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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/24  107/08/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.54320   10.54220   0.00100    0.00949
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.91460    9.92760  -0.01300   -0.13095
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.91650    9.92950  -0.01300   -0.13092
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.87840    9.88770  -0.00930   -0.09406
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.87860    9.88790  -0.00930   -0.09405
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.21980    9.22840  -0.00860   -0.09319
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.48800    9.49790  -0.00990   -0.10423
中國信託台灣活力基金                                               14.57000   14.67000  -0.10000   -0.68166
中國信託台灣優勢基金                                               17.31000   17.44000  -0.13000   -0.74541
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.54000    9.46000   0.08000    0.84567
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.16000   10.08000   0.08000    0.79365
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90080    9.88520   0.01560    0.15781
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26470    9.25010   0.01460    0.15784
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.27900   10.27660   0.00240    0.02335
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.58010    9.57780   0.00230    0.02401
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.71720   10.62800   0.08920    0.83929
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.33290    9.25520   0.07770    0.83953
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.11680   11.12090  -0.00410   -0.03687
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.00510   10.00880  -0.00370   -0.03697
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.11000   11.05000   0.06000    0.54299
中國信託智能運動基金-美元                                          10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98600   10.98590   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.48430    9.49480  -0.01050   -0.11059
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.13200    9.14220  -0.01020   -0.11157
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61730    9.63300  -0.01570   -0.16298
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.25490    9.27030  -0.01540   -0.16612
中國信託精穩基金                                                   18.45400   18.45490  -0.00090   -0.00488
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.77000   11.79000  -0.02000   -0.16964
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
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元大2001基金                                                       63.01000   63.17000  -0.16000   -0.25328
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.57970   39.53790   0.04180    0.10572
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.95000   17.91000   0.04000    0.22334
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.40360   11.40260   0.00100    0.00877
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47690   10.52780  -0.05090   -0.48348
元大上證50基金                                                     28.03000   27.94000   0.09000    0.32212
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.50000   11.40000   0.10000    0.87719
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.21000   10.17000   0.04000    0.39331
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.55000   13.49000   0.06000    0.44477
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.66300   12.69700  -0.03400   -0.26778
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.06600   17.08000  -0.01400   -0.08197
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.36100   10.28700   0.07400    0.71935
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.92900    9.90700   0.02200    0.22207
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.96000    2.95000   0.01000    0.33898
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.41780   45.42200  -0.00420   -0.00925
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.52220   10.50410   0.01810    0.17231
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.74380    9.72700   0.01680    0.17272
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.64490    9.67590  -0.03100   -0.32038
元大巴西指數基金                                                    5.12600    5.28500  -0.15900   -3.00851
元大巴菲特基金                                                     28.56000   28.84000  -0.28000   -0.97087
元大日經225基金                                                    28.37000   28.16000   0.21000    0.74574
元大台商收成基金                                                   24.40000   24.55000  -0.15000   -0.61100
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.22000   12.16000   0.06000    0.49342
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.18000   39.58000  -0.40000   -1.01061
元大台灣中型100基金                                                33.32000   33.64000  -0.32000   -0.95125
元大台灣加權股價指數基金                                           25.58800   25.71600  -0.12800   -0.49774
元大台灣卓越50基金                                                 84.94000   85.32000  -0.38000   -0.44538
元大台灣金融基金                                                   18.27000   18.32000  -0.05000   -0.27293
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.03000   32.20000  -0.17000   -0.52795
元大台灣高股息基金                                                 27.23000   27.42000  -0.19000   -0.69292
元大台灣電子科技基金                                               36.33000   36.52000  -0.19000   -0.52026
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.77000   14.81000  -0.04000   -0.27009
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.38000   13.32000   0.06000    0.45045
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.53700   12.56100  -0.02400   -0.19107
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.68000    8.69000  -0.01000   -0.11507
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.61000    6.62000  -0.01000   -0.15106
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.75000    6.73000   0.02000    0.29718
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.65300    9.67200  -0.01900   -0.19644
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.45000   13.42000   0.03000    0.22355
元大全球農業商機基金                                               17.43000   17.43000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
元大印尼指數基金                                                    8.66300    8.54900   0.11400    1.33349
元大印度指數基金                                                   10.40300   10.40400  -0.00100   -0.00961
元大印度基金                                                       13.06000   13.07000  -0.01000   -0.07651
元大多多基金                                                       19.24000   19.26000  -0.02000   -0.10384
元大多福基金                                                       55.76000   55.94000  -0.18000   -0.32177
元大亞太成長基金                                                    9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.58780    8.61010  -0.02230   -0.25900
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.07180    7.09010  -0.01830   -0.25811
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.44200    9.52700  -0.08500   -0.89220
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.00400    9.95300   0.05100    0.51241
元大卓越基金                                                       48.46000   48.91000  -0.45000   -0.92006
元大店頭基金                                                        8.85000    8.94000  -0.09000   -1.00671
元大泛歐成長基金                                                    9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26620   10.26560   0.00060    0.00584
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.58500    9.58660  -0.00160   -0.01669
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.73340   31.67700   0.05640    0.17805
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.57630   38.41760   0.15870    0.41309
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.80760   18.84230  -0.03470   -0.18416
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.68650   19.60330   0.08320    0.42442
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.06040   38.98600   0.07440    0.19084
元大高科技基金                                                     19.82000   19.90000  -0.08000   -0.40201
元大得利貨幣市場基金                                               16.25350   16.25330   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98190   11.98170   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                     12.82000   13.00000  -0.18000   -1.38462
元大華夏中小基金                                                    7.28000    7.28000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                               9.59000    9.50000   0.09000    0.94737
元大新中國基金-美元                                                 8.96800    8.94900   0.01900    0.21231
元大新中國基金-新台幣                                               8.92000    8.88000   0.04000    0.45045
元大新主流基金                                                     26.74000   26.76000  -0.02000   -0.07474
元大新東協平衡基金-美元                                             9.41200    9.40600   0.00600    0.06379
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.32510   10.28670   0.03840    0.37330
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.54610    9.60150  -0.05540   -0.57699
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.23400   10.27340  -0.03940   -0.38351
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.91210    8.94640  -0.03430   -0.38339
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.85880    9.86080  -0.00200   -0.02028
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45930    9.46120  -0.00190   -0.02008
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.99410    9.97670   0.01740    0.17441
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.59320    9.57650   0.01670    0.17439
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.60610    9.60550   0.00060    0.00625
元大新興亞洲基金                                                   11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.96770    9.01250  -0.04480   -0.49709
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.74480    8.78850  -0.04370   -0.49724
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.20080    9.22870  -0.02790   -0.30232
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.97160    8.99880  -0.02720   -0.30226
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10120   15.10100   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       39.30000   39.36000  -0.06000   -0.15244
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.08000    9.10000  -0.02000   -0.21978
元大實質多重資產基金-美元                                           8.33900    8.41300  -0.07400   -0.87959
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.78000    8.84000  -0.06000   -0.67873
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.87000   15.91000  -0.04000   -0.25141
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.32000   13.23000   0.09000    0.68027
元大摩臺基金                                                       39.28000   39.50000  -0.22000   -0.55696
元大標普500基金                                                    26.48000   26.47000   0.01000    0.03778
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
元大標普500單日正向2倍基金                                         34.98000   35.04000  -0.06000   -0.17123
元大標智滬深300基金                                                15.72000   15.76000  -0.04000   -0.25381
元大歐洲50基金                                                     24.57000   24.58000  -0.01000   -0.04068
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.51910    9.54180  -0.02270   -0.23790
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18160   10.18120   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       55.42000   55.45000  -0.03000   -0.05410
元大韓國KOSPI200基金                                               22.36000   22.24000   0.12000    0.53957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.34000   15.42000  -0.08000   -0.51881
日盛上選基金                                                       33.73000   33.99000  -0.26000   -0.76493
日盛小而美基金                                                     18.68000   18.71000  -0.03000   -0.16034
日盛中國內需動力基金                                                9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.63750   11.61510   0.02240    0.19285
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.74910    9.73040   0.01870    0.19218
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64720   11.65360  -0.00640   -0.05492
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.75170    9.75700  -0.00530   -0.05432
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58560   10.58200   0.00360    0.03402
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84740    8.84440   0.00300    0.03392
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       13.76000   13.83000  -0.07000   -0.50615
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
日盛全球抗暖化基金                                                 10.67000   10.64000   0.03000    0.28195
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.15180   10.14750   0.00430    0.04237
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.52290    9.51890   0.00400    0.04202
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.98360    9.97080   0.01280    0.12837
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36720    9.35520   0.01200    0.12827
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41790    2.41250   0.00540    0.22383
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67780    1.67400   0.00380    0.22700
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36480    0.36500  -0.00020   -0.05479
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25390    0.25410  -0.00020   -0.07871
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.13350   12.12850   0.00500    0.04123
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30880    8.30540   0.00340    0.04094
日盛亞洲機會基金                                                    6.96000    6.95000   0.01000    0.14388
日盛首選基金                                                       17.24000   17.41000  -0.17000   -0.97645
日盛高科技基金                                                     18.15000   18.32000  -0.17000   -0.92795
日盛貨幣市場基金                                                   14.76920   14.76900   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     40.13000   40.31000  -0.18000   -0.44654
日盛精選五虎基金                                                   38.26000   38.35000  -0.09000   -0.23468
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48420   13.48400   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 31.21000   31.38000  -0.17000   -0.54175
台新MSCI中國基金                                                   20.41000   20.54000  -0.13000   -0.63291
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.82000   17.73000   0.09000    0.50761
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.47000   22.70000  -0.23000   -1.01322
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16080   14.16060   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.48420   10.43390   0.05030    0.48208
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.52550   10.54310  -0.01760   -0.16693
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.09090   10.09220  -0.00130   -0.01288
台新中國通基金                                                     43.68000   44.09000  -0.41000   -0.92992
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.47280    0.47190   0.00090    0.19072
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.53500   14.47900   0.05600    0.38677
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33710    0.33510   0.00200    0.59684
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.38000   10.30000   0.08000    0.77670
台新主流基金                                                       23.65000   23.79000  -0.14000   -0.58848
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.38000   20.37000   0.01000    0.04909
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66640    0.66740  -0.00100   -0.14984
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.18000   15.18000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49500    0.49580  -0.00080   -0.16136
台新台灣中小基金                                                   34.38000   34.66000  -0.28000   -0.80785
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.96760   10.01790  -0.05030   -0.50210
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.23890    9.33600  -0.09710   -1.04006
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.68000    8.75000  -0.07000   -0.80000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.34480   10.45350  -0.10870   -1.03984
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.72000    9.80000  -0.08000   -0.81633
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.40160   10.39590   0.00570    0.05483
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.22600   11.21990   0.00610    0.05437
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
台新印度基金                                                       16.36000   16.46000  -0.10000   -0.60753
台新亞美短期債券基金                                               10.91470   10.92330  -0.00860   -0.07873
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.55670    8.55100   0.00570    0.06666
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28380    0.28410  -0.00030   -0.10560
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89070   11.88290   0.00780    0.06564
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38880    0.38930  -0.00050   -0.12844
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09040   11.09030   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.94720   30.00800  -0.06080   -0.20261
台新智慧生活基金-美元                                              10.55260   10.55470  -0.00210   -0.01990
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.34600    8.34550   0.00050    0.00599
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.51820    8.50110   0.01710    0.20115
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.97230    8.97190   0.00040    0.00446
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.16540    9.14710   0.01830    0.20006
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.39410   10.41420  -0.02010   -0.19301
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33300    0.33430  -0.00130   -0.38887
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.75110    7.76610  -0.01500   -0.19315
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26140    0.26240  -0.00100   -0.38110
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.33000    5.35000  -0.02000   -0.37383
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.10000   21.07000   0.03000    0.14238
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.65300   10.70500  -0.05200   -0.48575
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.47000   15.48000  -0.01000   -0.06460
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.82520   11.82530  -0.00010   -0.00085
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.54980    9.54990  -0.00010   -0.00105
