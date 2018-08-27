美聯： 10大屋苑週末僅錄2宗成交

據美聯物業分行統計，本週末(8月25日至26日)10大藍籌屋苑合共僅錄得約2宗買賣成交，創27週新低，較上週末減少1宗，減少33.3%，增至8個屋苑錄「零成交」，並連續8個週末錄單位數的偏低水平，二手依然受壓未見起色。至於按15大屋苑計算，同樣錄得約3宗買賣成交，與上週末相若。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤戰況持續激烈，發展商積極推盤及貼市訂價，加上多元化付款辦法，吸引力明顯較跑贏二手，而剛過去的週日推出的南昌站焦點盤匯璽II在大幅超額認購下銷情理想，並不乏大手客入市，反映一手物業需求殷切，更搶去大批購買力。另外，多區的新盤亦正進行收票，凍結市場大量資金，攤薄客源，導致週末二手交投顯著受壓，低位徘徊，預料短期內購買力仍然傾向一手，二手繼續處於捱打局面。

按美聯物業10大屋苑中各區指標屋苑剛過去週末成交量分佈統計，港島區3個指標屋苑，包括太古城、康怡花園及海怡半島捧蛋。九龍區4個指標屋苑包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨，則僅美孚錄得約1宗成交，較上週減少1宗。至於新界區方面，3個指標屋苑包括荃灣中心、沙田第一城及嘉湖山莊亦只有沙田第一城錄得約1宗成交。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)