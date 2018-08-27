調查：40%企業家認為不該征收房產稅 33%認為該征收

新浪財經訊 “亞布力中國企業家論壇2018年夏季高峰會”於8月24日至26日在南昌舉辦，主題為“中國經濟：初心與再出發”，26日，亞布力中國企業家論壇秘書長張洪濤發布《2018年中國企業家發展信心指數（上半年）》 。

指數調查顯示，房產稅存在爭議，有40%的企業家認為不應該征收房地稅，同時有33%的企業家認為應該征收房產稅。

2018年上半年中國企業家發展信息指數是56.21分，同比上升，環比有所下降。

亞布力指數與央行指數的對比，兩條曲線變動趨勢基本相同，相比央行指數，亞布力信心指數更為平穩。

全國營商環境指數56.75分，同比、環比均明顯提高。

中國經濟與世界經濟樂觀曲線，過去五年，企業家對中國經濟的信心一直高於對世界經濟的信心。

單項最高：傳統文化塑造社會風氣效果，83.8%的企業家認為傳統文化能夠有效社會風氣。

單向第二高：商事制度改革效果，83.5%的企業家認為，商事制度改革有利於簡化企業相關手續。

投資信心方面，近6成企業家願意繼續投資，比去年同比增加。同時超2成的企業不願意繼續投資和去年同比相比略有增長。

獲得貸款難度方面，近6成企業家認為獲得貸款企業難度繼續增加。

增值稅改革的減負效果方面，近5成企業家認為，增值稅改革減輕企業家負擔程度不夠大。



房產稅的存在爭議，40%的企業家認為不應該征收房地稅，同時有33%的企業家認為應該征收房產稅。

針對改革開放40年巨大成就的原因問題，超5成企業家歸因於進行了市場化和產權改革。

如何看待巨頭零售並購？近6成企業家認為，網絡巨頭的零售並購意味著新零售的興起。

如何看待大數據殺熟？有51.3%企業家認為應該“禁止大數據殺熟行為”，47.3%的企業家認為“應該嚴格保護用戶隱私”。

《中國企業家發展信心指數》已連續發布五年，由亞布力論壇和清華大學民生研究院同時發布，得到了泰康保險集團的大力支持。亞布力指數調查，是企業家的感知、是企業家的心理“溫度”，通過用這支“溫度計”可以探討探討中國經濟背後的故事。

新浪聲明：所有會議實錄均為現場速記整理，未經演講者審閱，新浪網登載此文出於傳遞更多信息之目的，並不意味著讚同其觀點或證實其描述。

責任編輯：謝長杉



更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)