康宏環球(01019-HK)夥國際匯款商申虛擬銀行牌

康宏環球(01019-HK)公布，已與國際匯款服務提供商CurrencyFair建立策略夥伴關係，康宏將投資約600萬歐羅外，另康宏支付會與CurrencyFair合併。

該公司計劃與CurrencyFair緊密合作，於亞洲建立特許經營權，向大中華地區客戶提供獨有貨幣市場服務。目前該公司正與CurrencyFair及其他策略夥伴合作，作為於香港申請虛擬銀行牌照之一部分。

根據CurrencyFair提供之資料，其總部設於都柏林，業務遍及全球，CurrencyFair於國際匯款服務方面具有全球領導地位，在歐洲及澳洲擁有超過100,000名客戶。CurrencyFair之平台設有先進的自動配對系統，為客戶提供多種貨幣配對之低成本匯款服務。CurrencyFair成為集團一系列不斷增長之顛覆性技術投資，包括歐洲最大之數碼財富管理公司Nutmeg。集團正致力於引入CurrencyFair平台聯同數碼財富管理及虛擬銀行市場的創新解決方案，該等業務須受監管部門批准。



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