未來資產亞洲新富基金                                               20.45000   20.38000   0.07000    0.34347
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56570   12.56550   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
未來資產新興市場債券基金A                                           8.75020    8.75870  -0.00850   -0.09705
未來資產新興市場債券基金B                                           6.65260    6.65910  -0.00650   -0.09761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09900   11.09810   0.00090    0.00811
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87510    9.89220  -0.01710   -0.17286
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.30600    9.29860   0.00740    0.07958
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.57800   10.56970   0.00830    0.07853
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.87930    7.89490  -0.01560   -0.19760
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.01800    9.03570  -0.01770   -0.19589
永豐中小基金                                                       53.31000   53.71000  -0.40000   -0.74474
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76710    1.76610   0.00100    0.05662
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33790    2.33660   0.00130    0.05564
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.03140    8.04140  -0.01000   -0.12436
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31000   10.32280  -0.01280   -0.12400
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.80000    4.79000   0.01000    0.20877
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.54000   21.53000   0.01000    0.04645
永豐主流品牌基金                                                   18.44000   18.36000   0.08000    0.43573
永豐永豐基金                                                       36.35000   36.73000  -0.38000   -1.03458
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.85530    9.86150  -0.00620   -0.06287
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.92350    9.92980  -0.00630   -0.06345
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.81060    9.81490  -0.00430   -0.04381
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.88000    9.88430  -0.00430   -0.04350
永豐亞洲民生消費基金                                               11.17000   11.14000   0.03000    0.26930
永豐南非幣2021保本基金                                             12.91840   12.91490   0.00350    0.02710
永豐高科技基金                                                     24.22000   24.16000   0.06000    0.24834
永豐貨幣市場基金                                                   13.88210   13.88200   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11510    2.11090   0.00420    0.19897
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50130    2.49630   0.00500    0.20030
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.74280    7.74140   0.00140    0.01808
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39390   10.39200   0.00190    0.01828
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05760    7.04760   0.01000    0.14189
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.86990   10.85450   0.01540    0.14188
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.33000    7.37000  -0.04000   -0.54274
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.86000   16.92000  -0.06000   -0.35461
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.88000   56.15000  -0.27000   -0.48085
永豐領航科技基金                                                   39.93000   40.06000  -0.13000   -0.32451
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.45000   11.31000   0.14000    1.23784
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.08000   10.94000   0.14000    1.27971
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
永豐趨勢平衡基金                                                   45.80000   46.14000  -0.34000   -0.73689
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.57050   11.56950   0.00100    0.00864
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.46550    9.46870  -0.00320   -0.03380
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.71830    9.72160  -0.00330   -0.03395
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.48260    9.48200   0.00060    0.00633
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65510    9.65450   0.00060    0.00621
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.47990    9.48230  -0.00240   -0.02531
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86190    9.86440  -0.00250   -0.02534
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46080    9.46080   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71300    9.71310  -0.00010   -0.00103
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
兆豐國際中小基金                                                   15.91000   15.95000  -0.04000   -0.25078
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.91000   13.84000   0.07000    0.50578
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.38000   18.36000   0.02000    0.10893
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.25000   18.25000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                               16.54000   16.59000  -0.05000   -0.30139
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.38820   10.39570  -0.00750   -0.07215
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.61600   10.63730  -0.02130   -0.20024
兆豐國際全球基金                                                   31.86000   31.87000  -0.01000   -0.03138
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.27140   10.27080   0.00060    0.00584
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.04070   10.04230  -0.00160   -0.01593
兆豐國際國民基金                                                   22.28000   22.50000  -0.22000   -0.97778
兆豐國際第一基金                                                   13.13000   13.24000  -0.11000   -0.83082
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.97080    9.96840   0.00240    0.02408
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.90970    7.90780   0.00190    0.02403
兆豐國際萬全基金                                                   20.52000   20.65000  -0.13000   -0.62954
兆豐國際電子基金                                                   25.03000   25.24000  -0.21000   -0.83201
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.53000   22.66000  -0.13000   -0.57370
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.39000   16.32000   0.07000    0.42892
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.14000   33.31000  -0.17000   -0.51036
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50200   12.50180   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.67000   11.75000  -0.08000   -0.68085
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.16650   11.15670   0.00980    0.08784
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                11.99860   12.00180  -0.00320   -0.02666
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.76620   10.76930  -0.00310   -0.02879
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.53350   11.53680  -0.00330   -0.02860
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16590    8.15870   0.00720    0.08825
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.49870    9.50070  -0.00200   -0.02105
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.04490    9.04770  -0.00280   -0.03095
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.97580    8.97890  -0.00310   -0.03453
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.31980    9.32250  -0.00270   -0.02896
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
合庫全球新興市場基金                                                9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.31000    9.30000   0.01000    0.10753
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.12940   10.12920   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.42350    9.41680   0.00670    0.07115
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.68310    9.68180   0.00130    0.01343
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.99500    9.98620   0.00880    0.08812
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.40960   11.41070  -0.00110   -0.00964
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.50690   13.37220   0.13470    1.00731
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.76160    8.75650   0.00510    0.05824
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.42530    9.42400   0.00130    0.01379
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85900    7.85210   0.00690    0.08787
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.73750    8.73800  -0.00050   -0.00572
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.07750    9.97660   0.10090    1.01137
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97810   10.97710   0.00100    0.00911
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.91030    9.94280  -0.03250   -0.32687
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.74930    9.76220  -0.01290   -0.13214
安聯中國東協基金                                                   15.48000   15.49000  -0.01000   -0.06456
安聯中國策略基金                                                   13.52000   13.48000   0.04000    0.29674
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.55000   13.55000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                            12.63000   12.66000  -0.03000   -0.23697
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
安聯台灣大壩基金                                                   28.19000   28.29000  -0.10000   -0.35348
安聯台灣科技基金                                                   46.26000   46.30000  -0.04000   -0.08639
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49110   12.49090   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   30.98000   31.06000  -0.08000   -0.25757
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16360   10.15280   0.01080    0.10637
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.11110   15.09040   0.02070    0.13717
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67730    9.66400   0.01330    0.13762
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.73000   11.72000   0.01000    0.08532
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.36790   12.34140   0.02650    0.21472
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16920   10.15390   0.01530    0.15068
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.27650   12.25750   0.01900    0.15501
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53650    9.52100   0.01550    0.16280
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.38310    9.36910   0.01400    0.14943
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05720    9.04310   0.01410    0.15592
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.45000   11.47000  -0.02000   -0.17437
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.31000   11.33000  -0.02000   -0.17652
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.14000   10.17000  -0.03000   -0.29499
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.05840   12.04600   0.01240    0.10294
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97370   10.96690   0.00680    0.06200
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.64330   10.63530   0.00800    0.07522
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.94590    8.93820   0.00770    0.08615
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.72870    8.72340   0.00530    0.06076
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.44060    8.43430   0.00630    0.07469
安聯全球人口趨勢基金                                               11.80000   11.82000  -0.02000   -0.16920
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.35000   37.51000  -0.16000   -0.42655
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
安聯全球計量平衡基金                                               12.93000   12.94000  -0.01000   -0.07728
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03040   12.02880   0.00160    0.01330
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.42900   10.42760   0.00140    0.01343
安聯全球新興市場基金                                               17.41000   17.44000  -0.03000   -0.17202
安聯全球農金趨勢基金                                                9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                               22.96000   22.92000   0.04000    0.17452
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05930   10.06000  -0.00070   -0.00696
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81540    9.81600  -0.00060   -0.00611
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.36400   83.40930  -0.04530   -0.05431
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.38780   12.41030  -0.02250   -0.18130
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.39620   65.42600  -0.02980   -0.04555
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.63640    9.65390  -0.01750   -0.18127
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58150    2.58060   0.00090    0.03488
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.49330   10.50390  -0.01060   -0.10091
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.20220    2.19590   0.00630    0.28690
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70990    8.71690  -0.00700   -0.08030
宏利台灣動力基金                                                   31.73000   31.86000  -0.13000   -0.40804
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.18850   10.20560  -0.01710   -0.16756
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.97960    9.97780   0.00180    0.01804
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.02600    8.03950  -0.01350   -0.16792
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.99910    8.00150  -0.00240   -0.02999
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
宏利全球債券組合基金                                               13.07370   13.05280   0.02090    0.16012
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78220    2.78350  -0.00130   -0.04670
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.73380   11.73450  -0.00070   -0.00597
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70130    8.70260  -0.00130   -0.01494
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.44290    2.43110   0.01180    0.48538
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.94370   10.92820   0.01550    0.14183
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.79520    3.80920  -0.01400   -0.36753
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.61310    0.61530  -0.00220   -0.35755
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.77000   17.82000  -0.05000   -0.28058
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.82550   11.82060   0.00490    0.04145
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.52220   10.52020   0.00200    0.01901
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.20810   10.19890   0.00920    0.09021
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.98850    8.98890  -0.00040   -0.00445
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.57920    8.57770   0.00150    0.01749
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.49960    8.49260   0.00700    0.08242
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.49520    8.51490  -0.01970   -0.23136
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73770    2.73970  -0.00200   -0.07300
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39730    0.39760  -0.00030   -0.07545
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.07170   12.07560  -0.00390   -0.03230
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90510    0.90670  -0.00160   -0.17646
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33900    7.34170  -0.00270   -0.03678
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02820    2.02950  -0.00130   -0.06406
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29180    0.29210  -0.00030   -0.10270
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.99770    9.00060  -0.00290   -0.03222
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32820    0.32860  -0.00040   -0.12173
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64110   13.64100   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.61000    2.63000  -0.02000   -0.76046
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.89000   11.95000  -0.06000   -0.50209
宏利臺灣股息收益基金                                               27.64000   27.80000  -0.16000   -0.57554
宏利澳幣保本基金                                                   12.16320   12.15990   0.00330    0.02714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.93000   10.86000   0.07000    0.64457
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.12000   10.09000   0.03000    0.29732
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.84000   11.81000   0.03000    0.25402
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.32800   10.16000   0.16800    1.65354
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.55100    9.48560   0.06540    0.68947
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.96460    8.88590   0.07870    0.88567
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.66290   10.56920   0.09370    0.88654
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
貝萊德新台幣基金                                                   12.93350   12.93340   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     26.46000   26.59000  -0.13000   -0.48891
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.21400   11.21850  -0.00450   -0.04011
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83770    9.88290  -0.04520   -0.45736
保德信大中華基金-人民幣                                             9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
保德信大中華基金-美元                                               9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
保德信大中華基金-新台幣                                            28.24000   28.27000  -0.03000   -0.10612
保德信中小型股基金                                                 44.79000   45.03000  -0.24000   -0.53298
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
保德信中國中小基金-美元                                             8.66000    8.66000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.14510    9.15710  -0.01200   -0.13105
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.21360    9.21760  -0.00400   -0.04340
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.27620    9.28370  -0.00750   -0.08079
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.01450   10.02260  -0.00810   -0.08082
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
保德信中國品牌基金-美元                                             8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
保德信台商全方位基金                                               35.26000   35.43000  -0.17000   -0.47982
保德信全球中小基金                                                 30.38000   30.40000  -0.02000   -0.06579
保德信全球消費商機基金                                             18.45000   18.51000  -0.06000   -0.32415
保德信全球基礎建設基金                                             12.47000   12.50000  -0.03000   -0.24000
保德信全球資源基金                                                  8.11000    8.14000  -0.03000   -0.36855
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.77000   33.83000  -0.06000   -0.17736
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.78820    9.80420  -0.01600   -0.16320
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.60320   10.62010  -0.01690   -0.15913
