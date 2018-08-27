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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月24日 交易日  
  
停止融資  融資分配  停止融券 融券分配 股價波動  降    低 股    權  成 交 量   融券餘額 >=
                                      過    劇  融資成數 過度集中  過度異常   融資餘額60%
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合世      凱衛      富邦美債1-3       唐鋒               新昕纖   生泰        大國鋼
易威      駿熠電    富邦美債7-10      穩懋               謚源     進階
穆拉德    天剛      富邦美債20年      振維               東林     強生
南璋      海灣      元大美債7-10      光頡               欣厚-KY  其祥-KY
勝昱      寬魚國際  富邦中國政策債    緯軟               友銓     德麥
精確      太普高    元大美債1-3       美桀               達威     中華食
宏易                元大投資級公司債  天剛               三圓     世坤
唐鋒                元大中國債3-5     撼訊               雙喜     萬國通
榮群                群益15年IG電信債  信昌電             力泰     新昕纖
天宇                群益15年IG科技債  艾華               理銘     光明
新零售              群益10年IG金融債  松崗               亞都     力肯
力新                國泰5Y+新興債     環球晶             東凌-KY  世德
恩得利              國泰1-5Y高收債    蜜望實             明揚     宏易
李洲                富邦全球投等債    英格爾             綠河-KY  至興
凱柏實業            富邦全球高收債    鼎創達             欣泰     長佳
遠昇                國泰中國政金債5+  全銓                        瑞穎
及成                富邦中政債0-1                                 大恭
和進                富邦A級公司債                                 永純
耀勝                合世                                          致振
倚強                易威                                          康聯訊
錦明                佰研                                          威潤
鑫創                邦特                                          創威
廣寰科              穆拉德                                        唐榮
點晶                南璋                                          晉椿
建舜電              信立                                          世豐
泰谷                勝昱                                          久陽
典範                宏佳騰                                        強新
長天                世德                                          松和
益通                精確                                          坤悅
振維                宏易                                          恩得利
鴻翊                唐鋒                                          謚源
欣厚-KY             磐亞                                          李洲
兆遠                長盛                                          及成
太欣                富宇                                          耀勝
系統電              榮群                                          倚強
世紀                天宇                                          至寶電
華容                新零售                                        宇環
建榮                力新                                          點晶
立衛                恩得利                                        幸康
天揚                李洲                                          泰谷
鈺創                凱柏實業                                      尚立
佳總                僑威                                          哲固
合正                遠昇                                          重鳥鵬
寶聯通              及成                                          東林
凱鈺                和進                                          光頡
德宏                耀勝                                          新鉅科
合邦                倚強                                          精聯
萬旭                錦明                                          廣穎
驊宏資              鑫創                                          晶達
久正                廣寰科                                        杰力
上揚                點晶                                          合正
全譜                建舜電                                        金利
易通展              泰谷                                          寶聯通
安鈦克              尚立                                          凱鈺
元隆                上詮                                          合邦
沛亨                典範                                          業強
九暘                長天                                          訊達
凱碩                益通                                          撼訊
全達                振維                                          信昌電
奧斯特              鴻翊                                          上揚
保銳                禾瑞亞                                        全譜
越峰                鑫科                                          易通展
英格爾              欣厚-KY                                       元隆
士開                兆遠                                          迅德
昇益                大峽谷-KY                                      大中
志嘉                宜鼎                                          倉和
富裔                太欣                                          光菱
正德                系統電                                        蜜望實
燦星旅              世紀                                          星雲
富驛-KY             華容                                          森田
劍湖山              建榮                                          三圓
德記                立衛                                          昇益
泰偉                天揚                                          雙喜
華義                鈺創                                          力泰
昇華                佳總                                          理銘
得利影              協益                                          惠普
鼎創達              合正                                          中連貨
花王                慕康生醫                                      安心
邦泰                寶聯通                                        雅茗-KY
                    凱鈺                                          易飛網
                    德宏                                          亞都
                    凱崴                                          老爺知
                    合邦                                          滿心
                    萬旭                                          東凌-KY
                    驊宏資                                        紅馬-KY
                    久正                                          德記
                    海韻電                                        大展證
                    上揚                                          誠品生活
                    旺矽                                          得利影
                    全譜                                          時報
                    高僑                                          琉園
                    易通展                                        旭然
                    安鈦克                                        捷必勝-KY
                    元隆                                          明揚
                    沛亨                                          紅木-KY
                    倉和                                          鉅邁
                    九暘                                          綠河-KY
                    凱碩                                          霹靂
                    全達                                          欣雄
                    能率網通                                      欣泰
                    伍豐                                          大汽電
                    奧斯特
                    保銳
                    大億金茂
                    越峰
                    英格爾
                    森田
                    士開
                    昇益
                    志嘉
                    富裔
                    正德
                    陸海
                    燦星旅
                    富驛-KY
                    劍湖山
                    德記
                    泰偉
                    華義
                    昇華
                    智冠
                    得利影
                    大車隊
                    鼎創達
                    新潤
                    花王
                    邦泰
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