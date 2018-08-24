還記得看多特斯拉到4000美元的最「牛」股東嗎？她強烈反對私有化

ARK Invest 創始人兼 CEO Catherine Wood 大概是特斯拉（Tesla）最鐵杆的股東了，堅持認為股價能漲到驚人的 4000 美元高位。她以超大膽的預測而聞名。

近日，Catherine Wood 公布了一封致特斯拉及其 CEO 馬斯克（Elon Musk）的公開信。除了重申特斯拉股價有朝一日將漲至 4000 美元之外，她還表達了強烈反對私有化的立場。

4000 美元目標價！

年初至今，Catherine Wood 多次表示特斯拉是一隻很有投資價值的股票，她相信 4000 美元才是特斯拉應有的目標價。這次她重申了這一點，稱特斯拉未來五年的估值應介於 700 美元至 4000 美元之間。

按照周四 320 美元的收盤價估算，這意味著這位女士相信特斯拉未來五年間將有至少 1 倍至 11 倍的巨大漲幅。

而即使 4000 美元的預期價格都是「保守的」，它只是考慮了來自汽車和某些自動駕駛出租車服務網路的利潤，還沒有計入來自卡車、無人機、能源儲存以及中國市場交通出行服務（Mobility-as-a-Service）的機會。

在她看來，特斯拉將從一家毛利率 19% 的硬體製造商全面轉型為一個多數利潤來自交通出行服務（Mobility-as-a-Service）的企業，這種模式的毛利將高達 80%。在本月初特斯拉發布的第二季財報中，特斯拉的毛利率為 15%。

Catherine Wood 表示，隨著市場波動股價下跌，人們正在見證一場大規模資本錯配，創新是最被低效定價的部分，「而特斯拉股價正是這種資本錯配的縮影」。當市場明白這一點時，股價應當會大幅上漲，投資者們將會為現在的短視買單。

「我相信，隨著時間的推移，你、公司股東以及整個世界都會得到公正的回報。」她這樣安慰馬斯克。

反對私有化

在公開信中，Catherine Wood 開宗明義，第一段就表達了「特斯拉應該保持其上市公司身份」的鮮明立場，反對股票私有化。她堅持 4000 美元目標價，主要目的就是勸阻馬斯克將公司私有化。

她認為，對於具有光明前景的特斯拉而言，馬斯克提出的每股 420 美元私有化價格是對特斯拉的嚴重低估，從而剝奪很多投資者參與公司成功的機會。

Catherine Wood 給出了馬斯克不應該將特斯拉私有化的四大理由：

1、私有化之後，特斯拉將無法再像上市公司那樣以具有競爭性的優勢迅速且引人注目地籌資。鑒於自動駕駛出租車和卡車網路所面臨的網路效應和自然地理壟斷，這是一個重要的考慮因素。

2、到時候特斯拉和你將失去一家上市公司所能獲得的廣大媒體的免費宣傳。如果保持是上市公司的角色，將最有利於未來幾年保持全美自動駕駛出租車網路公司的地位。只需要問問 Michael Dell 他想再次領導一家上市公司的原因。

3、私有化將剝奪絕大多數押注你和特斯拉的個人投資者的機會，迫使他們放棄機會，從而將機會轉移至高凈值投資者和機構投資者那裡。

4、如果你不將特斯拉私有化，一旦投資者意識到並理解了你的遠景和策略的範圍和最終結果，你會對他們的反應感到驚訝和欣慰。

「我相信，真相總是會在資本市場上浮現出來，就像蘋果公司、亞馬遜、奈飛等擁有遠見領導者的公司一樣。」Catherine Wood 在信中這樣結尾。

ARK 投資管理公司持有 58 萬股特斯拉股票，持股市值約為 1.64 億美元。