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27750    9.27420   0.00330    0.03558
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.03480   10.03120   0.00360    0.03589
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21630    8.20500   0.01130    0.13772
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.83540   10.82050   0.01490    0.13770
保德信亞太基金                                                     21.50000   21.50000   0.00000    0.00000
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.50780    8.49710   0.01070    0.12593
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.27260   11.25840   0.01420    0.12613
保德信店頭市場基金                                                 32.24000   32.46000  -0.22000   -0.67776
保德信拉丁美洲基金                                                  6.49000    6.57000  -0.08000   -1.21766
保德信金平衡基金                                                   30.27000   30.37000  -0.10000   -0.32927
保德信金滿意基金                                                   42.59000   42.79000  -0.20000   -0.46740
保德信科技島基金                                                   25.88000   25.99000  -0.11000   -0.42324
保德信高成長基金                                                   94.05000   94.40000  -0.35000   -0.37076
保德信第一基金                                                     26.25000   26.33000  -0.08000   -0.30384
保德信貨幣市場基金                                                 15.76800   15.76780   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.61570   10.64830  -0.03260   -0.30615
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.77500   10.78710  -0.01210   -0.11217
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.86170   10.89420  -0.03250   -0.29832
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.32280   10.33350  -0.01070   -0.10355
保德信新世紀基金                                                   10.65000   10.72000  -0.07000   -0.65299
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99970    7.99140   0.00830    0.10386
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.81560   10.80440   0.01120    0.10366
保德信新興趨勢組合基金                                             10.97000   11.11000  -0.14000   -1.26013
保德信瑞騰基金                                                     15.54550   15.54550   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                 10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71900    9.71960  -0.00060   -0.00617
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.94730    9.94800  -0.00070   -0.00704
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.66670    9.66350   0.00320    0.03311
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77710    9.77390   0.00320    0.03274
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.85640    9.85300   0.00340    0.03451
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.84100    9.83880   0.00220    0.02236
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69440    9.69430   0.00010    0.00103
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69700    9.69690   0.00010    0.00103
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.99820    9.99050   0.00770    0.07707
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.97470    9.97220   0.00250    0.02507
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.03750   10.03090   0.00660    0.06580
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.85830    9.85870  -0.00040   -0.00406
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85810    9.85850  -0.00040   -0.00406
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.57230    9.57560  -0.00330   -0.03446
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.41550    9.42180  -0.00630   -0.06687
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95710    1.95690   0.00020    0.01022
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66480    2.66470   0.00010    0.00375
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29420    0.29500  -0.00080   -0.27119
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43470    0.43590  -0.00120   -0.27529
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42230    8.44010  -0.01780   -0.21090
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.68390   11.70480  -0.02090   -0.17856
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.51140    9.50880   0.00260    0.02734
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.64040   11.63620   0.00420    0.03609
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.60640    8.62750  -0.02110   -0.24457
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.55480   10.58060  -0.02580   -0.24384
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06510   10.06650  -0.00140   -0.01391
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.99820    9.99490   0.00330    0.03302
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.03530   10.03670  -0.00140   -0.01395
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.59430   10.59600  -0.00170   -0.01604
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95180    9.95140   0.00040    0.00402
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.74910    9.74940  -0.00030   -0.00308
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05280   10.05310  -0.00030   -0.00298
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73540    9.73090   0.00450    0.04624
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92530    9.92040   0.00490    0.04939
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.47830   10.45030   0.02800    0.26793
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14840    6.14920  -0.00080   -0.01301
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.55450   10.55580  -0.00130   -0.01232
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64890   11.64880   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.39000   19.60000  -0.21000   -1.07143
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4422.72000 4469.83000 -47.11000   -1.05396
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.15060   10.16320  -0.01260   -0.12398
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.13200   11.16020  -0.02820   -0.25268
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.38550   10.41380  -0.02830   -0.27175
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.02970    9.04090  -0.01120   -0.12388
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.43140    9.45530  -0.02390   -0.25277
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.24270    9.26790  -0.02520   -0.27191
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.34910   10.36190  -0.01280   -0.12353
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.87110   10.89860  -0.02750   -0.25233
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.81230   10.84180  -0.02950   -0.27210
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.21000    6.28000  -0.07000   -1.11465
柏瑞巨人基金                                                       13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65380   13.65370   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.16000   16.14000   0.02000    0.12392
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.46210   13.44990   0.01220    0.09071
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.82040   11.81940   0.00100    0.00846
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.42510   12.42570  -0.00060   -0.00483
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.88700    8.87900   0.00800    0.09010
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78390    6.77770   0.00620    0.09148
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75930    8.75860   0.00070    0.00799
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50460    8.51240  -0.00780   -0.09163
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.73990   10.74050  -0.00060   -0.00559
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.32490    8.32120   0.00370    0.04446
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.99570   11.99470   0.00100    0.00834
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.66250   11.65190   0.01060    0.09097
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.84560   11.85660  -0.01100   -0.09278
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.31070   11.31130  -0.00060   -0.00530
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.99000    8.98190   0.00810    0.09018
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78710    9.78630   0.00080    0.00817
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.72090    9.72990  -0.00900   -0.09250
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55200    9.55250  -0.00050   -0.00523
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41030    9.40610   0.00420    0.04465
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.31540   10.30250   0.01290    0.12521
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.16680   10.16240   0.00440    0.04330
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.04790   10.04500   0.00290    0.02887
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.12720   10.12140   0.00580    0.05730
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.06840   10.05580   0.01260    0.12530
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.85620    9.85190   0.00430    0.04365
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.80370    9.80080   0.00290    0.02959
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.88360    9.87790   0.00570    0.05770
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.29620   10.28330   0.01290    0.12545
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.16680   10.16240   0.00440    0.04330
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.04800   10.04500   0.00300    0.02987
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.12730   10.12140   0.00590    0.05829
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.06840   10.05580   0.01260    0.12530
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.85640    9.85210   0.00430    0.04365
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.80380    9.80090   0.00290    0.02959
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.88360    9.87790   0.00570    0.05770
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.68150   10.68490  -0.00340   -0.03182
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.85400   11.86480  -0.01080   -0.09103
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.26190   11.27490  -0.01300   -0.11530
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.06640    9.06940  -0.00300   -0.03308
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.75190    9.76070  -0.00880   -0.09016
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.61520    9.62620  -0.01100   -0.11427
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39370   10.39710  -0.00340   -0.03270
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.03740   11.04740  -0.01000   -0.09052
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.88020   10.89280  -0.01260   -0.11567
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.06660    9.06960  -0.00300   -0.03308
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75230    9.76110  -0.00880   -0.09015
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.61560    9.62670  -0.01110   -0.11530
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.10000   13.10000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.96000   13.99000  -0.03000   -0.21444
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.16000    9.19000  -0.03000   -0.32644
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.63000    8.64000  -0.01000   -0.11574
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.49000   11.52000  -0.03000   -0.26042
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.72000   11.75000  -0.03000   -0.25532
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.01000   12.96000   0.05000    0.38580
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.18000   13.11000   0.07000    0.53394
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.85000    9.06000  -0.21000   -2.31788
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.46920   11.46410   0.00510    0.04449
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.51430    7.51090   0.00340    0.04527
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.58000    9.57000   0.01000    0.10449
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.34170   11.34000   0.00170    0.01499
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99490   11.00120  -0.00630   -0.05727
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.12380   10.13080  -0.00700   -0.06910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.31300    8.31180   0.00120    0.01444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34410    9.34940  -0.00530   -0.05669
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.36700    9.37350  -0.00650   -0.06934
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57650   10.58250  -0.00600   -0.05670
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.96010    9.95860   0.00150    0.01506
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.10730   10.11430  -0.00700   -0.06921
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68050    9.68610  -0.00560   -0.05781
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.98220    8.98090   0.00130    0.01448
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.88850    8.89630  -0.00780   -0.08768
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.39100    9.39750  -0.00650   -0.06917
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.63540   11.63590  -0.00050   -0.00430
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.09420   11.10570  -0.01150   -0.10355
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.53660   10.54820  -0.01160   -0.10997
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93730    6.93760  -0.00030   -0.00432
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.67020    8.67920  -0.00900   -0.10370
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.26160    9.27180  -0.01020   -0.11001
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.00200   10.00250  -0.00050   -0.00500
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.55330   10.56500  -0.01170   -0.11074
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.38340    9.39310  -0.00970   -0.10327
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.84650    8.84690  -0.00040   -0.00452
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45890    9.46930  -0.01040   -0.10983
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.25330   11.24400   0.00930    0.08271
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.81570   11.81070   0.00500    0.04233
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83870   10.83880  -0.00010   -0.00092
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.20150    9.19400   0.00750    0.08157
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72780    9.72370   0.00410    0.04217
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71860    9.71860   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13690   11.13230   0.00460    0.04132
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.04040   10.03220   0.00820    0.08174
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.32770   10.32770   0.00000    0.00000
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.57040    9.56250   0.00790    0.08261
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.35620    9.34850   0.00770    0.08237
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94900    9.94490   0.00410    0.04123
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47900    9.47910  -0.00010   -0.00105
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.16000   18.14000   0.02000    0.11025
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.99000   16.98000   0.01000    0.05889
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.89050   12.88020   0.01030    0.07997
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.76610   10.78840  -0.02230   -0.20670
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.69750   11.70770  -0.01020   -0.08712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.30230   12.32810  -0.02580   -0.20928
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.20540   11.22960  -0.02420   -0.21550
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.79290    9.81320  -0.02030   -0.20686
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.33820   10.34730  -0.00910   -0.08795
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.24280   10.26420  -0.02140   -0.20849
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.21620   10.23830  -0.02210   -0.21586
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.93290    9.95340  -0.02050   -0.20596
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.13440   10.14330  -0.00890   -0.08774
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.79590   11.82060  -0.02470   -0.20896
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.15740   10.17940  -0.02200   -0.21612
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.55000   14.60000  -0.05000   -0.34247
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        25.42000   25.26000   0.16000    0.63341
國泰大中華基金                                                     19.81000   19.94000  -0.13000   -0.65196
國泰小龍基金                                                       15.26000   15.44000  -0.18000   -1.16580
國泰中小成長基金                                                   42.60000   42.94000  -0.34000   -0.79180
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.13910    4.13400   0.00510    0.12337
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.49000   18.56000  -0.07000   -0.37716
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69480    0.69860  -0.00380   -0.54395
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.65590    0.65960  -0.00370   -0.56095
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.20240    2.18600   0.01640    0.75023
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.64360    9.65030  -0.00670   -0.06943
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.18740    8.19300  -0.00560   -0.06835
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31500    0.31570  -0.00070   -0.22173
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.50410   11.50320   0.00090    0.00782
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.66480    1.67620  -0.01140   -0.68011
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.93400    9.96290  -0.02890   -0.29008
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32770    0.32920  -0.00150   -0.45565
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.33170    4.31160   0.02010    0.46618
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.34000   19.34000   0.00000    0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62290    0.62430  -0.00140   -0.22425
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.22820    3.20150   0.02670    0.83398
國泰中港台基金台幣級別                                             14.42000   14.37000   0.05000    0.34795
國泰中港台基金美元級別                                              0.47000    0.46930   0.00070    0.14916
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.70000   27.47000   0.23000    0.83728
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.53000   12.63000  -0.10000   -0.79177
