.04217 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71860 9.71860 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13690 11.13230 0.00460 0.04132 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04040 10.03220 0.00820 0.08174 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32770 10.32770 0.00000 0.00000 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.57040 9.56250 0.00790 0.08261 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.35620 9.34850 0.00770 0.08237 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94900 9.94490 0.00410 0.04123 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47900 9.47910 -0.00010 -0.00105 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.16000 18.14000 0.02000 0.11025 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.89050 12.88020 0.01030 0.07997 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.76610 10.78840 -0.02230 -0.20670 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.69750 11.70770 -0.01020 -0.08712 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.30230 12.32810 -0.02580 -0.20928 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.20540 11.22960 -0.02420 -0.21550 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.79290 9.81320 -0.02030 -0.20686 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.33820 10.34730 -0.00910 -0.08795 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.24280 10.26420 -0.02140 -0.20849 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.21620 10.23830 -0.02210 -0.21586 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.93290 9.95340 -0.02050 -0.20596 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.13440 10.14330 -0.00890 -0.08774 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.79590 11.82060 -0.02470 -0.20896 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.15740 10.17940 -0.02200 -0.21612 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.55000 14.60000 -0.05000 -0.34247 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 25.42000 25.26000 0.16000 0.63341 國泰大中華基金 19.81000 19.94000 -0.13000 -0.65196 國泰小龍基金 15.26000 15.44000 -0.18000 -1.16580 國泰中小成長基金 42.60000 42.94000 -0.34000 -0.79180 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.13910 4.13400 0.00510 0.12337 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.49000 18.56000 -0.07000 -0.37716 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69480 0.69860 -0.00380 -0.54395 國泰中國內需增長基金美元級別 0.65590 0.65960 -0.00370 -0.56095 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20240 2.18600 0.01640 0.75023 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.64360 9.65030 -0.00670 -0.06943 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.18740 8.19300 -0.00560 -0.06835 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31500 0.31570 -0.00070 -0.22173 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50410 11.50320 0.00090 0.00782 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66480 1.67620 -0.01140 -0.68011 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.93400 9.96290 -0.02890 -0.29008 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32770 0.32920 -0.00150 -0.45565 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.33170 4.31160 0.02010 0.46618 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.34000 19.34000 0.00000 0.00000 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62290 0.62430 -0.00140 -0.22425 國泰中港台基金人民幣級別 3.22820 3.20150 0.02670 0.83398 國泰中港台基金台幣級別 14.42000 14.37000 0.05000 0.34795 國泰中港台基金美元級別 0.47000 0.46930 0.00070 0.14916 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.70000 27.47000 0.23000 0.83728 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.53000 12.63000 -0.10000 -0.79177 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.25000 35.76000 0.49000 1.37025 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.38970 10.37020 0.01950 0.18804 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.39000 10.37040 0.01960 0.18900 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.39030 10.37070 0.01960 0.18899 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33710 0.33710 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33710 0.33720 -0.00010 -0.02966 國泰台灣貨幣市場基金 12.41160 12.41150 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.10000 27.28000 -0.18000 -0.65982 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.50100 2.49230 0.00870 0.34908 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36310 0.36430 -0.00120 -0.32940 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50350 0.49800 0.00550 1.10442 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45850 0.46190 -0.00340 -0.73609 國泰全球資源基金台幣級別 5.84000 5.83000 0.01000 0.17153 國泰全球資源基金美元級別 0.18670 0.18680 -0.00010 -0.05353 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41460 0.41530 -0.00070 -0.16855 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37480 0.37540 -0.00060 -0.15983 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.43950 0.44020 -0.00070 -0.15902 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51720 0.51070 0.00650 1.27276 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.01000 21.04000 -0.03000 -0.14259 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.19000 22.29000 -0.10000 -0.44863 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50930 2.49500 0.01430 0.57315 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.25320 11.24990 0.00330 0.02933 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.11980 10.11680 0.00300 0.02965 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36520 0.36570 -0.00050 -0.13672 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32850 0.32880 -0.00030 -0.09124 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50320 0.49660 0.00660 1.32904 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39470 0.39570 -0.00100 -0.25272 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.85000 18.82000 0.03000 0.15940 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61220 0.61250 -0.00030 -0.04898 國泰科技生化基金 33.92000 34.24000 -0.32000 -0.93458 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.42000 27.44000 -0.02000 -0.07289 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.11780 39.94940 0.16840 0.42153 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.23890 19.27460 -0.03570 -0.18522 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.96550 19.88280 0.08270 0.41594 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.51780 40.42080 0.09700 0.23998 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.43330 41.32150 0.11180 0.27056 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.37850 43.30390 0.07460 0.17227 國泰紐幣2021保本基金 12.17770 12.16400 0.01370 0.11263 國泰紐幣八年期保本基金 12.47240 12.45720 0.01520 0.12202 國泰紐幣保本基金 12.42500 12.42230 0.00270 0.02174 國泰高科技基金 12.62000 12.73000 -0.11000 -0.86410 國泰國泰基金台幣I級別 22.75000 22.98000 -0.23000 -1.00087 國泰國泰基金台幣級別 22.75000 22.98000 -0.23000 -1.00087 國泰富時中國A50基金 18.00000 17.95000 0.05000 0.27855 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33640 0.33670 -0.00030 -0.08910 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47340 0.46700 0.00640 1.37045 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37120 0.37140 -0.00020 -0.05385 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.52240 0.51530 0.00710 1.37784 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34920 0.35000 -0.00080 -0.22857 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49150 0.48550 0.00600 1.23584 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.56270 10.56750 -0.00480 -0.04542 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58300 7.58650 -0.00350 -0.04613 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35680 0.35710 -0.00030 -0.08401 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25420 0.25440 -0.00020 -0.07862 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.23770 2.22830 0.00940 0.42185 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.95580 9.96320 -0.00740 -0.07427 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32240 0.32330 -0.00090 -0.27838 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.85270 39.93060 -0.07790 -0.19509 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.81000 18.84000 -0.03000 -0.15924 國泰新興市場基金台幣級別 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094 國泰新興市場基金美元級別 0.37940 0.38090 -0.00150 -0.39380 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.24970 2.23750 0.01220 0.54525 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.48250 1.47440 0.00810 0.54938 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33660 0.33710 -0.00050 -0.14832 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36260 0.36310 -0.00050 -0.13770 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22400 0.22440 -0.00040 -0.17825 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.33230 10.34380 -0.01150 -0.11118 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.68100 6.68850 -0.00750 -0.11213 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.83000 13.77000 0.06000 0.43573 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.22000 36.58000 -0.36000 -0.98414 國泰價值卓越基金 15.04000 15.21000 -0.17000 -1.11769 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38350 0.38290 0.00060 0.15670 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.66700 38.71660 -0.04960 -0.12811 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.22000 21.14000 0.08000 0.37843 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.23000 19.27000 -0.04000 -0.20758 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.53000 19.54000 -0.01000 -0.05118 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.10080 12.09430 0.00650 0.05374 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39670 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64460 9.65230 -0.00770 -0.07977 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.28610 8.31430 -0.02820 -0.33917 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.72010 10.72880 -0.00870 -0.08109 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.31630 9.34800 -0.03170 -0.33911 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18500 11.18440 0.00060 0.00536 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80620 9.81950 -0.01330 -0.13544 第一金大中華基金 27.46000 27.70000 -0.24000 -0.86643 第一金小型精選基金 37.54000 37.98000 -0.44000 -1.15850 第一金中國世紀基金-人民幣 12.84000 12.75000 0.09000 0.70588 第一金中國世紀基金-美元 8.01060 7.99390 0.01670 0.20891 第一金中國世紀基金-美元-N 8.01130 7.99460 0.01670 0.20889 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 第一金中概平衡基金 26.09000 26.38000 -0.29000 -1.09932 第一金台灣貨幣市場基金 15.25110 15.25100 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.85200 177.85000 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.08090 10.07020 0.01070 0.10625 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.08080 10.07020 0.01060 0.10526 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.52190 14.48460 0.03730 0.25751 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.52240 14.48520 0.03720 0.25681 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.93000 13.86000 0.07000 0.50505 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.85390 9.86710 -0.01320 -0.13378 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85730 9.87050 -0.01320 -0.13373 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.51540 9.51780 -0.00240 -0.02522 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.54030 9.54250 -0.00220 -0.02305 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33070 10.34450 -0.01380 -0.13340 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.98610 9.98850 -0.00240 -0.02403 第一金全球大趨勢基金 23.68000 23.51000 0.17000 0.72310 第一金全球不動產證券化基金A 8.22040 8.26800 -0.04760 -0.57571 第一金全球不動產證券化基金B 5.84570 5.87960 -0.03390 -0.57657 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.48000 9.55970 -0.07970 -0.83371 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.48130 9.56080 -0.07950 -0.83152 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.84130 9.92390 -0.08260 -0.83233 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.84260 9.92520 -0.08260 -0.83223 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63260 8.63800 -0.00540 -0.06251 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.20240 10.20880 -0.00640 -0.06269 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.69820 9.69050 0.00770 0.07946 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.69750 9.68980 0.00770 0.07947 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97620 7.97740 -0.00120 -0.01504 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.85790 8.85250 0.00540 0.06100 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.85840 8.85300 0.00540 0.06100 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.19460 11.18570 0.00890 0.07957 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.19550 11.18660 0.00890 0.07956 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.00810 10.00970 -0.00160 -0.01598 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.81710 14.80800 0.00910 0.06145 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.17860 14.16760 0.01100 0.07764 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.19630 14.18520 0.01110 0.07825 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472 第一金亞洲科技基金 19.08000 19.11000 -0.03000 -0.15699 第一金亞洲新興市場基金 13.44000 13.34000 0.10000 0.74963 第一金店頭市場基金 9.50000 9.58000 -0.08000 -0.83507 第一金創新趨勢基金 24.36000 24.51000 -0.15000 -0.61200 第一金電子基金 34.33000 34.73000 -0.40000 -1.15174 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.42000 20.57000 -0.15000 -0.72922 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.14000 19.04000 0.10000 0.52521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 統一大中華中小基金(美元) 7.97000 7.96000 0.01000 0.12563 統一大中華中小基金(新台幣) 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 統一大東協高股息基金(美元) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 統一大滿貫基金-A類型 35.00000 35.11000 -0.11000 -0.31330 統一大滿貫基金-I類型 35.00000 35.11000 -0.11000 -0.31330 統一大龍印基金 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.27000 0.06000 0.64725 統一大龍騰中國基金(美元) 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 統一中小基金 25.93000 26.14000 -0.21000 -0.80337 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.88050 9.85200 0.02850 0.28928 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22230 9.23050 -0.00820 -0.08884 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94270 8.94180 0.00090 0.01007 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73920 11.70530 0.03390 0.28961 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88460 10.89430 -0.00970 -0.08904 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54970 10.54870 0.00100 0.00948 統一台灣動力基金 17.53000 17.49000 0.04000 0.22870 統一全天候基金-A類型 111.44000 112.10000 -0.66000 -0.58876 統一全天候基金-I類型 111.45000 112.12000 -0.67000 -0.59757 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.94990 8.91040 0.03950 0.44330 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.65480 8.64920 0.00560 0.06475 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.62820 8.61570 0.01250 0.14508 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.25770 9.21680 0.04090 0.44375 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.95220 8.94640 0.00580 0.06483 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.92470 8.91180 0.01290 0.14475 統一全球債券組合基金 11.96980 11.95320 0.01660 0.13887 統一全球新科技基金(人民幣) 16.15000 15.96000 0.19000 1.19048 統一全球新科技基金(美元) 15.20000 15.08000 0.12000 0.79576 統一全球新科技基金(新台幣) 14.55000 14.40000 0.15000 1.04167 統一亞太基金 25.78000 25.74000 0.04000 0.15540 統一亞洲大金磚基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 60.75000 61.11000 -0.36000 -0.58910 統一強棒貨幣市場基金 16.65950 16.65930 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 統一強漢基金(美元) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 24.78000 24.73000 0.05000 0.20218 統一統信基金 31.61000 31.78000 -0.17000 -0.53493 統一黑馬基金 60.98000 61.34000 -0.36000 -0.58689 統一新亞洲科技能源基金 18.60000 18.65000 -0.05000 -0.26810 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.98600 7.98710 -0.00110 -0.01377 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14490 10.14630 -0.00140 -0.01380 統一經建基金 47.09000 47.38000 -0.29000 -0.61207 統一龍馬基金 70.15000 70.25000 -0.10000 -0.14235 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.50000 21.55000 -0.05000 -0.23202 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 47.59000 47.83000 -0.24000 -0.50178 野村中國機會基金 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 野村巴西基金 4.93000 5.07000 -0.14000 -2.76134 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 野村台灣高股息基金 23.66000 23.83000 -0.17000 -0.71339 野村台灣運籌基金 36.11000 36.56000 -0.45000 -1.23085 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49020 9.48490 0.00530 0.05588 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41730 9.41850 -0.00120 -0.01274 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.47130 9.46880 0.00250 0.02640 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69570 9.69040 0.00530 0.05469 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57380 9.57500 -0.00120 -0.01253 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53800 9.53490 0.00310 0.03251 野村平衡基金 19.22000 19.28000 -0.06000 -0.31120 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 野村全球生技醫療基金 18.00000 18.03000 -0.03000 -0.16639 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.01310 10.00160 0.01150 