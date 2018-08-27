中海油上半年凈利潤大漲逾56%

中國海洋石油有限公司（下稱“中海油”）近日公布了公司截至2018年6月30日的2018年中期業績。

上半年，公司生產經營穩中求進，保持高效的油氣生產運行，圓滿完成了生產經營任務。勘探共獲得8個新發現，包括中國海域6個，海外2個。渤海油田成功評價兩個億噸級發現，南海勘探獲得重大突破，圭亞那Stabroek區塊可采資源量超40億桶油當量。年初計劃投產的5個新項目中已有2個成功投產，其他在建項目也順利推進。公司實現凈產量238.1百萬桶油當量，符合預期目標。

上半年，公司保持了良好的盈利能力和穩健的財務狀況，油氣銷售收入達人民幣903.1億元，同比增長20.5%，凈利潤達人民幣254.8億元，同比大幅上升56.8%。公司平均實現油價為67.36美元/桶，同比上升33.6%；實現氣價為6.42美元/千立方英尺，同比上升13.0%。在國際油價回升、行業成本反彈的情況下，上半年桶油主要成本為31.83美元/桶油當量，繼續保持競爭優勢。

上半年，公司財務狀況保持良好，自由現金流大幅增長，資本支出為人民幣210億元，下半年投資進度有望加快。

上半年，公司的每股基本盈利達人民幣0.57元，同比大幅上升56.8%。基於公司的財務狀況，公司董事會決定派發2018年中期股息每股0.30港元（含稅），同比大幅增長50%。



來源：上證報APP·中國證券網 作者：陳其玨

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