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.25000   35.76000   0.49000    1.37025
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.38970   10.37020   0.01950    0.18804
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.39000   10.37040   0.01960    0.18900
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.39030   10.37070   0.01960    0.18899
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33710    0.33710   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33710    0.33710   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33710    0.33720  -0.00010   -0.02966
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41160   12.41150   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                       27.10000   27.28000  -0.18000   -0.65982
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.50100    2.49230   0.00870    0.34908
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36310    0.36430  -0.00120   -0.32940
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50350    0.49800   0.00550    1.10442
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.28000   13.35000  -0.07000   -0.52434
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45850    0.46190  -0.00340   -0.73609
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.84000    5.83000   0.01000    0.17153
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18670    0.18680  -0.00010   -0.05353
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41460    0.41530  -0.00070   -0.16855
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37480    0.37540  -0.00060   -0.15983
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.43950    0.44020  -0.00070   -0.15902
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.12000   11.13000  -0.01000   -0.08985
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51720    0.51070   0.00650    1.27276
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.01000   21.04000  -0.03000   -0.14259
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.19000   22.29000  -0.10000   -0.44863
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.50930    2.49500   0.01430    0.57315
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.25320   11.24990   0.00330    0.02933
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.11980   10.11680   0.00300    0.02965
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36520    0.36570  -0.00050   -0.13672
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32850    0.32880  -0.00030   -0.09124
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50320    0.49660   0.00660    1.32904
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.76000   11.77000  -0.01000   -0.08496
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39470    0.39570  -0.00100   -0.25272
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.85000   18.82000   0.03000    0.15940
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61220    0.61250  -0.00030   -0.04898
國泰科技生化基金                                                   33.92000   34.24000  -0.32000   -0.93458
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.42000   27.44000  -0.02000   -0.07289
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.29000   13.27000   0.02000    0.15072
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.11780   39.94940   0.16840    0.42153
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.23890   19.27460  -0.03570   -0.18522
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.96550   19.88280   0.08270    0.41594
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.51780   40.42080   0.09700    0.23998
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.43330   41.32150   0.11180    0.27056
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.37850   43.30390   0.07460    0.17227
國泰紐幣2021保本基金                                               12.17770   12.16400   0.01370    0.11263
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.47240   12.45720   0.01520    0.12202
國泰紐幣保本基金                                                   12.42500   12.42230   0.00270    0.02174
國泰高科技基金                                                     12.62000   12.73000  -0.11000   -0.86410
國泰國泰基金台幣I級別                                              22.75000   22.98000  -0.23000   -1.00087
國泰國泰基金台幣級別                                               22.75000   22.98000  -0.23000   -1.00087
國泰富時中國A50基金                                                18.00000   17.95000   0.05000    0.27855
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33640    0.33670  -0.00030   -0.08910
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47340    0.46700   0.00640    1.37045
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37120    0.37140  -0.00020   -0.05385
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.52240    0.51530   0.00710    1.37784
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34920    0.35000  -0.00080   -0.22857
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49150    0.48550   0.00600    1.23584
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.56270   10.56750  -0.00480   -0.04542
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.58300    7.58650  -0.00350   -0.04613
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35680    0.35710  -0.00030   -0.08401
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25420    0.25440  -0.00020   -0.07862
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.23770    2.22830   0.00940    0.42185
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.95580    9.96320  -0.00740   -0.07427
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32240    0.32330  -0.00090   -0.27838
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.85270   39.93060  -0.07790   -0.19509
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.81000   18.84000  -0.03000   -0.15924
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.68000   11.70000  -0.02000   -0.17094
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37940    0.38090  -0.00150   -0.39380
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.24970    2.23750   0.01220    0.54525
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.48250    1.47440   0.00810    0.54938
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33660    0.33710  -0.00050   -0.14832
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36260    0.36310  -0.00050   -0.13770
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22400    0.22440  -0.00040   -0.17825
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.33230   10.34380  -0.01150   -0.11118
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.68100    6.68850  -0.00750   -0.11213
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.83000   13.77000   0.06000    0.43573
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.22000   36.58000  -0.36000   -0.98414
國泰價值卓越基金                                                   15.04000   15.21000  -0.17000   -1.11769
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38350    0.38290   0.00060    0.15670
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.66700   38.71660  -0.04960   -0.12811
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.22000   21.14000   0.08000    0.37843
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.23000   19.27000  -0.04000   -0.20758
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.53000   19.54000  -0.01000   -0.05118
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.10080   12.09430   0.00650    0.05374
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39670    0.39670   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.64460    9.65230  -0.00770   -0.07977
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.28610    8.31430  -0.02820   -0.33917
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.72010   10.72880  -0.00870   -0.08109
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.31630    9.34800  -0.03170   -0.33911
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18500   11.18440   0.00060    0.00536
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.80620    9.81950  -0.01330   -0.13544
第一金大中華基金                                                   27.46000   27.70000  -0.24000   -0.86643
第一金小型精選基金                                                 37.54000   37.98000  -0.44000   -1.15850
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.84000   12.75000   0.09000    0.70588
第一金中國世紀基金-美元                                             8.01060    7.99390   0.01670    0.20891
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.01130    7.99460   0.01670    0.20889
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.40000    9.37000   0.03000    0.32017
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
第一金中概平衡基金                                                 26.09000   26.38000  -0.29000   -1.09932
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25110   15.25100   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.85200  177.85000   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.08090   10.07020   0.01070    0.10625
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.08080   10.07020   0.01060    0.10526
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.25000   10.22000   0.03000    0.29354
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.52190   14.48460   0.03730    0.25751
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.52240   14.48520   0.03720    0.25681
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.92000   13.86000   0.06000    0.43290
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             13.93000   13.86000   0.07000    0.50505
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.85390    9.86710  -0.01320   -0.13378
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.85730    9.87050  -0.01320   -0.13373
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.51540    9.51780  -0.00240   -0.02522
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.54030    9.54250  -0.00220   -0.02305
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.33070   10.34450  -0.01380   -0.13340
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.98610    9.98850  -0.00240   -0.02403
第一金全球大趨勢基金                                               23.68000   23.51000   0.17000    0.72310
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.22040    8.26800  -0.04760   -0.57571
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.84570    5.87960  -0.03390   -0.57657
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.48000    9.55970  -0.07970   -0.83371
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.48130    9.56080  -0.07950   -0.83152
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.20000    9.28000  -0.08000   -0.86207
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.84130    9.92390  -0.08260   -0.83233
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.84260    9.92520  -0.08260   -0.83223
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.55000    9.63000  -0.08000   -0.83074
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.63260    8.63800  -0.00540   -0.06251
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.20240   10.20880  -0.00640   -0.06269
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.69820    9.69050   0.00770    0.07946
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.69750    9.68980   0.00770    0.07947
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97620    7.97740  -0.00120   -0.01504
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.85790    8.85250   0.00540    0.06100
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.85840    8.85300   0.00540    0.06100
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.19460   11.18570   0.00890    0.07957
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.19550   11.18660   0.00890    0.07956
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.00810   10.00970  -0.00160   -0.01598
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.81710   14.80800   0.00910    0.06145
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.17860   14.16760   0.01100    0.07764
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.19630   14.18520   0.01110    0.07825
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.36000   13.32000   0.04000    0.30030
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.38000   13.35000   0.03000    0.22472
第一金亞洲科技基金                                                 19.08000   19.11000  -0.03000   -0.15699
第一金亞洲新興市場基金                                             13.44000   13.34000   0.10000    0.74963
第一金店頭市場基金                                                  9.50000    9.58000  -0.08000   -0.83507
第一金創新趨勢基金                                                 24.36000   24.51000  -0.15000   -0.61200
第一金電子基金                                                     34.33000   34.73000  -0.40000   -1.15174
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.42000   20.57000  -0.15000   -0.72922
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.14000   19.04000   0.10000    0.52521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
統一大中華中小基金(美元)                                            7.97000    7.96000   0.01000    0.12563
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.42000   10.36000   0.06000    0.57915
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
統一大滿貫基金-A類型                                               35.00000   35.11000  -0.11000   -0.31330
統一大滿貫基金-I類型                                               35.00000   35.11000  -0.11000   -0.31330
統一大龍印基金                                                     14.96000   14.97000  -0.01000   -0.06680
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.27000   0.06000    0.64725
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.55000    8.52000   0.03000    0.35211
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.69000    9.64000   0.05000    0.51867
統一中小基金                                                       25.93000   26.14000  -0.21000   -0.80337
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.88050    9.85200   0.02850    0.28928
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22230    9.23050  -0.00820   -0.08884
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94270    8.94180   0.00090    0.01007
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.73920   11.70530   0.03390    0.28961
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.88460   10.89430  -0.00970   -0.08904
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.54970   10.54870   0.00100    0.00948
統一台灣動力基金                                                   17.53000   17.49000   0.04000    0.22870
統一全天候基金-A類型                                              111.44000  112.10000  -0.66000   -0.58876
統一全天候基金-I類型                                              111.45000  112.12000  -0.67000   -0.59757
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.94990    8.91040   0.03950    0.44330
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.65480    8.64920   0.00560    0.06475
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.62820    8.61570   0.01250    0.14508
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.25770    9.21680   0.04090    0.44375
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.95220    8.94640   0.00580    0.06483
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.92470    8.91180   0.01290    0.14475
統一全球債券組合基金                                               11.96980   11.95320   0.01660    0.13887
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.15000   15.96000   0.19000    1.19048
統一全球新科技基金(美元)                                           15.20000   15.08000   0.12000    0.79576
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.55000   14.40000   0.15000    1.04167
統一亞太基金                                                       25.78000   25.74000   0.04000    0.15540
統一亞洲大金磚基金                                                 12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                       60.75000   61.11000  -0.36000   -0.58910
統一強棒貨幣市場基金                                               16.65950   16.65930   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                               10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
統一強漢基金(美元)                                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
統一強漢基金(新台幣)                                               24.78000   24.73000   0.05000    0.20218
統一統信基金                                                       31.61000   31.78000  -0.17000   -0.53493
統一黑馬基金                                                       60.98000   61.34000  -0.36000   -0.58689
統一新亞洲科技能源基金                                             18.60000   18.65000  -0.05000   -0.26810
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.98600    7.98710  -0.00110   -0.01377
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.14490   10.14630  -0.00140   -0.01380
統一經建基金                                                       47.09000   47.38000  -0.29000   -0.61207
統一龍馬基金                                                       70.15000   70.25000  -0.10000   -0.14235
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.50000   21.55000  -0.05000   -0.23202
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              47.59000   47.83000  -0.24000   -0.50178
野村中國機會基金                                                   13.08000   13.05000   0.03000    0.22989
野村巴西基金                                                        4.93000    5.07000  -0.14000   -2.76134
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.04000   12.11000  -0.07000   -0.57803
野村台灣高股息基金                                                 23.66000   23.83000  -0.17000   -0.71339
野村台灣運籌基金                                                   36.11000   36.56000  -0.45000   -1.23085
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.49020    9.48490   0.00530    0.05588
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41730    9.41850  -0.00120   -0.01274
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.47130    9.46880   0.00250    0.02640
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69570    9.69040   0.00530    0.05469
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57380    9.57500  -0.00120   -0.01253
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53800    9.53490   0.00310    0.03251
野村平衡基金                                                       19.22000   19.28000  -0.06000   -0.31120
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.44000   13.44000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
野村全球生技醫療基金                                               18.00000   18.03000  -0.03000   -0.16639
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.01310   10.00160   0.01150    0.11498
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.99580    9.99940  -0.00360   -0.03600
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.00680   10.00020   0.00660    0.06600
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.01310   10.00160   0.01150    0.11498
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.99580    9.99940  -0.00360   -0.03600
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.00680   10.00020   0.00660    0.06600
野村全球品牌基金                                                   28.09000   28.05000   0.04000    0.14260