0.11498 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.99580 9.99940 -0.00360 -0.03600 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.00680 10.00020 0.00660 0.06600 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.01310 10.00160 0.01150 0.11498 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.99580 9.99940 -0.00360 -0.03600 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.00680 10.00020 0.00660 0.06600 野村全球品牌基金 28.09000 28.05000 0.04000 0.14260 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.88000 19.85000 0.03000 0.15113 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.04480 10.04490 -0.00010 -0.00100 野村全球短期收益基金-美元計價 10.47810 10.48240 -0.00430 -0.04102 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.39330 10.38960 0.00370 0.03561 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.61630 9.62160 -0.00530 -0.05508 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.36990 9.37540 -0.00550 -0.05866 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.96560 8.96130 0.00430 0.04798 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.31360 11.32000 -0.00640 -0.05654 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.80270 10.80910 -0.00640 -0.05921 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.39860 10.39380 0.00480 0.04618 野村成長基金 29.31000 29.57000 -0.26000 -0.87927 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.89300 8.88620 0.00680 0.07652 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.89740 8.89320 0.00420 0.04723 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.07080 9.05130 0.01950 0.21544 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.37360 9.36630 0.00730 0.07794 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28340 9.27900 0.00440 0.04742 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.46610 9.44570 0.02040 0.21597 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.53000 12.45000 0.08000 0.64257 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.44540 9.44740 -0.00200 -0.02117 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49640 9.50510 -0.00870 -0.09153 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61770 9.61170 0.00600 0.06242 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.98830 9.99340 -0.00510 -0.05103 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95460 9.96390 -0.00930 -0.09334 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08790 10.08160 0.00630 0.06249 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57590 8.57520 0.00070 0.00816 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.14670 9.15250 -0.00580 -0.06337 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.01000 9.02010 -0.01010 -0.11197 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06450 13.06360 0.00090 0.00689 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.08270 12.09060 -0.00790 -0.06534 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.83860 9.84970 -0.01110 -0.11269 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.21790 10.21830 -0.00040 -0.00391 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.87790 9.87850 -0.00060 -0.00607 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43840 9.42950 0.00890 0.09438 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.26720 11.25660 0.01060 0.09417 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.18300 10.17020 0.01280 0.12586 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.21700 11.21440 0.00260 0.02318 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.71540 10.71460 0.00080 0.00747 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.51320 10.49890 0.01430 0.13620 野村泰國基金 42.29000 42.06000 0.23000 0.54684 野村高科技基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.24550 10.22850 0.01700 0.16620 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.36780 10.36470 0.00310 0.02991 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.68490 10.70810 -0.02320 -0.21666 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.71960 9.72030 -0.00070 -0.00720 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65690 9.64150 0.01540 0.15973 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.52060 9.51560 0.00500 0.05255 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.92880 11.92480 0.00400 0.03354 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.28890 13.32620 -0.03730 -0.27990 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.85960 10.86040 -0.00080 -0.00737 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.79640 10.77910 0.01730 0.16050 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.89910 10.89390 0.00520 0.04773 野村貨幣市場基金 16.26690 16.26670 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.10000 15.90000 0.20000 1.25786 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.03960 10.03050 0.00910 0.09072 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.92840 9.95850 -0.03010 -0.30225 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.95450 9.96190 -0.00740 -0.07428 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.84570 9.84330 0.00240 0.02438 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81250 9.81400 -0.00150 -0.01528 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81640 9.81350 0.00290 0.02955 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.84570 9.84330 0.00240 0.02438 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81250 9.81400 -0.00150 -0.01528 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81640 9.81350 0.00290 0.02955 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.87720 9.87520 0.00200 0.02025 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.83260 9.83690 -0.00430 -0.04371 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.83420 9.82750 0.00670 0.06818 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.87720 9.87520 0.00200 0.02025 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.83260 9.83690 -0.00430 -0.04371 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.83420 9.82750 0.00670 0.06818 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10400 10.08280 0.02120 0.21026 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95200 7.93620 0.01580 0.19909 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78750 11.76390 0.02360 0.20061 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.08000 7.15000 -0.07000 -0.97902 野村精選貨幣市場基金 12.07900 12.07890 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.50000 12.44000 0.06000 0.48232 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 野村歐洲高股息基金季配型 7.94000 7.94000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.47000 33.64000 -0.17000 -0.50535 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34540 10.33280 0.01260 0.12194 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.62950 8.62640 0.00310 0.03594 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96300 7.96100 0.00200 0.02512 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89880 7.88960 0.00920 0.11661 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.71220 11.70860 0.00360 0.03075 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.55730 10.55460 0.00270 0.02558 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50440 10.49230 0.01210 0.11532 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 野村環球基金-人民幣計價 16.21000 16.19000 0.02000 0.12353 野村環球基金-美元計價 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.67000 17.63000 0.04000 0.22689 野村鴻利基金 22.17000 22.23000 -0.06000 -0.26991 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85910 16.85900 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.58000 19.84000 -0.26000 -1.31048 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.17000 14.13000 0.04000 0.28309 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.76000 14.73000 0.03000 0.20367 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15680 10.13610 0.02070 0.20422 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32670 13.29930 0.02740 0.20603 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.48640 9.49580 -0.00940 -0.09899 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.47170 9.48140 -0.00970 -0.10231 凱基台商天下基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 凱基台灣精五門基金 20.45000 20.65000 -0.20000 -0.96852 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.79000 10.80100 -0.01100 -0.10184 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.77000 13.67000 0.10000 0.73153 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.43240 12.40640 0.02600 0.20957 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.24000 12.19000 0.05000 0.41017 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54330 11.54320 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.02000 27.25000 -0.23000 -0.84404 