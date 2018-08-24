南山人壽小金雞加持 潤泰全下半年業績內外皆美

潤泰全 (2915) 今日舉行法說會，發言人李天傑表示，下半年獲利引擎為持股 26.67% 的南山人壽及持股 25.70% 的潤泰新(9945)，此外，看好下半年民生消費力道加溫，且假期多於上半年，旗下大潤發業績成長可期。而潤泰全減資申請已獲金管會同意，預計減資四成，但沒有確切減資的時間表。潤泰全去年下半年出售小金雞高鑫零售，認列獲利 168 億元，推升去年下半年及今年上半年獲利成長。而今年旗下另一隻小金雞南山人壽獲利同樣亮眼，前 7 月貢獻 EPS 達 1.97 元。李天傑指出，目前南山人壽申請興櫃當中，為公司穩定的獲利來源，而上興櫃時程則要視主管機關而定，但對於未來獲利認列沒有影響。

在其他轉投資方面，李天傑提到，持股 4.1% 中裕 (4147) 愛滋病新藥已拿到美國藥證，4.57% 浩鼎 ( 4174 ) 的抗乳癌新藥則預計於年底近入臨床三期，持股 2.07% 的日友 ( 8341 ) 業績也穩定向上，有助於獲利表現。

而在紡織部分，李天傑則提到，目前不接大量的低價訂單，希望在台灣發展特殊布種、機能性產品，以利基型產品為主；在零售網路部分，則將持續尋找新品牌及新產品，豐富產品線。