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.30000   13.28000   0.02000    0.15060
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.36000   11.35000   0.01000    0.08811
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.88000   19.85000   0.03000    0.15113
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.04480   10.04490  -0.00010   -0.00100
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.47810   10.48240  -0.00430   -0.04102
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.39330   10.38960   0.00370    0.03561
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.61630    9.62160  -0.00530   -0.05508
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.36990    9.37540  -0.00550   -0.05866
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.96560    8.96130   0.00430    0.04798
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.31360   11.32000  -0.00640   -0.05654
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.80270   10.80910  -0.00640   -0.05921
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.39860   10.39380   0.00480    0.04618
野村成長基金                                                       29.31000   29.57000  -0.26000   -0.87927
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.89300    8.88620   0.00680    0.07652
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.89740    8.89320   0.00420    0.04723
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.07080    9.05130   0.01950    0.21544
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.37360    9.36630   0.00730    0.07794
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.28340    9.27900   0.00440    0.04742
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.46610    9.44570   0.02040    0.21597
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.75000    8.69000   0.06000    0.69045
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.53000   12.45000   0.08000    0.64257
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.44540    9.44740  -0.00200   -0.02117
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49640    9.50510  -0.00870   -0.09153
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.61770    9.61170   0.00600    0.06242
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.98830    9.99340  -0.00510   -0.05103
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.95460    9.96390  -0.00930   -0.09334
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.08790   10.08160   0.00630    0.06249
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57590    8.57520   0.00070    0.00816
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.14670    9.15250  -0.00580   -0.06337
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.01000    9.02010  -0.01010   -0.11197
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.06450   13.06360   0.00090    0.00689
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.08270   12.09060  -0.00790   -0.06534
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.83860    9.84970  -0.01110   -0.11269
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.21790   10.21830  -0.00040   -0.00391
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.87790    9.87850  -0.00060   -0.00607
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.43840    9.42950   0.00890    0.09438
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.26720   11.25660   0.01060    0.09417
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.18300   10.17020   0.01280    0.12586
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.21700   11.21440   0.00260    0.02318
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.71540   10.71460   0.00080    0.00747
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.51320   10.49890   0.01430    0.13620
野村泰國基金                                                       42.29000   42.06000   0.23000    0.54684
野村高科技基金                                                     11.12000   11.15000  -0.03000   -0.26906
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.24550   10.22850   0.01700    0.16620
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.36780   10.36470   0.00310    0.02991
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.68490   10.70810  -0.02320   -0.21666
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.71960    9.72030  -0.00070   -0.00720
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.65690    9.64150   0.01540    0.15973
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.52060    9.51560   0.00500    0.05255
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.92880   11.92480   0.00400    0.03354
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.28890   13.32620  -0.03730   -0.27990
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.85960   10.86040  -0.00080   -0.00737
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.79640   10.77910   0.01730    0.16050
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.89910   10.89390   0.00520    0.04773
野村貨幣市場基金                                                   16.26690   16.26670   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       16.10000   15.90000   0.20000    1.25786
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.03960   10.03050   0.00910    0.09072
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.92840    9.95850  -0.03010   -0.30225
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.95450    9.96190  -0.00740   -0.07428
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.84570    9.84330   0.00240    0.02438
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81250    9.81400  -0.00150   -0.01528
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81640    9.81350   0.00290    0.02955
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.84570    9.84330   0.00240    0.02438
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81250    9.81400  -0.00150   -0.01528
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81640    9.81350   0.00290    0.02955
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.87720    9.87520   0.00200    0.02025
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.83260    9.83690  -0.00430   -0.04371
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.83420    9.82750   0.00670    0.06818
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.87720    9.87520   0.00200    0.02025
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.83260    9.83690  -0.00430   -0.04371
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.83420    9.82750   0.00670    0.06818
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.10400   10.08280   0.02120    0.21026
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95200    7.93620   0.01580    0.19909
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.78750   11.76390   0.02360    0.20061
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.08000    7.15000  -0.07000   -0.97902
野村精選貨幣市場基金                                               12.07900   12.07890   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.50000   12.44000   0.06000    0.48232
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.94000    7.94000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.25000   11.25000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.37000   12.48000  -0.11000   -0.88141
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.47000   33.64000  -0.17000   -0.50535
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34540   10.33280   0.01260    0.12194
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.62950    8.62640   0.00310    0.03594
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96300    7.96100   0.00200    0.02512
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.89880    7.88960   0.00920    0.11661
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.71220   11.70860   0.00360    0.03075
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.55730   10.55460   0.00270    0.02558
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50440   10.49230   0.01210    0.11532
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
野村環球基金-人民幣計價                                            16.21000   16.19000   0.02000    0.12353
野村環球基金-美元計價                                              12.64000   12.64000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.67000   17.63000   0.04000    0.22689
野村鴻利基金                                                       22.17000   22.23000  -0.06000   -0.26991
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85910   16.85900   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       19.58000   19.84000  -0.26000   -1.31048
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.17000   14.13000   0.04000    0.28309
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.76000   14.73000   0.03000    0.20367
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15680   10.13610   0.02070    0.20422
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.32670   13.29930   0.02740    0.20603
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.48640    9.49580  -0.00940   -0.09899
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.47170    9.48140  -0.00970   -0.10231
凱基台商天下基金                                                   13.25000   13.20000   0.05000    0.37879
凱基台灣精五門基金                                                 20.45000   20.65000  -0.20000   -0.96852
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.79000   10.80100  -0.01100   -0.10184
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.77000   13.67000   0.10000    0.73153
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.43240   12.40640   0.02600    0.20957
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.24000   12.19000   0.05000    0.41017
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54330   11.54320   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                       27.02000   27.25000  -0.23000   -0.84404
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.87000   22.71000   0.16000    0.70454
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.17380   22.06000   0.11380    0.51587
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.34000   17.35000  -0.01000   -0.05764
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.57620   16.61500  -0.03880   -0.23352
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.60000    7.64000  -0.04000   -0.52356
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.26000   12.25000   0.01000    0.08163
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.94200   11.99290  -0.05090   -0.42442
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.82920   11.80910   0.02010    0.17021
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.11000   12.07000   0.04000    0.33140
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.31000   13.28000   0.03000    0.22590
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.04750   13.04900  -0.00150   -0.01150
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.70000   35.78000  -0.08000   -0.22359
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.21000   31.20000   0.01000    0.03205
富邦上証180基金                                                    27.38000   27.32000   0.06000    0.21962
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19190    0.19210  -0.00020   -0.10411
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.91000    5.91000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.90000    7.93000  -0.03000   -0.37831
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   35.11000   34.89000   0.22000    0.63055
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.29580   11.25750   0.03830    0.34022
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.42250   10.40320   0.01930    0.18552
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.99540   10.00320  -0.00780   -0.07798
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.86990    9.83650   0.03340    0.33955
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.03380    9.01700   0.01680    0.18631
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.67080    8.67750  -0.00670   -0.07721
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.30410   20.31610  -0.01200   -0.05907
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.34220   11.34120   0.00100    0.00882
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33310   10.38130  -0.04820   -0.46430
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.87990   12.87380   0.00610    0.04738
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89460    1.89480  -0.00020   -0.01056
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38800    9.38360   0.00440    0.04689
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42900    1.42910  -0.00010   -0.00700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76720   11.76230   0.00490    0.04166
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71150    1.71490  -0.00340   -0.19826
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15960   10.15540   0.00420    0.04136
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49650    1.49950  -0.00300   -0.20007
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.80000   14.91000  -0.11000   -0.73776
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  22.63000   22.33000   0.30000    1.34348
富邦日本東証基金                                                   21.96000   21.81000   0.15000    0.68776
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.77000   44.88000  -0.11000   -0.24510
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.99000   49.29000  -0.30000   -0.60864
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.38000   52.67000  -0.29000   -0.55060
富邦台灣心基金                                                     22.40000   22.51000  -0.11000   -0.48867
富邦台灣釆吉50基金                                                 48.99000   49.20000  -0.21000   -0.42683
富邦台灣科技指數基金                                               54.07000   54.37000  -0.30000   -0.55177
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.72100   41.62400   0.09700    0.23304
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.43460   41.35700   0.07760    0.18763
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29390    0.29650  -0.00260   -0.87690
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.25000    9.31000  -0.06000   -0.64447
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.53370    2.51880   0.01490    0.59155
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33910    0.33960  -0.00050   -0.14723
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.52990   10.55050  -0.02060   -0.19525
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.19810    2.18510   0.01300    0.59494
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32480    0.32530  -0.00050   -0.15370
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.07580    9.09360  -0.01780   -0.19574
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.56000   24.58000  -0.02000   -0.08137
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.69000   13.70000  -0.01000   -0.07299
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 34.03000   33.86000   0.17000    0.50207
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64020   15.64000   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.80980   39.85480  -0.04500   -0.11291
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.31880   40.20590   0.11290    0.28080
富邦長紅基金                                                       64.06000   64.26000  -0.20000   -0.31124
富邦科技基金                                                       24.32000   24.41000  -0.09000   -0.36870
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.58230   40.51010   0.07220    0.17823
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.69900   40.52970   0.16930    0.41772
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.63660   39.56070   0.07590    0.19186
富邦恒生國企ETF基金                                                20.28000   20.35000  -0.07000   -0.34398
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.15000   14.11000   0.04000    0.28349
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              27.70000   27.88000  -0.18000   -0.64562
富邦高成長基金                                                     24.53000   24.64000  -0.11000   -0.44643
富邦基金                                                           13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
富邦基金I類型                                                      13.59000   13.63000  -0.04000   -0.29347
富邦深証100基金                                                     8.92000    8.95000  -0.03000   -0.33520
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.64000   20.62000   0.02000    0.09699
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41360    0.41310   0.00050    0.12104
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.34570   12.34050   0.00520    0.04214
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.54580    9.54180   0.00400    0.04192
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30670    0.30630   0.00040    0.13059
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.88170    8.87790   0.00380    0.04280
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.35420    9.40310  -0.04890   -0.52004
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.86220    9.89430  -0.03210   -0.32443
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.24020    9.28850  -0.04830   -0.52000
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.73200    9.76370  -0.03170   -0.32467
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.74000   20.91000  -0.17000   -0.81301
富邦精準基金                                                       46.37000   46.42000  -0.05000   -0.10771
富邦精銳中小基金                                                   11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.69000   19.08000  -0.39000   -2.04403
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.12000   22.23000  -0.11000   -0.49483
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.51000    7.47000   0.04000    0.53548
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.65000   15.81000  -0.16000   -1.01202
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.02000   20.00000   0.02000    0.10000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.34500   10.28690   0.05810    0.56480
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.15290   10.18430  -0.03140   -0.30832
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.28810   10.29490  -0.00680   -0.06605
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.06350   10.00690   0.05660    0.56561
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.83220    9.86260  -0.03040   -0.30824
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.94520    9.95180  -0.00660   -0.06632
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富達台灣成長基金                                                   30.66000   30.88000  -0.22000   -0.71244
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.69560    8.69900  -0.00340   -0.03908
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23340    9.24060  -0.00720   -0.07792
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.95300    8.95980  -0.00680   -0.07589
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68030    9.68360  -0.00330   -0.03408
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.69490    9.70250  -0.00760   -0.07833