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.87000 22.71000 0.16000 0.70454 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.17380 22.06000 0.11380 0.51587 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.57620 16.61500 -0.03880 -0.23352 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.60000 7.64000 -0.04000 -0.52356 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.94200 11.99290 -0.05090 -0.42442 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.42000 11.44000 -0.02000 -0.17483 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.82920 11.80910 0.02010 0.17021 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.11000 12.07000 0.04000 0.33140 凱基護城河基金-台幣計價A 13.31000 13.28000 0.03000 0.22590 凱基護城河基金-美元計價B 13.04750 13.04900 -0.00150 -0.01150 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.70000 35.78000 -0.08000 -0.22359 富邦NASDAQ-100基金 31.21000 31.20000 0.01000 0.03205 富邦上証180基金 27.38000 27.32000 0.06000 0.21962 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19190 0.19210 -0.00020 -0.10411 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.90000 7.93000 -0.03000 -0.37831 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.11000 34.89000 0.22000 0.63055 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.29580 11.25750 0.03830 0.34022 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.42250 10.40320 0.01930 0.18552 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.99540 10.00320 -0.00780 -0.07798 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.86990 9.83650 0.03340 0.33955 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.03380 9.01700 0.01680 0.18631 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.67080 8.67750 -0.00670 -0.07721 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.30410 20.31610 -0.01200 -0.05907 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34220 11.34120 0.00100 0.00882 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33310 10.38130 -0.04820 -0.46430 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.87990 12.87380 0.00610 0.04738 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89460 1.89480 -0.00020 -0.01056 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38800 9.38360 0.00440 0.04689 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42900 1.42910 -0.00010 -0.00700 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76720 11.76230 0.00490 0.04166 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71150 1.71490 -0.00340 -0.19826 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15960 10.15540 0.00420 0.04136 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49650 1.49950 -0.00300 -0.20007 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.80000 14.91000 -0.11000 -0.73776 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.63000 22.33000 0.30000 1.34348 富邦日本東証基金 21.96000 21.81000 0.15000 0.68776 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.77000 44.88000 -0.11000 -0.24510 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.99000 49.29000 -0.30000 -0.60864 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.38000 52.67000 -0.29000 -0.55060 富邦台灣心基金 22.40000 22.51000 -0.11000 -0.48867 富邦台灣釆吉50基金 48.99000 49.20000 -0.21000 -0.42683 富邦台灣科技指數基金 54.07000 54.37000 -0.30000 -0.55177 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.72100 41.62400 0.09700 0.23304 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.43460 41.35700 0.07760 0.18763 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29390 0.29650 -0.00260 -0.87690 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.25000 9.31000 -0.06000 -0.64447 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.53370 2.51880 0.01490 0.59155 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33910 0.33960 -0.00050 -0.14723 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.52990 10.55050 -0.02060 -0.19525 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19810 2.18510 0.01300 0.59494 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32480 0.32530 -0.00050 -0.15370 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.07580 9.09360 -0.01780 -0.19574 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.56000 24.58000 -0.02000 -0.08137 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 34.03000 33.86000 0.17000 0.50207 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64020 15.64000 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.80980 39.85480 -0.04500 -0.11291 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.31880 40.20590 0.11290 0.28080 富邦長紅基金 64.06000 64.26000 -0.20000 -0.31124 富邦科技基金 24.32000 24.41000 -0.09000 -0.36870 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.58230 40.51010 0.07220 0.17823 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.69900 40.52970 0.16930 0.41772 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.63660 39.56070 0.07590 0.19186 富邦恒生國企ETF基金 20.28000 20.35000 -0.07000 -0.34398 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.15000 14.11000 0.04000 0.28349 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 27.70000 27.88000 -0.18000 -0.64562 富邦高成長基金 24.53000 24.64000 -0.11000 -0.44643 富邦基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 富邦基金I類型 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 富邦深証100基金 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520 富邦富時歐洲ETF基金 20.64000 20.62000 0.02000 0.09699 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41360 0.41310 0.00050 0.12104 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34570 12.34050 0.00520 0.04214 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54580 9.54180 0.00400 0.04192 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30670 0.30630 0.00040 0.13059 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88170 8.87790 0.00380 0.04280 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.35420 9.40310 -0.04890 -0.52004 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.86220 9.89430 -0.03210 -0.32443 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.24020 9.28850 -0.04830 -0.52000 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.73200 9.76370 -0.03170 -0.32467 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.74000 20.91000 -0.17000 -0.81301 富邦精準基金 46.37000 46.42000 -0.05000 -0.10771 富邦精銳中小基金 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.69000 19.08000 -0.39000 -2.04403 富邦臺灣公司治理100基金 22.12000 22.23000 -0.11000 -0.49483 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.51000 7.47000 0.04000 0.53548 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.65000 15.81000 -0.16000 -1.01202 富邦標普美國特別股ETF基金 20.02000 20.00000 0.02000 0.10000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.34500 10.28690 0.05810 0.56480 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.15290 10.18430 -0.03140 -0.30832 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.28810 10.29490 -0.00680 -0.06605 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.06350 10.00690 0.05660 0.56561 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.83220 9.86260 -0.03040 -0.30824 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.94520 9.95180 -0.00660 -0.06632 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.66000 30.88000 -0.22000 -0.71244 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.69560 8.69900 -0.00340 -0.03908 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23340 9.24060 -0.00720 -0.07792 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95300 8.95980 -0.00680 -0.07589 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68030 9.68360 -0.00330 -0.03408 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69490 9.70250 -0.00760 -0.07833 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40250 9.40970 -0.00720 -0.07652 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47570 9.48250 -0.00680 -0.07171 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.51020 8.49470 0.01550 0.18247 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.54820 9.53480 0.01340 0.14054 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02160 9.00900 0.01260 0.13986 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.57200 10.55180 0.02020 0.19144 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34640 10.33180 0.01460 0.14131 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.85010 9.83590 0.01420 0.14437 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14800 9.13500 0.01300 0.14231 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.68040 9.66580 0.01460 0.15105 富達卓越領航全球組合基金 15.36000 15.40000 -0.04000 -0.25974 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68750 8.66930 0.01820 0.20994 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.40090 9.38550 0.01540 0.16408 