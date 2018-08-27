中國獨角獸落難 滴滴三個月傳第二起司機性侵殺人案 上市計畫恐延後

中國手機叫車 App 滴滴出行三個月內傳出兩起司機性侵殺害女乘客案件，引來中國官方大動作約談，更引發輿論抨擊，滴滴出行宣布從今 (27) 日零時起下線全國順風車業務，市場更傳出，滴滴預計今年下半年在港股的上市計畫也會受衝擊。

外電報導，浙江溫州清樂市上周五再傳出一名女子乘坐滴滴順風車時遭司機恐嚇取財後再性侵殺人，這件新聞也引來交通運輸部與公安部的關注，強調已在周日約談滴滴的公司代表，要求該公司立刻改善相關業務，嚴守安全底線，落實司機安全穩定管理，即日起不得再新接入未經許可的車輛和人員。

滴滴也在昨天於官網公布乘客遇害事件自查情況，更宣布從今日起下線順風車業務，並免去順風車事業部總經理黃潔莉、客服副總裁黃金紅兩人職務。強調接下來會重新評估公司業務模式和產品邏輯，並對客服體系進行改革與升級。

滴滴也坦承，目前的高成長使得公司的安全管理機制面臨巨大壓力，尤其在識別潛在風險、設計有效和高效流程上還有不足。該公司在 5 月爆出第一起司機性侵女乘客命案後，就已開始改革安全措施，其中包括重新設計緊急按鈕，讓按鈕在介面的位置更為明顯。

在中國當前獨角獸企業中，滴滴出行的估值水準名列中國前三，除了 1500 億美元的螞蟻金服之外，就數滴滴出行、美團的估值最高，都能有 600 億美元以上，類似估值的小米已經在香港上市。

這回滴滴的兩樁命案引發社會關注與官方監管，也曝露順風車業務監管的許多問題。據傳原本滴滴出行已決定今年下半年要在香港上市，預估上市市值可望達 700-800 億美元，外界擔心恐怕會連累滴滴上市的進程，也會對中國獨角獸的錢景帶來負面連鎖效應。