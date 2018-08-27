[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月24日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降 低 股 權 成 交 量 融券餘額 >= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 群益臺灣加權反1 富邦科技 中和 昶和 東泥 新日光 嘉裕 正道 元大台商50 大東 大統染 味王 東華 同開 富邦摩台 本盟 本盟 大飲 立益 富邦發達 巨庭 銘旺科 天仁 佳和 富邦金融 亞德客-KY 健和興 宏亞 昶和 元大MSCI台灣 麗豐-KY 旭隼 達新 三洋紡 永豐臺灣加權 國巨 元晶 地球 本盟 富邦日本 茂矽 遠雄來 恆大 瑞利 國泰日經225 錸德 統領 怡華 樂士 元大歐洲50 智寶 威宏-KY 昶和 正峰新 元大日經225 奇力新 泰昇-KY 大統染 億泰 元大美債20正2 大毅 錩泰 毛寶 元大美債20反1 強茂 程泰 懷特 國泰20年美債反1 華新科 氣立 燁興 元大S&P日圓反1 星通 台硝 中鴻 富邦歐洲 禾伸堂 永記 千興 FH彭博高收益債 同泰 日勝化 威致 FH彭博新興債 玉晶光 展宇 華豐 FH富時不動產 創意 華廣 首利 元大台灣高息低波 揚明光 士紙 麗正 富邦臺灣優質高息 台勝科 高興昌 東訊 FH富時高息低波 鈞寶 東明-KY 華泰 新光內需收益 淳安 鑫永銓 錸德 亞泥 達方 宏旭-KY 倫飛 味王 台船 海悅 虹光 綠悅-KY 華園 智寶 威盛 再生-KY 杜康-DR 隴華 國碩 昭輝 陽光能源-DR 銘旺科 銘旺科 新纖 翔耀 統懋 宏洲 奇力新 翔耀 廣豐 禾伸堂 太空梭 嘉裕 揚明光 麗臺 東華 新至陞 華映 立益 穎漢 吉祥全 宏和 泰鼎-KY 憶聲 佳和 迎廣 科風 昶和 悅城 和鑫 三洋紡 陞泰 力特 本盟 達方 喬鼎 瑞利 愛山林 正達 中興電 皇昌 晟鈦 日馳 潤弘 聯德 鑽全 遠雄來 同泰 樂士 夏都 新世紀 高林股 欣欣 誠研 正峰新 統領 綠能 巨庭 客思達-KY 誠創 亞德客-KY 康師傅-DR 嘉威 麗清 杜康-DR 力銘 華電 同方友友-DR 亞太電 億泰 友佳-DR 達能 中纖 一零四 清惠 毛寶 欣天然 慧友 日勝化 新海 勁永 懷特 欣高 捷泰 雙鍵 茂順 互億 燁興 台數科 天瀚 中鴻 南六 迅杰 聚亨 基勝-KY 華上 千興 波力-KY 君耀-KY 威致 泰昇-KY 光麗-KY 華豐 政伸 元晶 首利 吉源-KY 華冠 川湖 鼎炫-KY 裕豐 麗正 寶徠 東訊 皇普 廣宇 陽明 華泰 六福 錸德 康師傅-DR 倫飛 聖馬丁-DR 虹光 神州-DR 台光電 耀傑-DR 精元 同方友友-DR 威盛 晨訊科-DR 國碩 友佳-DR 仲琦 陽光能源-DR 銘旺科 精熙-DR 統懋 中福 翔耀 雷虎 太空梭 中視 麗臺 秋雨 立隆電 慶豐富 華映 新利虹 希華 國光生 吉祥全 歐格 憶聲 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 晟鈦 虹冠電 聯德 同泰 新世紀 榮創 誠研 綠能 誠創 嘉威 力銘 世芯-KY 亞太電 達能 清惠 鎧勝-KY 慧友 勁永 捷泰 宏齊 互億 天瀚 迅杰 康舒 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 鈺邦 華冠 裕豐 寶徠 全坤建 京城 宏璟 皇普 達麗 長榮 陽明 志信 台航 六福 第一店 欣欣 大洋-KY 金麗-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 欣巴巴 中視 秋雨 慶豐富 川飛 新利虹 國光生 鼎炫-KY