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07940 9.06440 0.01500 0.16548 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.88780 9.86770 0.02010 0.20369 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.85830 9.84210 0.01620 0.16460 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55710 9.54160 0.01550 0.16245 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.17140 9.15570 0.01570 0.17148 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.62860 9.61210 0.01650 0.17166 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.98000 7.92000 0.06000 0.75758 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.70540 9.66880 0.03660 0.37854 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.16210 9.16650 -0.00440 -0.04800 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77930 8.77490 0.00440 0.05014 富蘭克林華美中華基金 12.31000 12.25000 0.06000 0.48980 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.80000 20.98000 -0.18000 -0.85796 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.34000 20.45000 -0.11000 -0.53790 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.04000 11.11000 -0.07000 -0.63006 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.90150 7.92460 -0.02310 -0.29150 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.02260 9.05640 -0.03380 -0.37322 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70060 9.73690 -0.03630 -0.37281 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25400 9.28100 -0.02700 -0.29092 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.14040 11.14520 -0.00480 -0.04307 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.80030 8.80410 -0.00380 -0.04316 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.22890 9.23290 -0.00400 -0.04332 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.32580 13.31680 0.00900 0.06758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33360 10.32660 0.00700 0.06779 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.17930 10.18140 -0.00210 -0.02063 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.71940 7.72100 -0.00160 -0.02072 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.19590 9.19790 -0.00200 -0.02174 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.77340 10.76410 0.00930 0.08640 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.62950 7.62290 0.00660 0.08658 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.10790 9.10000 0.00790 0.08681 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.47470 10.48260 -0.00790 -0.07536 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.76490 7.77070 -0.00580 -0.07464 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.18890 8.19280 -0.00390 -0.04760 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.18930 9.20320 -0.01390 -0.15103 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96120 9.97630 -0.01510 -0.15136 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60040 12.60650 -0.00610 -0.04839 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.28000 9.14000 0.14000 1.53173 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.91000 11.73000 0.18000 1.53453 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22540 13.21100 0.01440 0.10900 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美第一富基金 39.93000 40.23000 -0.30000 -0.74571 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30350 10.30340 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.55000 9.60000 -0.05000 -0.52083 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.59000 14.44000 0.15000 1.03878 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.67000 15.59000 0.08000 0.51315 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.83990 7.83050 0.00940 0.12004 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.76330 10.76580 -0.00250 -0.02322 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.55680 9.57040 -0.01360 -0.14210 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95740 10.97300 -0.01560 -0.14217 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85250 6.86050 -0.00800 -0.11661 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.01900 9.03790 -0.01890 -0.20912 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.09590 10.11700 -0.02110 -0.20856 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.49200 10.50420 -0.01220 -0.11614 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.51000 20.48000 0.03000 0.14648 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 復華人民幣貨幣市場基金 11.62700 11.62620 0.00080 0.00688 復華人生目標基金 38.24570 38.28930 -0.04360 -0.11387 復華大中華中小策略基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007 復華中小精選基金 73.59000 73.97000 -0.38000 -0.51372 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.99340 0.00000 49.99340 0.00000 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.04000 8.02000 0.02000 0.24938 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 復華台灣智能基金 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 復華全方位基金 30.67000 30.94000 -0.27000 -0.87266 復華全球大趨勢基金-美元 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.27000 21.20000 0.07000 0.33019 復華全球平衡基金-美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 復華全球平衡基金-新臺幣 20.44000 20.38000 0.06000 0.29441 復華全球物聯網科技基金-美元 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.04000 15.96000 0.08000 0.50125 復華全球原物料基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49490 11.49260 0.00230 0.02001 復華全球債券基金 13.52660 13.51810 0.00850 0.06288 復華全球債券組合基金 14.66000 14.65000 0.01000 0.06826 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.90000 14.83000 0.07000 0.47202 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 復華全球戰略配置強基金-美元 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.43620 13.43610 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.94000 11.99000 -0.05000 -0.41701 復華亞太成長基金 14.88000 14.81000 0.07000 0.47265 復華亞太神龍科技基金-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 復華東協世紀基金 12.47000 12.38000 0.09000 0.72698 復華南非幣長期收益基金A 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675 復華南非幣長期收益基金B 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 復華南非幣短期收益基金A 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216 復華美國新星基金-新臺幣 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560 復華恒生基金 20.72000 20.81000 -0.09000 -0.43248 復華恒生單日反向一倍基金 8.85000 8.82000 0.03000 0.34014 復華恒生單日正向二倍基金 30.63000 30.84000 -0.21000 -0.68093 復華神盾基金 25.62630 25.67480 -0.04850 -0.18890 復華高成長基金 67.30000 67.54000 -0.24000 -0.35534 復華高益策略組合基金 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 復華貨幣市場基金 14.39710 14.39690 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.80000 19.79000 0.01000 0.05053 復華富時台灣高股息低波動基金 52.86000 53.09000 -0.23000 -0.43323 復華復華基金 21.06000 21.14000 -0.08000 -0.37843 復華華人世紀基金 16.64000 16.66000 -0.02000 -0.12005 復華傳家二號基金 30.49130 30.57710 -0.08580 -0.28060 復華傳家基金 24.06480 24.02380 0.04100 0.17066 復華奧林匹克全球組合基金 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.22000 14.17000 0.05000 0.35286 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 復華新興人民幣短期收益基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 復華新興人民幣債券基金A 11.74000 11.74000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.56000 19.52000 0.04000 0.20492 復華新興市場高收益債券基金A 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 復華新興市場高收益債券基金B 5.52000 5.52000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.31000 12.32000 -0.01000 -0.08117 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.32000 20.32000 0.00000 0.00000 復華數位經濟基金 56.70000 56.93000 -0.23000 -0.40400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72370 9.72970 -0.00600 -0.06167 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56300 9.56780 -0.00480 -0.05017 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87750 9.88350 -0.00600 -0.06071 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68470 9.68970 -0.00500 -0.05160 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57350 9.58240 -0.00890 -0.09288 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05980 10.04950 0.01030 0.10249 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55280 9.55890 -0.00610 -0.06381 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.03860 10.02550 0.01310 0.13067 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55190 9.55810 -0.00620 -0.06487 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04130 10.02820 0.01310 0.13063 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.89900 9.90040 -0.00140 -0.01414 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.66050 10.54160 0.11890 1.12791 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.84040 9.87530 -0.03490 -0.35341 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.89910 9.90050 -0.00140 -0.01414 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.65860 