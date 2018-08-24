明年經濟恐放緩 分析師：美元漲勢近尾聲

美國總統川普批評聯準會 (Fed) 的升息決策，導致美元軟腳，料創 2018 年 3 月以來，最大單週跌幅；對此，分析師今 (24) 日表示，美元漲勢已近尾聲，2019 年，美國經濟恐放緩。

台北時間週五晚間 8 點 55 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，下跌 0.31%，至 95.37。

根據 CNBC 報導，Quilvest Wealth Management 投資委員會委員 Bob Parker 指出，當歐洲經濟成長率來到 2.3%，甚至 2.4%，且長期以來，美元交易過於集中時，「你會發現，多數貨幣兌美元的匯率，將在明年轉趨積極。」

Parker 認為，2019 年，美國經濟成長，極可能放緩。

摩根大通資產管理公司分析師 Mike Bell 也說，在期待美元走強的同時，人們必須注意，美國經濟面臨極大的財政赤字壓力，一旦陷入困境，就會進一步惡化。

除批評 Fed 外，川普前私人律師 Michael Cohen，承認違反競選財務法等 8 項罪名；川普前競選總幹事 Paul Manafort 也被判定詐欺、逃稅等 8 項罪名，這些消息，皆使美元承壓。

德國商業銀行分析師 Ulrich Leuchtmann 稱，上述消息，使美國政治不確定性增加，導致美元承壓。