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.40250    9.40970  -0.00720   -0.07652
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.47570    9.48250  -0.00680   -0.07171
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.51020    8.49470   0.01550    0.18247
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.54820    9.53480   0.01340    0.14054
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.02160    9.00900   0.01260    0.13986
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.57200   10.55180   0.02020    0.19144
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.34640   10.33180   0.01460    0.14131
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.85010    9.83590   0.01420    0.14437
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.14800    9.13500   0.01300    0.14231
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.68040    9.66580   0.01460    0.15105
富達卓越領航全球組合基金                                           15.36000   15.40000  -0.04000   -0.25974
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.68750    8.66930   0.01820    0.20994
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.40090    9.38550   0.01540    0.16408
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.07940    9.06440   0.01500    0.16548
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.88780    9.86770   0.02010    0.20369
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.85830    9.84210   0.01620    0.16460
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.55710    9.54160   0.01550    0.16245
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.17140    9.15570   0.01570    0.17148
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.62860    9.61210   0.01650    0.17166
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.25000    9.19000   0.06000    0.65288
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.98000    7.92000   0.06000    0.75758
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.11000    9.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.89000    8.87000   0.02000    0.22548
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.70540    9.66880   0.03660    0.37854
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.16210    9.16650  -0.00440   -0.04800
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77930    8.77490   0.00440    0.05014
富蘭克林華美中華基金                                               12.31000   12.25000   0.06000    0.48980
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.80000   20.98000  -0.18000   -0.85796
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.34000   20.45000  -0.11000   -0.53790
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.04000   11.11000  -0.07000   -0.63006
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.90150    7.92460  -0.02310   -0.29150
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.02260    9.05640  -0.03380   -0.37322
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.70060    9.73690  -0.03630   -0.37281
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.25400    9.28100  -0.02700   -0.29092
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.14040   11.14520  -0.00480   -0.04307
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.80030    8.80410  -0.00380   -0.04316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.22890    9.23290  -0.00400   -0.04332
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.32580   13.31680   0.00900    0.06758
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33360   10.32660   0.00700    0.06779
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.17930   10.18140  -0.00210   -0.02063
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.71940    7.72100  -0.00160   -0.02072
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.19590    9.19790  -0.00200   -0.02174
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.77340   10.76410   0.00930    0.08640
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.62950    7.62290   0.00660    0.08658
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.10790    9.10000   0.00790    0.08681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.47470   10.48260  -0.00790   -0.07536
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.76490    7.77070  -0.00580   -0.07464
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.18890    8.19280  -0.00390   -0.04760
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.18930    9.20320  -0.01390   -0.15103
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.96120    9.97630  -0.01510   -0.15136
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.60040   12.60650  -0.00610   -0.04839
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.90000    8.85000   0.05000    0.56497
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.80000   10.75000   0.05000    0.46512
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.28000    9.14000   0.14000    1.53173
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.91000   11.73000   0.18000    1.53453
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.30000    9.32000  -0.02000   -0.21459
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.47000    9.42000   0.05000    0.53079
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.17000   10.12000   0.05000    0.49407
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.22540   13.21100   0.01440    0.10900
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.77000    9.81000  -0.04000   -0.40775
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
富蘭克林華美第一富基金                                             39.93000   40.23000  -0.30000   -0.74571
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30350   10.30340   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.55000    9.60000  -0.05000   -0.52083
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.59000   14.44000   0.15000    1.03878
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.53000   13.49000   0.04000    0.29652
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.67000   15.59000   0.08000    0.51315
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.83990    7.83050   0.00940    0.12004
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.76330   10.76580  -0.00250   -0.02322
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.55680    9.57040  -0.01360   -0.14210
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.95740   10.97300  -0.01560   -0.14217
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.85250    6.86050  -0.00800   -0.11661
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.01900    9.03790  -0.01890   -0.20912
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.09590   10.11700  -0.02110   -0.20856
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.49200   10.50420  -0.01220   -0.11614
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.51000   20.48000   0.03000    0.14648
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.62700   11.62620   0.00080    0.00688
復華人生目標基金                                                   38.24570   38.28930  -0.04360   -0.11387
復華大中華中小策略基金                                              8.93000    8.86000   0.07000    0.79007
復華中小精選基金                                                   73.59000   73.97000  -0.38000   -0.51372
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.99340    0.00000  49.99340    0.00000
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.06000    9.00000   0.06000    0.66667
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.04000    8.02000   0.02000    0.24938
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.50000   11.46000   0.04000    0.34904
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
復華台灣智能基金                                                   12.05000   12.09000  -0.04000   -0.33085
復華全方位基金                                                     30.67000   30.94000  -0.27000   -0.87266
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.57000   13.56000   0.01000    0.07375
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.27000   21.20000   0.07000    0.33019
復華全球平衡基金-美元                                               9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.44000   20.38000   0.06000    0.29441
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.72000   16.67000   0.05000    0.29994
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.04000   15.96000   0.08000    0.50125
復華全球原物料基金                                                  9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.48000   13.47000   0.01000    0.07424
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.49490   11.49260   0.00230    0.02001
復華全球債券基金                                                   13.52660   13.51810   0.00850    0.06288
復華全球債券組合基金                                               14.66000   14.65000   0.01000    0.06826
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.90000   14.83000   0.07000    0.47202
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                               13.43620   13.43610   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.94000   11.99000  -0.05000   -0.41701
復華亞太成長基金                                                   14.88000   14.81000   0.07000    0.47265
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.28000   10.24000   0.04000    0.39063
復華東協世紀基金                                                   12.47000   12.38000   0.09000    0.72698
復華南非幣長期收益基金A                                            13.02000   13.03000  -0.01000   -0.07675
復華南非幣長期收益基金B                                             8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
復華南非幣短期收益基金A                                            13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.80000   12.75000   0.05000    0.39216
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.90000   12.83000   0.07000    0.54560
復華恒生基金                                                       20.72000   20.81000  -0.09000   -0.43248
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.85000    8.82000   0.03000    0.34014
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.63000   30.84000  -0.21000   -0.68093
復華神盾基金                                                       25.62630   25.67480  -0.04850   -0.18890
復華高成長基金                                                     67.30000   67.54000  -0.24000   -0.35534
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
復華貨幣市場基金                                                   14.39710   14.39690   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.80000   19.79000   0.01000    0.05053
復華富時台灣高股息低波動基金                                       52.86000   53.09000  -0.23000   -0.43323
復華復華基金                                                       21.06000   21.14000  -0.08000   -0.37843
復華華人世紀基金                                                   16.64000   16.66000  -0.02000   -0.12005
復華傳家二號基金                                                   30.49130   30.57710  -0.08580   -0.28060
復華傳家基金                                                       24.06480   24.02380   0.04100    0.17066
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.90000   14.89000   0.01000    0.06716
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.22000   14.17000   0.05000    0.35286
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.80000    9.76000   0.04000    0.40984
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
復華新興人民幣債券基金A                                            11.74000   11.74000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.56000   19.52000   0.04000    0.20492
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.52000    5.52000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.14000   12.15000  -0.01000   -0.08230
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.31000   12.32000  -0.01000   -0.08117
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華滬深300 A股基金                                                20.32000   20.32000   0.00000    0.00000
復華數位經濟基金                                                   56.70000   56.93000  -0.23000   -0.40400
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72370    9.72970  -0.00600   -0.06167
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.56300    9.56780  -0.00480   -0.05017
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87750    9.88350  -0.00600   -0.06071
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.68470    9.68970  -0.00500   -0.05160
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.57350    9.58240  -0.00890   -0.09288
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.05980   10.04950   0.01030    0.10249
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55280    9.55890  -0.00610   -0.06381
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.03860   10.02550   0.01310    0.13067
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55190    9.55810  -0.00620   -0.06487
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.04130   10.02820   0.01310    0.13063
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.89900    9.90040  -0.00140   -0.01414
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.66050   10.54160   0.11890    1.12791
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.84040    9.87530  -0.03490   -0.35341
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.89910    9.90050  -0.00140   -0.01414
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.65860   10.53950   0.11910    1.13003
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.84040    9.87530  -0.03490   -0.35341
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.86860    9.88430  -0.01570   -0.15884
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.29620    9.28200   0.01420    0.15298
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.36810    8.40080  -0.03270   -0.38925
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.32760    8.34380  -0.01620   -0.19416
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.56180   11.54440   0.01740    0.15072
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.43160   10.47230  -0.04070   -0.38864
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.49960   10.52000  -0.02040   -0.19392
景順主流基金                                                       17.73000   17.84000  -0.11000   -0.61659
景順台灣科技基金                                                   30.98000   31.06000  -0.08000   -0.25757
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
景順全球科技基金                                                   22.63000   22.58000   0.05000    0.22143
景順全球康健基金                                                   19.35000   19.34000   0.01000    0.05171
景順貨幣市場基金                                                   15.93720   15.93700   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.45000   32.70000  -0.25000   -0.76453
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.77000   14.85000  -0.08000   -0.53872
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.78000   13.83000  -0.05000   -0.36153
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.68550    8.68300   0.00250    0.02879
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.95410    7.96860  -0.01450   -0.18196
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.12270   11.11900   0.00370    0.03328
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.16410   10.18270  -0.01860   -0.18266
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.55000    7.52000   0.03000    0.39894
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.25000    7.24000   0.01000    0.13812
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.62000   10.58000   0.04000    0.37807
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32250    9.31930   0.00320    0.03434
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.49630    9.47450   0.02180    0.23009
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.60590    9.60260   0.00330    0.03437
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.78760    9.76510   0.02250    0.23041
華南永昌永昌基金                                                   18.74000   18.93000  -0.19000   -1.00370
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.30420   14.29320   0.01100    0.07696
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
華南永昌全球精品基金                                               16.28000   16.29000  -0.01000   -0.06139
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.48000   11.50000  -0.02000   -0.17391
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.73000   13.76000  -0.03000   -0.21802
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                             11.33000   11.41000  -0.08000   -0.70114
華南永昌策略報酬基金                                                9.93000    9.92000   0.01000    0.10081
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20430   16.20400   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.78480   23.88200  -0.09720   -0.40700
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93720   11.93710   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.18230   10.17540   0.00690    0.06781
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.04260   10.08820  -0.04560   -0.45201
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.83650    9.83260   0.00390    0.03966
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.67160    9.71550  -0.04390   -0.45186
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00030    9.99610   0.00420    0.04202
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.80670    9.85110  -0.04440   -0.45071
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75700    9.75290   0.00410    0.04204
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.56140    9.60470  -0.04330   -0.45082
華頓中小型基金                                                     26.83000   26.87000  -0.04000   -0.14886
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.49310   11.46120   0.03190    0.27833
華頓台灣基金                                                       27.98000   27.97000   0.01000    0.03575
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51950   11.51940   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                               17.46000   17.37000   0.09000    0.51813
華頓全球高收益債券基金A                                            13.41020   13.39590   0.01430    0.10675
華頓全球高收益債券基金B                                             8.31280    8.30390   0.00890    0.10718
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.78000    5.77000   0.01000    0.17331
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.58130    2.57030   0.01100    0.42797
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.54440   11.53510   0.00930    0.08062
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37490    0.37540  -0.00050   -0.13319
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.32390   11.31160   0.01230    0.10874
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.31320   10.29530   0.01790    0.17387
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.06850   10.09230  -0.02380   -0.23582
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.08880    9.11030  -0.02150   -0.23600
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.29190   10.33640  -0.04450   -0.43052
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.32480    9.36840  -0.04360   -0.46539
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.13000   11.05000   0.08000    0.72398