10.53950 0.11910 1.13003 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.84040 9.87530 -0.03490 -0.35341 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.86860 9.88430 -0.01570 -0.15884 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.29620 9.28200 0.01420 0.15298 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.36810 8.40080 -0.03270 -0.38925 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.32760 8.34380 -0.01620 -0.19416 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.56180 11.54440 0.01740 0.15072 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.43160 10.47230 -0.04070 -0.38864 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.49960 10.52000 -0.02040 -0.19392 景順主流基金 17.73000 17.84000 -0.11000 -0.61659 景順台灣科技基金 30.98000 31.06000 -0.08000 -0.25757 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 景順全球科技基金 22.63000 22.58000 0.05000 0.22143 景順全球康健基金 19.35000 19.34000 0.01000 0.05171 景順貨幣市場基金 15.93720 15.93700 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.45000 32.70000 -0.25000 -0.76453 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.77000 14.85000 -0.08000 -0.53872 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.68550 8.68300 0.00250 0.02879 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.95410 7.96860 -0.01450 -0.18196 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.12270 11.11900 0.00370 0.03328 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16410 10.18270 -0.01860 -0.18266 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.55000 7.52000 0.03000 0.39894 華南永昌中國A股基金(美元) 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.62000 10.58000 0.04000 0.37807 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32250 9.31930 0.00320 0.03434 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49630 9.47450 0.02180 0.23009 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.60590 9.60260 0.00330 0.03437 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78760 9.76510 0.02250 0.23041 華南永昌永昌基金 18.74000 18.93000 -0.19000 -1.00370 華南永昌全球亨利組合基金 14.30420 14.29320 0.01100 0.07696 華南永昌全球神農水資源基金 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 華南永昌全球精品基金 16.28000 16.29000 -0.01000 -0.06139 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.73000 13.76000 -0.03000 -0.21802 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.33000 11.41000 -0.08000 -0.70114 華南永昌策略報酬基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20430 16.20400 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 23.78480 23.88200 -0.09720 -0.40700 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93720 11.93710 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.18230 10.17540 0.00690 0.06781 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.04260 10.08820 -0.04560 -0.45201 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.83650 9.83260 0.00390 0.03966 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.67160 9.71550 -0.04390 -0.45186 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00030 9.99610 0.00420 0.04202 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.80670 9.85110 -0.04440 -0.45071 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75700 9.75290 0.00410 0.04204 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.56140 9.60470 -0.04330 -0.45082 華頓中小型基金 26.83000 26.87000 -0.04000 -0.14886 華頓中國多重機會平衡基金 11.49310 11.46120 0.03190 0.27833 華頓台灣基金 27.98000 27.97000 0.01000 0.03575 華頓平安貨幣市場基金 11.51950 11.51940 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 17.46000 17.37000 0.09000 0.51813 華頓全球高收益債券基金A 13.41020 13.39590 0.01430 0.10675 華頓全球高收益債券基金B 8.31280 8.30390 0.00890 0.10718 華頓全球黑鑽油源基金 5.78000 5.77000 0.01000 0.17331 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.58130 2.57030 0.01100 0.42797 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.54440 11.53510 0.00930 0.08062 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37490 0.37540 -0.00050 -0.13319 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.32390 11.31160 0.01230 0.10874 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.31320 10.29530 0.01790 0.17387 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.06850 10.09230 -0.02380 -0.23582 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.08880 9.11030 -0.02150 -0.23600 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.29190 10.33640 -0.04450 -0.43052 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.32480 9.36840 -0.04360 -0.46539 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.13000 11.05000 0.08000 0.72398 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49580 2.49240 0.00340 0.13641 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.05600 2.04890 0.00710 0.34653 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.69410 11.74020 -0.04610 -0.39267 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49330 9.53070 -0.03740 -0.39242 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36190 0.36330 -0.00140 -0.38536 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29960 0.30110 -0.00150 -0.49817 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.35000 3.33000 0.02000 0.60060 匯豐中國動力基金(台幣) 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.48000 24.63000 -0.15000 -0.60901 匯豐全球趨勢組合基金 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 匯豐全球關鍵資源基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800 匯豐安富基金 25.72000 25.81000 -0.09000 -0.34870 匯豐成功基金 42.79000 43.09000 -0.30000 -0.69622 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.34000 11.37000 -0.03000 -0.26385 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.00000 11.07000 -0.07000 -0.63234 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58300 2.57680 0.00620 0.24061 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35450 2.34800 0.00650 0.27683 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.50330 11.51980 -0.01650 -0.14323 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.87780 7.89410 -0.01630 -0.20648 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37590 0.37700 -0.00110 -0.29178 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33470 0.33580 -0.00110 -0.32758 匯豐金磚動力基金 13.79000 13.90000 -0.11000 -0.79137 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98050 14.98040 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.57000 4.65000 -0.08000 -1.72043 匯豐新鑽動力基金 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.31900 5.36720 -0.04820 -0.89805 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.91680 8.96510 -0.04830 -0.53876 匯豐龍鳳基金-A類型 52.63000 52.96000 -0.33000 -0.62311 匯豐龍鳳基金-I類型 52.63000 52.96000 -0.33000 -0.62311 匯豐龍騰電子基金 36.05000 36.35000 -0.30000 -0.82531 匯豐雙高收益債券組合基金 12.22120 12.21530 0.00590 0.04830 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.05000 19.16000 -0.11000 -0.57411 新光中國成長基金(人民幣) 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727 新光中國成長基金(美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 新光中國成長基金(新臺幣) 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.43170 10.41920 0.01250 0.11997 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.62290 9.64200 -0.01910 -0.19809 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.91150 9.91110 0.00040 0.00404 新光台灣富貴基金 23.43000 23.45000 -0.02000 -0.08529 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 新光全球生技醫療基金(美元) 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.06370 10.07000 -0.00630 -0.06256 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82430 9.81050 0.01380 0.14067 新光全球債券基金(B配息)美元 9.69610 9.70210 -0.00600 -0.06184 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.45430 9.44110 0.01320 0.13981 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.03000 9.10000 -0.07000 -0.76923 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光吉星貨幣市場基金 15.44370 15.44350 0.00020 0.00130 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 新光亞洲精選基金-美金 22.15000 22.31000 -0.16000 -0.71717 新光亞洲精選基金-新台幣 22.43000 22.54000 -0.11000 -0.48802 新光兩岸優勢基金 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 新光店頭基金 25.39000 25.62000 -0.23000 -0.89774 新光南非幣保本基金 11.88000 11.87000 0.01000 0.08425 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 新光特選內需收益ETF基金 20.71000 20.77000 -0.06000 -0.28888 新光創新科技基金 15.08000 15.25000 -0.17000 -1.11475 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.83080 9.83230 -0.00150 -0.01526 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07210 10.06700 0.00510 0.05066 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.71820 9.71650 0.00170 0.01750 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.30670 9.30810 -0.00140 -0.01504 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54200 9.53720 0.00480 0.05033 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20380 9.20220 