中鋼Q4內銷盤價開平高盤 平均每公噸基價微漲326元、漲幅1.4%

中鋼 (2002) 第四季內銷盤價今 (24) 日開出平高盤，各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅鋼捲維持平盤，電磁鋼捲調降外，其餘鋼品平均每公噸基價微漲 326 元，漲幅 1.4%。中鋼指出，雖然歐美貿易保護威脅，但大陸「藍天保衛戰」環保稽查加嚴，鋼材出口年減逾 15%，韓國鋼廠也預計於第四季進行產線檢修，亞洲鋼材供需仍緊，預期大陸鋼市第四季仍有向上空間，並帶動國際鋼價上漲。國際貨幣基金(IMF)7 月發布全球經濟成長率為 3.9%，與 4 月預測相當。美國經濟成長強勁，財政刺激政策外溢效果不減，帶動民間消費增長。歐元區經濟成長持平，歐洲央行雖逐步縮減購債規模，惟低利率政策不變以穩定企業信心。中國大陸經濟受美中貿易戰衝擊而震盪，然隨著下半年政府支出擴張、貨幣政策轉鬆及美中重啟談判，衝擊可望趨緩。臺灣受惠出口暢旺與工業生產續強，最新經濟成長預測上調至 2.69%，整體呈現穩中向好格局。



中鋼表示，雖有歐美貿易保護威脅，但全球最大鋼廠 Arcelor Mittal 最新預測今年全球鋼鐵需求成長 2.0-3.0%，較 1 月預測再提高 0.5%。中國大陸「藍天保衛戰」環保稽查加嚴，鋼材出口年減逾 15%，又韓國鋼廠預計於第四季進行產線檢修，日本鋼品外銷量因國內需求穩定而維持低檔，亞洲地區鋼材供需仍緊，國際鋼價看回不回。



以熱軋為例，美國鋼價小幅回檔，熱軋價格仍在 987 美元 / 公噸，歐洲雖因防衛性措施與暑休影響需求，價格維穩於 643-666 美元 / 公噸，日韓鋼廠外銷報價在 630-650 美元 / 公噸。中國大陸固定資產投資增速維持，房地產需求強勁，寶、武、鞍鋼 7-9 月盤價以平高盤因應，熱軋累漲 15-22 美元 / 公噸，展望下半年基建專案預算加碼，冬季限產加嚴執行，鋼品社會庫存維持低檔，預期 4Q 鋼市仍有向上空間，並帶動國際鋼價上漲。



臺灣第二季經濟成長較預期增長，基本金屬外銷已連續 24 個月正成長，又第三季以來各項基建專案與新增建案陸續釋出，鋼板需求殷切。另部分產業如螺絲、機電業等接單價量提升，內需市場展望穩定向好，且近期台幣較中鋼上季開盤時已貶值近 3%，有利業者加工外銷。



中鋼表示，考量當前下游業者面臨歐洲防衛性關稅調查、美國 232 條款等貿易保護措施衝擊，加上土耳其 / 印度等料源因其幣值劇貶或有競價效應，為維持下游產業競爭力，綜合評估不同鋼品供需結構與產業特性差異後，決定第四季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅鋼捲維持平盤，電磁鋼捲調降外，其餘鋼品適度調整，平均每公噸基價微漲 326 元，漲幅 1.4%。