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49580    2.49240   0.00340    0.13641
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.05600    2.04890   0.00710    0.34653
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.69410   11.74020  -0.04610   -0.39267
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49330    9.53070  -0.03740   -0.39242
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36190    0.36330  -0.00140   -0.38536
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29960    0.30110  -0.00150   -0.49817
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.35000    3.33000   0.02000    0.60060
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.98000   14.96000   0.02000    0.13369
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.48000   24.63000  -0.15000   -0.60901
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.57000   12.60000  -0.03000   -0.23810
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
匯豐安富基金                                                       25.72000   25.81000  -0.09000   -0.34870
匯豐成功基金                                                       42.79000   43.09000  -0.30000   -0.69622
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.20000   11.25000  -0.05000   -0.44444
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.34000   11.37000  -0.03000   -0.26385
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.00000   11.07000  -0.07000   -0.63234
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58300    2.57680   0.00620    0.24061
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35450    2.34800   0.00650    0.27683
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.50330   11.51980  -0.01650   -0.14323
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.87780    7.89410  -0.01630   -0.20648
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37590    0.37700  -0.00110   -0.29178
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33470    0.33580  -0.00110   -0.32758
匯豐金磚動力基金                                                   13.79000   13.90000  -0.11000   -0.79137
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98050   14.98040   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.57000    4.65000  -0.08000   -1.72043
匯豐新鑽動力基金                                                   10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.31900    5.36720  -0.04820   -0.89805
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.91680    8.96510  -0.04830   -0.53876
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 52.63000   52.96000  -0.33000   -0.62311
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 52.63000   52.96000  -0.33000   -0.62311
匯豐龍騰電子基金                                                   36.05000   36.35000  -0.30000   -0.82531
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.22120   12.21530   0.00590    0.04830
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新光大三通基金                                                     19.05000   19.16000  -0.11000   -0.57411
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.99000    9.91000   0.08000    0.80727
新光中國成長基金(美元)                                             10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.99000    9.92000   0.07000    0.70565
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.43170   10.41920   0.01250    0.11997
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.62290    9.64200  -0.01910   -0.19809
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.91150    9.91110   0.00040    0.00404
新光台灣富貴基金                                                   23.43000   23.45000  -0.02000   -0.08529
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.19000   12.20000  -0.01000   -0.08197
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.06370   10.07000  -0.00630   -0.06256
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.82430    9.81050   0.01380    0.14067
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.69610    9.70210  -0.00600   -0.06184
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.45430    9.44110   0.01320    0.13981
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44370   15.44350   0.00020    0.00130
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
新光亞洲精選基金-美金                                              22.15000   22.31000  -0.16000   -0.71717
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.43000   22.54000  -0.11000   -0.48802
新光兩岸優勢基金                                                   11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
新光店頭基金                                                       25.39000   25.62000  -0.23000   -0.89774
新光南非幣保本基金                                                 11.88000   11.87000   0.01000    0.08425
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.22000    9.21000   0.01000    0.10858
新光特選內需收益ETF基金                                            20.71000   20.77000  -0.06000   -0.28888
新光創新科技基金                                                   15.08000   15.25000  -0.17000   -1.11475
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.83080    9.83230  -0.00150   -0.01526
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.07210   10.06700   0.00510    0.05066
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.71820    9.71650   0.00170    0.01750
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.30670    9.30810  -0.00140   -0.01504
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54200    9.53720   0.00480    0.05033
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20380    9.20220   0.00160    0.01739
新光澳幣八年期保本基金                                             10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.91000   11.90000   0.01000    0.08403
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.12530   10.11750   0.00780    0.07709
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.80100    9.79390   0.00710    0.07249
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.76070    9.75040   0.01030    0.10564
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.02810   10.01740   0.01070    0.10681
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.96770    9.96500   0.00270    0.02709
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.69960    9.69690   0.00270    0.02784
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.67880    9.66900   0.00980    0.10135
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.94590    9.93600   0.00990    0.09964
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.60000    7.61000  -0.01000   -0.13141
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.79510    9.79720  -0.00210   -0.02143
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.36340    9.36500  -0.00160   -0.01708
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.70160    9.71150  -0.00990   -0.10194
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.32940    9.33890  -0.00950   -0.10173
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.40490    9.40710  -0.00220   -0.02339
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.84330    9.84600  -0.00270   -0.02742
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.77970   13.77990  -0.00020   -0.00145
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.46580    8.46600  -0.00020   -0.00236
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.12330   38.01400   0.10930    0.28753
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.06620   38.94790   0.11830    0.30374
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.14990   40.04080   0.10910    0.27247
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19380   11.19310   0.00070    0.00625
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.96290    9.97620  -0.01330   -0.13332
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.39180   12.31240   0.07940    0.64488
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.27580    9.24770   0.02810    0.30386
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
群益大印度基金-人民幣                                              14.55820   14.49660   0.06160    0.42493
群益大印度基金-美元                                                13.71200   13.72510  -0.01310   -0.09545
群益大印度基金-新臺幣                                              12.98000   12.97000   0.01000    0.07710
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.65440   12.67270  -0.01830   -0.14440
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.22150   12.28060  -0.05910   -0.48125
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.69700   11.71390  -0.01690   -0.14427
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.30880   10.35860  -0.04980   -0.48076
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.15510   10.16980  -0.01470   -0.14455
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.98550    9.02900  -0.04350   -0.48178
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.48000    9.51000  -0.03000   -0.31546
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.76870    9.78280  -0.01410   -0.14413
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.93330    8.97650  -0.04320   -0.48126
群益中小型股基金                                                   46.00000   46.47000  -0.47000   -1.01141
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.77820    9.73350   0.04470    0.45924
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.09150    9.08060   0.01090    0.12004
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.51300    8.48620   0.02680    0.31581
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.61450    8.57520   0.03930    0.45830
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.00910    7.99950   0.00960    0.12001
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.50010    7.47650   0.02360    0.31566
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.94910   10.94610   0.00300    0.02741
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.61010   10.61320  -0.00310   -0.02921
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.80470    9.81160  -0.00690   -0.07032
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.47240    8.40000   0.07240    0.86190
群益中國新機會基金N-美元                                            7.79120    7.75080   0.04040    0.52124
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.31000    8.25000   0.06000    0.72727
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.51380    7.44950   0.06430    0.86315
群益中國新機會基金-美元                                             8.33070    8.28740   0.04330    0.52248
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.93000    7.88000   0.05000    0.63452
群益平衡王基金                                                     19.14180   19.19400  -0.05220   -0.27196
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.28000    8.31000  -0.03000   -0.36101
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.98000    6.00000  -0.02000   -0.33333
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.14930   11.14740   0.00190    0.01704
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.65800   10.69220  -0.03420   -0.31986
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.99840    9.99660   0.00180    0.01801
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.55740    9.58820  -0.03080   -0.32123
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.12340   10.12410  -0.00070   -0.00691
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.92210    9.92480  -0.00270   -0.02720
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.46750    9.46810  -0.00060   -0.00634
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.38370    9.38620  -0.00250   -0.02663
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.18200   10.18280  -0.00080   -0.00786
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.23330   10.23600  -0.00270   -0.02638
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.63420    9.63490  -0.00070   -0.00727
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.04000   10.04270  -0.00270   -0.02689
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.13930   10.12650   0.01280    0.12640
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.34170    7.33240   0.00930    0.12683
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.15880   10.15150   0.00730    0.07191
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.06660   10.06150   0.00510    0.05069
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22120   10.20890   0.01230    0.12048
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.04030   10.03310   0.00720    0.07176
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.96610    9.96100   0.00510    0.05120
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.11910   10.10690   0.01220    0.12071
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.15880   10.15150   0.00730    0.07191
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.06660   10.06150   0.00510    0.05069
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22120   10.20890   0.01230    0.12048
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.04030   10.03310   0.00720    0.07176
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.96600    9.96100   0.00500    0.05020
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.11910   10.10690   0.01220    0.12071
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.02420   16.06500  -0.04080   -0.25397
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.78000   15.79000  -0.01000   -0.06333
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.65000   10.75000  -0.10000   -0.93023
群益印度中小基金N-美元                                             10.06700   10.12780  -0.06080   -0.60033
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
群益印度中小基金-人民幣                                            16.21060   16.22420  -0.01360   -0.08383
群益印度中小基金-美元                                              14.39860   14.48560  -0.08700   -0.60060
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.62000   16.69000  -0.07000   -0.41941
群益多利策略組合基金                                               11.47000   11.46000   0.01000    0.08726
群益多重收益組合基金                                               13.61000   13.60000   0.01000    0.07353
群益多重資產組合基金                                               15.49000   15.43000   0.06000    0.38885
群益安家基金                                                       25.47020   25.55960  -0.08940   -0.34977
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08440   16.08420   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               24.08000   24.19000  -0.11000   -0.45473
群益亞太中小基金                                                   11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.34000   16.28000   0.06000    0.36855
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.75610    9.74770   0.00840    0.08617
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.49270    7.48620   0.00650    0.08683
群益店頭市場基金                                                  100.15000  101.26000  -1.11000   -1.09619
群益東方盛世基金                                                    8.94000    8.92000   0.02000    0.22422
群益東協成長基金-人民幣                                            13.16450   13.04270   0.12180    0.93386
群益東協成長基金-美元                                              11.57230   11.50400   0.06830    0.59371
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.42000   11.33000   0.09000    0.79435
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.26540   11.27900  -0.01360   -0.12058
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.69620   10.70970  -0.01350   -0.12605
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.16460   10.16860  -0.00400   -0.03934
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.86110    9.87290  -0.01180   -0.11952
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.36600    9.37770  -0.01170   -0.12476
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.89830    8.90180  -0.00350   -0.03932
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.65020    9.66180  -0.01160   -0.12006
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.53270    9.54460  -0.01190   -0.12468
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.94080    9.94480  -0.00400   -0.04022
群益長安基金                                                       28.06000   28.31000  -0.25000   -0.88308
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.11030   10.09810   0.01220    0.12081
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.29410   15.27550   0.01860    0.12176
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.74000   14.69000   0.05000    0.34037
群益真善美基金                                                     16.89490   16.89850  -0.00360   -0.02130
群益馬拉松基金                                                    123.18000  124.31000  -1.13000   -0.90902
群益深証中小板基金                                                 12.06000   12.13000  -0.07000   -0.57708
群益創新科技基金                                                   32.19000   32.50000  -0.31000   -0.95385
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.18950    9.15380   0.03570    0.39000
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.46980    8.46560   0.00420    0.04961
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.00730    9.96840   0.03890    0.39023
群益華夏盛世基金-美元                                               9.33930    9.33460   0.00470    0.05035
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.37000   15.33000   0.04000    0.26093
群益奧斯卡基金                                                     27.35000   27.64000  -0.29000   -1.04920
群益新興金鑽基金-美元                                              11.37430   11.43990  -0.06560   -0.57343
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.67000    8.71000  -0.04000   -0.45924
群益葛萊美基金                                                     23.72000   23.88000  -0.16000   -0.67002
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.55000   20.56000  -0.01000   -0.04864
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.19000    8.15000   0.04000    0.49080
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.76000   13.90000  -0.14000   -1.00719
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.86020   11.83820   0.02200    0.18584
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.25880   11.23940   0.01940    0.17261
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.19530   11.16810   0.02720    0.24355
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.64520    8.62920   0.01600    0.18542
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.08960    9.07400   0.01560    0.17192
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.36000    8.34000   0.02000    0.23981
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.70790    8.68680   0.02110    0.24290
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.09810   10.08070   0.01740    0.17261
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       28.96000   29.11000  -0.15000   -0.51529
德信中國精選成長基金                                               10.76000   10.73000   0.03000    0.27959
德信台灣主流中小基金                                               18.78000   18.87000  -0.09000   -0.47695
德信新興股票組合基金                                               10.93000   10.87000   0.06000    0.55198
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93290   11.93280   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.80430   10.79950   0.00480    0.04445