0.00160 0.01739 新光澳幣八年期保本基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.12530 10.11750 0.00780 0.07709 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.80100 9.79390 0.00710 0.07249 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.76070 9.75040 0.01030 0.10564 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.02810 10.01740 0.01070 0.10681 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96770 9.96500 0.00270 0.02709 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.69960 9.69690 0.00270 0.02784 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.67880 9.66900 0.00980 0.10135 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94590 9.93600 0.00990 0.09964 瑞銀全球創新趨勢基金 7.60000 7.61000 -0.01000 -0.13141 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79510 9.79720 -0.00210 -0.02143 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.36340 9.36500 -0.00160 -0.01708 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.70160 9.71150 -0.00990 -0.10194 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.32940 9.33890 -0.00950 -0.10173 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40490 9.40710 -0.00220 -0.02339 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84330 9.84600 -0.00270 -0.02742 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.77970 13.77990 -0.00020 -0.00145 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.46580 8.46600 -0.00020 -0.00236 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 38.12330 38.01400 0.10930 0.28753 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.06620 38.94790 0.11830 0.30374 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.14990 40.04080 0.10910 0.27247 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19380 11.19310 0.00070 0.00625 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96290 9.97620 -0.01330 -0.13332 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.39180 12.31240 0.07940 0.64488 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.27580 9.24770 0.02810 0.30386 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 群益大印度基金-人民幣 14.55820 14.49660 0.06160 0.42493 群益大印度基金-美元 13.71200 13.72510 -0.01310 -0.09545 群益大印度基金-新臺幣 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.65440 12.67270 -0.01830 -0.14440 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.22150 12.28060 -0.05910 -0.48125 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.69700 11.71390 -0.01690 -0.14427 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.30880 10.35860 -0.04980 -0.48076 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.15510 10.16980 -0.01470 -0.14455 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.98550 9.02900 -0.04350 -0.48178 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.76870 9.78280 -0.01410 -0.14413 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.93330 8.97650 -0.04320 -0.48126 群益中小型股基金 46.00000 46.47000 -0.47000 -1.01141 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77820 9.73350 0.04470 0.45924 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.09150 9.08060 0.01090 0.12004 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.51300 8.48620 0.02680 0.31581 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.61450 8.57520 0.03930 0.45830 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.00910 7.99950 0.00960 0.12001 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.50010 7.47650 0.02360 0.31566 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.94910 10.94610 0.00300 0.02741 群益中國高收益債券基金-美元 10.61010 10.61320 -0.00310 -0.02921 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.80470 9.81160 -0.00690 -0.07032 群益中國新機會基金N-人民幣 8.47240 8.40000 0.07240 0.86190 群益中國新機會基金N-美元 7.79120 7.75080 0.04040 0.52124 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.31000 8.25000 0.06000 0.72727 群益中國新機會基金-人民幣 7.51380 7.44950 0.06430 0.86315 群益中國新機會基金-美元 8.33070 8.28740 0.04330 0.52248 群益中國新機會基金-新臺幣 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452 群益平衡王基金 19.14180 19.19400 -0.05220 -0.27196 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 6.00000 -0.02000 -0.33333 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.14930 11.14740 0.00190 0.01704 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.65800 10.69220 -0.03420 -0.31986 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.99840 9.99660 0.00180 0.01801 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.55740 9.58820 -0.03080 -0.32123 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.12340 10.12410 -0.00070 -0.00691 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.92210 9.92480 -0.00270 -0.02720 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.46750 9.46810 -0.00060 -0.00634 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.38370 9.38620 -0.00250 -0.02663 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.18200 10.18280 -0.00080 -0.00786 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.23330 10.23600 -0.00270 -0.02638 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.63420 9.63490 -0.00070 -0.00727 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.04000 10.04270 -0.00270 -0.02689 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13930 10.12650 0.01280 0.12640 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.34170 7.33240 0.00930 0.12683 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.15880 10.15150 0.00730 0.07191 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.06660 10.06150 0.00510 0.05069 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22120 10.20890 0.01230 0.12048 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04030 10.03310 0.00720 0.07176 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96610 9.96100 0.00510 0.05120 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.11910 10.10690 0.01220 0.12071 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.15880 10.15150 0.00730 0.07191 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.06660 10.06150 0.00510 0.05069 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22120 10.20890 0.01230 0.12048 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04030 10.03310 0.00720 0.07176 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96600 9.96100 0.00500 0.05020 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.11910 10.10690 0.01220 0.12071 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 16.02420 16.06500 -0.04080 -0.25397 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.78000 15.79000 -0.01000 -0.06333 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.65000 10.75000 -0.10000 -0.93023 群益印度中小基金N-美元 10.06700 10.12780 -0.06080 -0.60033 群益印度中小基金N-新臺幣 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480 群益印度中小基金-人民幣 16.21060 16.22420 -0.01360 -0.08383 群益印度中小基金-美元 14.39860 14.48560 -0.08700 -0.60060 群益印度中小基金-新臺幣 16.62000 16.69000 -0.07000 -0.41941 群益多利策略組合基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 群益多重收益組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 群益多重資產組合基金 15.49000 15.43000 0.06000 0.38885 群益安家基金 25.47020 25.55960 -0.08940 -0.34977 群益安穩貨幣市場基金 16.08440 16.08420 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 24.08000 24.19000 -0.11000 -0.45473 群益亞太中小基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 群益亞太新趨勢平衡基金 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.75610 9.74770 0.00840 0.08617 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.49270 7.48620 0.00650 0.08683 群益店頭市場基金 100.15000 101.26000 -1.11000 -1.09619 群益東方盛世基金 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 群益東協成長基金-人民幣 13.16450 13.04270 0.12180 0.93386 群益東協成長基金-美元 11.57230 11.50400 0.06830 0.59371 群益東協成長基金-新臺幣 11.42000 11.33000 0.09000 0.79435 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.26540 11.27900 -0.01360 -0.12058 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.69620 10.70970 -0.01350 -0.12605 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.16460 10.16860 -0.00400 -0.03934 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.86110 9.87290 -0.01180 -0.11952 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.36600 9.37770 -0.01170 -0.12476 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.89830 8.90180 -0.00350 -0.03932 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.65020 9.66180 -0.01160 -0.12006 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.53270 9.54460 -0.01190 -0.12468 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.94080 9.94480 -0.00400 -0.04022 群益長安基金 28.06000 28.31000 -0.25000 -0.88308 群益美國新創亮點基金N-美元 10.11030 10.09810 0.01220 0.12081 群益美國新創亮點基金-美元 15.29410 15.27550 0.01860 0.12176 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037 群益真善美基金 16.89490 16.89850 -0.00360 -0.02130 群益馬拉松基金 123.18000 124.31000 -1.13000 -0.90902 群益深証中小板基金 12.06000 12.13000 -0.07000 -0.57708 群益創新科技基金 32.19000 32.50000 -0.31000 -0.95385 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.18950 9.15380 0.03570 0.39000 群益華夏盛世基金N-美元 8.46980 8.46560 0.00420 0.04961 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 群益華夏盛世基金-人民幣 10.00730 9.96840 0.03890 0.39023 群益華夏盛世基金-美元 9.33930 9.33460 0.00470 0.05035 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.37000 15.33000 0.04000 0.26093 群益奧斯卡基金 27.35000 27.64000 -0.29000 -1.04920 群益新興金鑽基金-美元 11.37430 11.43990 -0.06560 -0.57343 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924 群益葛萊美基金 23.72000 23.88000 -0.16000 -0.67002 群益道瓊美國地產ETF基金 20.55000 20.56000 -0.01000 -0.04864 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.76000 13.90000 -0.14000 -1.00719 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.86020 11.83820 0.02200 0.18584 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.25880 11.23940 0.01940 0.17261 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.19530 11.16810 0.02720 0.24355 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64520 8.62920 0.01600 0.18542 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.08960 9.07400 0.01560 0.17192 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.70790 8.68680 0.02110 0.24290 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.09810 10.08070 0.01740 0.17261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.96000 29.11000 -0.15000 -0.51529 德信中國精選成長基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959 德信台灣主流中小基金 18.78000 18.87000 -0.09000 -0.47695 德信新興股票組合基金 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 德信萬保貨幣市場基金 11.93290 11.93280 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.80430 10.79950 0.00480 0.04445 德信數位時代基金 27.59000 27.77000 -0.18000 -0.64818 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66150 11.66140 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.54000 15.68000 -0.14000 -0.89286 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.13000 19.21000 -0.08000 -0.41645 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.48730 10.40730 0.08000 0.76869 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.99810 14.88390 0.11420 0.76727 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14580 8.14500 0.00080 0.00982 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.00340 11.02390 -0.02050 -0.18596 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31270 11.33370 -0.02100 -0.18529 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05980 13.05860 0.00120 0.00919 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.29000 18.31000 -0.02000 -0.10923 摩根中小基金 22.75000 23.06000 -0.31000 -1.34432 摩根中國A股基金 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770 摩根中國A股基金(美元) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 摩根中國亮點基金 12.89000 12.93000 -0.04000 -0.30936 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.91750 10.93140 -0.01390 -0.12716 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.12390 12.10610 0.01780 0.14703 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.25540 9.27910 -0.02370 -0.25541 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.25240 12.26810 -0.01570 -0.12797 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.09330 14.07290 0.02040 0.14496 摩根台灣金磚基金-累積型 19.98000 20.20000 -0.22000 -1.08911 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.98000 20.20000 -0.22000 -1.08911 摩根台灣增長基金 51.26000 51.62000 -0.36000 -0.69740 摩根平衡基金 28.45000 28.58000 -0.13000 -0.45486 摩根全球α基金 19.48000 19.50000 -0.02000 -0.10256 摩根全球平衡基金 15.10340 15.14340 -0.04000 -0.26414 摩根全球發現基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74360 9.74100 0.00260 0.02669 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.73540 10.71860 0.01680 0.15674 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12500 10.12550 -0.00050 -0.00494 摩根多元入息成長基金-累積型 11.43190 11.42880 0.00310 0.02712 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.03000 10.03040 -0.00040 -0.00399 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.60130 10.61160 -0.01030 -0.09706 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.55950 13.57260 -0.01310 -0.09652 摩根亞洲基金 56.79000 56.64000 0.15000 0.26483 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45200 8.45120 0.00080 0.00947 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.84150 9.83770 0.00380 0.03863 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.70540 8.71060 -0.00520 -0.05970 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25200 12.25450 -0.00250 -0.02040 摩根東方內需機會基金 17.99000 17.95000 0.04000 0.22284 摩根東方科技基金 33.70000 33.76000 -0.06000 -0.17773 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 摩根金龍收成基金 21.23000 21.28000 -0.05000 -0.23496 摩根第一貨幣市場基金 15.07860 15.07850 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 摩根新金磚五國基金 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291 摩根新絲路基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 摩根新興35基金 13.01000 13.06000 -0.05000 -0.38285 摩根新興日本基金 24.23000 24.42000 -0.19000 -0.77805 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30490 7.30380 0.00110 0.01506 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55470 9.54080 0.01390 0.14569 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29910 9.29840 0.00070 0.00753 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.51430 10.51270 0.00160 0.01522 摩根新興科技基金 54.47000 55.20000 -0.73000 -1.32246 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.36100 8.35090 0.01010 0.12095 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59550 10.58270 0.01280 0.12095 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.45920 8.46930 -0.01010 -0.11925 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.18920 9.20860 -0.01940 -0.21067 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.64410 8.66830 -0.02420 -0.27918 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70290 9.71440 -0.01150 -0.11838 摩根龍揚基金 31.73000 31.80000 -0.07000 -0.22013 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 摩根環球股票收益基金-累積型 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32450 9.31830 0.00620 0.06654 摩根總收益組合基金-累積型 11.25520 11.24770 0.00750 0.06668 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 24.57000 24.73000 -0.16000 -0.64699 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75760 11.76070 -0.00310 -0.02636 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.01380 11.02040 -0.00660 -0.05989 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01030 10.00320 0.00710 0.07098 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21280 10.21550 -0.00270 -0.02643 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62500 9.63090 -0.00590 -0.06126 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74230 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聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08800 16.06500 0.02300 0.14317 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.54920 12.50560 0.04360 0.34864 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.12340 12.09800 0.02540 0.20995 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.63470 11.61030 0.02440 0.21016 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80380 11.80420 -0.00040 -0.00339 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.08940 11.08050 0.00890 0.08032 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53300 10.53340 -0.00040 -0.00380 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64490 8.63800 0.00690 0.07988 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.78000 37.08000 -0.30000 -0.80906 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.08000 12.09000 -0.01000 -0.08271 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.02000 11.98000 0.04000 0.33389 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.36000 15.32000 0.04000 0.26110 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.33000 15.28000 0.05000 0.32723 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.62000 20.66000 -0.04000 -0.19361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.75000 18.79000 -0.04000 -0.21288 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.59000 15.62000 -0.03000 -0.19206 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.36000 16.35000 0.01000 0.06116 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.57000 15.60000 -0.03000 -0.19231 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.98000 14.01000 -0.03000 -0.21413 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.65000 14.68000 -0.03000 -0.20436 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博貨幣市場基金 14.99620 14.99610 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42320 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