彈劾川普真的會引發市場崩盤？分析師不這麼看

川普總統昨天在接受福斯新聞採訪時，吹噓他的總統任期對資本市場是多麼重要。他表示，如果他被彈劾，股市將會崩盤。

誠如川普所說，自他當選以來，美股確實展現出了強勁的上漲勢頭。標準普爾 500 指數按年化計算，上漲了 20%，打破了 1927 年以來 9.4% 的歷史回報率。

但對於彈劾他會導致股市崩盤，不少市場人士卻並不認同。且不說分析人士大多懷疑川普是否真的會被彈劾——儘管眾議院可能起訴川普，但參議院的定罪看起來仍不太可能。即便他真的下台，影響也存在不確定性。

此前，對於川普前律師邁克爾 • 科恩的認罪，以及對川普前競選主席保羅 • 馬納福特的指控，市場沒有做出重大反應。而民主黨私下承認，彈劾辯論可能會在冬末開始。

以史為鑑

縱觀歷史，理查德 • 尼克松 (Richard Nixon) 和比爾 • 克林頓 (Bill Clinton) 的彈劾事件顯示出了截然不同的股市回報率。

1974 年 2 月，當國會啟動對理查德 • 尼克松的彈劾程序時，市場受到石油危機、世界外匯匯率體系內爆、政局動盪的影響，美股經歷了 1973 年至 1974 年的熊市。截至 1974 年 10 月，標準普爾 500 指數重挫逾 30%。

在比爾 • 克林頓在牛市期間被彈劾期間和之後，股市持續上漲。1998 年 12 月，當眾議院投票彈劾比爾 • 克林頓。當時正處於網路繁榮的最後階段，股市持續上漲。標準普爾 500 指數連續五個月攀升，直到克林頓在 1999 年 2 月無罪釋放，標準普爾 500 指數並沒有受到影響。

尼克松和克林頓的彈劾事件中，資本市場有著兩種截然不同的走向。尼克松彈劾期間，石油危機等外部因素同樣影響股市的下跌，而克林頓時期恰逢網路泡沫，網路經濟的繁榮蓋過了政治風險。股市的走向僅僅考慮彈劾因素過於武斷。

分析師多表示樂觀

總的來看，分析師認為，近期美股的優異表現與低利率、美元走強、企業利潤的改善有關。而川普的減稅和放鬆監管等政策也在很大程度上提振了企業利潤。

若川普被彈劾，根據美國法律，副總統將接任，由於彭斯和川普同屬共和黨，他與川普的政策有所類同。彭斯多次在公開場合肯定減稅的重要作用，減稅政策大機率延續。因此，美國經濟從中長期來看，不會因為川普是否彈劾而受到極大影響。

彭博援引 Invesco Ltd. 首席全球市場策略師霍珀稱，如果彈劾真的發生，或許市場會現大規模拋售，但他相信，任何此類市場波動本質上都是短期的。

CNBC 援引 DataTrek Research 聯合創始人尼古拉斯 • 克拉斯稱，他對此較為樂觀，如今利率很低、美元走強、企業盈利依然強勁，這些才是影響股票價格的因素。

市場歷史學家和沃頓商學院教授傑里米 · 西格爾，去年對 CNBC 表示，即使川普被彈劾，道瓊斯指數也仍然上升 1000 點。他表示，川普的選舉上任以來，股市的上漲不是基於川普的議程，而是基於在共和黨議程。

但是，也有分析師表達了他們的憂慮。倫敦 Oanda 公司高級市場分析師 Craig Erlam 表示，如果出現政治不穩定，美國經濟增長將大幅放緩，對全球產生影響。

事實上，在川普當選之前，無論是在美國還是全球，經濟都已經有走強的跡象。而他是否會被彈劾也未有定論，投資者不必對此過分擔心。