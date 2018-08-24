川普批Fed升息 美元恐創3月以來最大單週跌幅

美國總統川普批評聯準會 (Fed) 的升息決策，導致美元軟腳，恐創 2018 年 3 月以來，最大單週跌幅。

台北時間週五 (24 日) 下午 5 點 38 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，下跌 0.13%，至 95.54。

川普表示，Fed 主席鮑爾打算繼續升息，令他感到失望。

川普說，他原本期待，鮑爾會是個支持低利率的 Fed 主席；現階段，美國正與他國進行貿易戰，在此期間，其他國家的央行，皆採取貨幣寬鬆政策，「我應該獲得來自 Fed 的幫助」。

此外，川普前私人律師 Michael Cohen，承認違反競選財務法等 8 項罪名；川普前競選總幹事 Paul Manafort 也被判定詐欺、逃稅等 8 項罪名，川普恐因此遭到彈劾。

德國商業銀行分析師 Ulrich Leuchtmann 指出，川普恐被彈劾，使美國政治不確定性增加，美元承壓。

上述消息，使美元本週走軟；根據路透社報導，美元恐創今年 3 月以來，最大單週跌幅。

對於川普批評 Fed 升息一事，達拉斯聯邦準備銀行總裁 Robert Kaplan，以及堪薩斯聯邦準備銀行總裁 Esther George 都強調，不影響 Fed 的決策。