德信數位時代基金                                                   27.59000   27.77000  -0.18000   -0.64818
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66150   11.66140   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.54000   15.68000  -0.14000   -0.89286
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.13000   19.21000  -0.08000   -0.41645
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.48730   10.40730   0.08000    0.76869
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.99810   14.88390   0.11420    0.76727
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14580    8.14500   0.00080    0.00982
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.00340   11.02390  -0.02050   -0.18596
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.31270   11.33370  -0.02100   -0.18529
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05980   13.05860   0.00120    0.00919
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摩根大歐洲基金                                                     18.29000   18.31000  -0.02000   -0.10923
摩根中小基金                                                       22.75000   23.06000  -0.31000   -1.34432
摩根中國A股基金                                                    12.88000   12.87000   0.01000    0.07770
摩根中國A股基金(美元)                                              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
摩根中國亮點基金                                                   12.89000   12.93000  -0.04000   -0.30936
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.91750   10.93140  -0.01390   -0.12716
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.12390   12.10610   0.01780    0.14703
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.25540    9.27910  -0.02370   -0.25541
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.25240   12.26810  -0.01570   -0.12797
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.09330   14.07290   0.02040    0.14496
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.98000   20.20000  -0.22000   -1.08911
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.98000   20.20000  -0.22000   -1.08911
摩根台灣增長基金                                                   51.26000   51.62000  -0.36000   -0.69740
摩根平衡基金                                                       28.45000   28.58000  -0.13000   -0.45486
摩根全球α基金                                                     19.48000   19.50000  -0.02000   -0.10256
摩根全球平衡基金                                                   15.10340   15.14340  -0.04000   -0.26414
摩根全球發現基金                                                   12.73000   12.74000  -0.01000   -0.07849
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.74360    9.74100   0.00260    0.02669
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.73540   10.71860   0.01680    0.15674
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.12500   10.12550  -0.00050   -0.00494
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.43190   11.42880   0.00310    0.02712
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.03000   10.03040  -0.00040   -0.00399
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.60130   10.61160  -0.01030   -0.09706
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.55950   13.57260  -0.01310   -0.09652
摩根亞洲基金                                                       56.79000   56.64000   0.15000    0.26483
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45200    8.45120   0.00080    0.00947
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.84150    9.83770   0.00380    0.03863
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.70540    8.71060  -0.00520   -0.05970
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.25200   12.25450  -0.00250   -0.02040
摩根東方內需機會基金                                               17.99000   17.95000   0.04000    0.22284
摩根東方科技基金                                                   33.70000   33.76000  -0.06000   -0.17773
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.51000   11.54000  -0.03000   -0.25997
摩根金龍收成基金                                                   21.23000   21.28000  -0.05000   -0.23496
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07860   15.07850   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.31000   14.32000  -0.01000   -0.06983
摩根新金磚五國基金                                                 10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
摩根新絲路基金                                                      9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
摩根新興35基金                                                     13.01000   13.06000  -0.05000   -0.38285
摩根新興日本基金                                                   24.23000   24.42000  -0.19000   -0.77805
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.30490    7.30380   0.00110    0.01506
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55470    9.54080   0.01390    0.14569
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29910    9.29840   0.00070    0.00753
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.51430   10.51270   0.00160    0.01522
摩根新興科技基金                                                   54.47000   55.20000  -0.73000   -1.32246
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.36100    8.35090   0.01010    0.12095
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.59550   10.58270   0.01280    0.12095
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.45920    8.46930  -0.01010   -0.11925
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.18920    9.20860  -0.01940   -0.21067
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.64410    8.66830  -0.02420   -0.27918
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.70290    9.71440  -0.01150   -0.11838
摩根龍揚基金                                                       31.73000   31.80000  -0.07000   -0.22013
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.79000   10.82000  -0.03000   -0.27726
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.38000   11.39000  -0.01000   -0.08780
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32450    9.31830   0.00620    0.06654
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25520   11.24770   0.00750    0.06668
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     24.57000   24.73000  -0.16000   -0.64699
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.75760   11.76070  -0.00310   -0.02636
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.01380   11.02040  -0.00660   -0.05989
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.01030   10.00320   0.00710    0.07098
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21280   10.21550  -0.00270   -0.02643
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62500    9.63090  -0.00590   -0.06126
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.74230    8.73610   0.00620    0.07097
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.25620   10.27780  -0.02160   -0.21016
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.30050   10.30210  -0.00160   -0.01553
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.69520    9.69830  -0.00310   -0.03196
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.82900    9.81300   0.01600    0.16305
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.45570    9.45870  -0.00300   -0.03172
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.58580    9.57020   0.01560    0.16301
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.24270   11.24000   0.00270    0.02402
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.03060   11.02370   0.00690    0.06259
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.18310   10.16020   0.02290    0.22539
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.66420   10.66160   0.00260    0.02439
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.44670   10.44020   0.00650    0.06226
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64690    9.62520   0.02170    0.22545
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.12320   23.26020  -0.13700   -0.58899
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.65270    9.64210   0.01060    0.10993
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.95210    9.92170   0.03040    0.30640
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.65270    9.64210   0.01060    0.10993
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.95210    9.92170   0.03040    0.30640
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16310   13.16300   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   12.42000   12.51000  -0.09000   -0.71942
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08800   16.06500   0.02300    0.14317
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.54920   12.50560   0.04360    0.34864
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.12340   12.09800   0.02540    0.20995
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.63470   11.61030   0.02440    0.21016
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.80380   11.80420  -0.00040   -0.00339
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.08940   11.08050   0.00890    0.08032
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53300   10.53340  -0.00040   -0.00380
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.64490    8.63800   0.00690    0.07988
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.78000   37.08000  -0.30000   -0.80906
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.55000   15.55000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.25000   13.24000   0.01000    0.07553
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.08000   12.09000  -0.01000   -0.08271
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.02000   11.98000   0.04000    0.33389
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.36000   15.32000   0.04000    0.26110
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.33000   15.28000   0.05000    0.32723
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.62000   20.66000  -0.04000   -0.19361
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.75000   18.79000  -0.04000   -0.21288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.95000   12.96000  -0.01000   -0.07716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.59000   15.62000  -0.03000   -0.19206
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.36000   16.35000   0.01000    0.06116
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.39000   15.43000  -0.04000   -0.25924
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.57000   15.60000  -0.03000   -0.19231
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.96000   13.99000  -0.03000   -0.21444
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.98000   14.01000  -0.03000   -0.21413
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.65000   14.68000  -0.03000   -0.20436
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.41000   18.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.26000   14.23000   0.03000    0.21082
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.60000   14.60000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博貨幣市場基金                                                   14.99620   14.99610   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42320   10.42490  -0.00170   -0.01631
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.70520   13.71830  -0.01310   -0.09549
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.54150    7.54270  -0.00120   -0.01591
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.98000   13.96000   0.02000    0.14327
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.03000   14.02000   0.01000    0.07133
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   22.70000   22.86000  -0.16000   -0.69991
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
瀚亞巴西基金                                                        4.23000    4.30000  -0.07000   -1.62791
瀚亞外銷基金                                                       43.60000   43.85000  -0.25000   -0.57013
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.18000   11.19000  -0.01000   -0.08937
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.65520   10.65760  -0.00240   -0.02252
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.33830   10.33790   0.00040    0.00387
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.25830   12.25150   0.00680    0.05550
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.15800   10.13730   0.02070    0.20420
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.52510    7.52650  -0.00140   -0.01860
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02410    8.02380   0.00030    0.00374
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.12740    8.12290   0.00450    0.05540
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.16550    7.15090   0.01460    0.20417
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.88630    8.88130   0.00500    0.05630
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.25910    9.26070  -0.00160   -0.01728
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.38030    9.37990   0.00040    0.00426
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.26250    9.25740   0.00510    0.05509
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.69000   11.66000   0.03000    0.25729
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.37000   11.38000  -0.01000   -0.08787
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.01000   11.00000   0.01000    0.09091
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.82000   10.79000   0.03000    0.27804
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.96750    9.96770  -0.00020   -0.00201
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.99020    9.96510   0.02510    0.25188
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.91120    9.93080  -0.01960   -0.19737
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.96750    9.96770  -0.00020   -0.00201
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.88000   14.86000   0.02000    0.13459
瀚亞印度基金-美元                                                  14.05000   14.10000  -0.05000   -0.35461
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.13000   31.17000  -0.04000   -0.12833
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.15000   12.20000  -0.05000   -0.40984
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.12000   10.16000  -0.04000   -0.39370
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.93000   11.90000   0.03000    0.25210
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.70000   10.71000  -0.01000   -0.09337
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.09000   15.07000   0.02000    0.13271
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.22000    9.23000  -0.01000   -0.10834
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.73000   11.65000   0.08000    0.68670
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.87220   11.86980   0.00240    0.02022
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.66700   13.70970  -0.04270   -0.31146
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.86720   10.88490  -0.01770   -0.16261
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.65580   10.65780  -0.00200   -0.01877
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.78340   11.74200   0.04140    0.35258
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.18830    9.18690   0.00140    0.01524
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.03980   10.06210  -0.02230   -0.22162
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.05540    9.07020  -0.01480   -0.16317
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.86910    8.87080  -0.00170   -0.01916
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.22220    9.18870   0.03350    0.36458
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.56540   14.53930   0.02610    0.17951
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.91070   10.87370   0.03700    0.34027
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.74560   10.74720  -0.00160   -0.01489
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.68510   12.66240   0.02270    0.17927
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.59000   11.61000  -0.02000   -0.17227
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.57000   20.48000   0.09000    0.43945
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56240   13.56230   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                                 27.43000   27.29000   0.14000    0.51301
瀚亞高科技基金                                                     59.63000   60.12000  -0.49000   -0.81504
瀚亞理財通基金                                                     27.90000   27.98000  -0.08000   -0.28592
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.83000    8.89000  -0.06000   -0.67492
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               9.01000    9.05000  -0.04000   -0.44199
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.05000    9.07000  -0.02000   -0.22051
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.88000    8.93000  -0.05000   -0.55991
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.19000    9.23000  -0.04000   -0.43337
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.66000    8.70000  -0.04000   -0.45977
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.85000    8.87000  -0.02000   -0.22548
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.78000    8.82000  -0.04000   -0.45351
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.93000    8.95000  -0.02000   -0.22346
瀚亞菁華基金                                                       23.93000   24.09000  -0.16000   -0.66418
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.98240   12.98960  -0.00720   -0.05543
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.15640    9.16150  -0.00510   -0.05567
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.50220   10.49780   0.00440    0.04191
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.93990   11.00050  -0.06060   -0.55088
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.35770   10.36790  -0.01020   -0.09838
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.77160    9.76220   0.00940    0.09629
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                              9.97030    9.91320   0.05710    0.57600
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.37550    8.37200   0.00350    0.04181
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.38510    8.43150  -0.04640   -0.55032
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.88530    8.89400  -0.00870   -0.09782
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.26850    8.26050   0.00800    0.09685
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89030    7.84510   0.04520    0.57616
瀚亞電通網基金                                                     15.31000   15.42000  -0.11000   -0.71336
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.70150   13.68140   0.02010    0.14691
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.47120   10.45080   0.02040    0.19520
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93070    9.92850   0.00220    0.02216
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51260   11.49580   0.01680    0.14614
瀚亞歐洲基金                                                       11.72000   11.70000   0.02000    0.17094
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