中鋼上半年獲利大增9成 全年EPS挑戰1.5元 盤中抗跌力守平盤

曾獲諾貝爾獎的經濟學家保羅．克魯曼 (Paul Krugman) 警告，土耳其危機可能導致 1998 年亞洲金融風暴歷史重演，引發全球股市全面重挫，台股早盤大跌百點，不過，鋼鐵股龍頭中鋼 (2002) 剛公布的第二季財報嗆，稅後淨利 65.6 億元，年增 93.9%，EPS 為 0.42 元，優於市場預期，上半年 EPS 為 0.72 元，7 月合併營收亦創新高，法人看好下半年獲利勝上半年，今年可望超過 1.5 元，今盤中股價抗跌力守平盤。曾獲諾貝爾獎的經濟學家保羅．克魯曼（Paul Krugman）11 日在其《紐約時報》專欄發表文章警告，土耳其和美國之間的外交風波導致土國貨幣和經濟危機加劇，土耳其貨幣里拉崩跌危機與 1998 年亞洲金融風暴的情況非常類似，全球股匯市與新興市場貨幣也遭到拖累，憂心土耳其危機可能導致 1998 年亞洲金融風暴歷史重演。



中鋼公布，第二季稅後淨利 65.6 億元，季增 42.3%、年增 93.9%，創下近七季以來單季新高，EPS 0.42 元；累計今年上半年稅後淨利 111.69 億元，年增 57.6%，EPS 0.72 元。中鋼也公布 7 月營收為 350.15 億元，刷新單月營收新高紀錄，月增 4.88%，年增 22.95%；累計前 7 月合併營收則為 2,287.29 億元，年增 16.50%。



中鋼 10 日董事會也通過，將合計投資逾 68 億元更新二號高爐第三爐代和第一熱軋鋼帶工場設備。二號高爐第三爐代自 2006 年 1 月開爐，運轉迄今逾 12 年，經評估 2020 年 10 月將完成第三爐代生產任務，須進行停爐更新工程，以恢復並改良提升原設備功能。



董事會同時也通過第一熱軋鋼帶工場精軋區輔助設備更新計畫案，中鋼指出，第一熱軋鋼帶工場自 1982 年 2 月生產，精軋區輔助設備使用迄今逾 36 年，為提升軋延穩定性，符合產品尺寸薄化及高精度要求，並開發高附加價值新產品，須進行設備汰舊換新。



中鋼第三季盤價已經調漲，將帶動營運向上，雖然第四季還要觀察歐盟啟動的臨時防衛措施影響，下游客戶市場轉換及產能去化速度，但法人預估下半年獲利勝上半年，全年 EPS 挑戰 1.5 元。