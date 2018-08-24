銅鑼新廠產能未滿 外資估億光今年獲利減2成 股價創2012年11月來新低

LED 封裝產業面臨供過於求挑戰，加上銅鑼新廠第三季產能利用率未達滿載，外資看淡億光 (2393) 今、明年兩年獲利數字，預估全年稅後淨利恐跌破 10 億元，降至 9.55 億元，每股盈餘降至 2.16 元，今 (24) 日股價開低走低，應聲摜破到 31.5 元跌停價位，創下 2012 年 11 月以來新低。背光產品面臨陸廠競價，億光上半年稅後淨利 3.46 億元，年減率 49.6%，每股盈餘 0.76 元，上半年營運數字出爐後，外資認為，億光銅鑼廠產能開出有助營收增長，壓縮獲利表現，今年到 2020 年連續三年，億光獲利表現恐怕呈現逐年下滑，估今年稅後淨利降至 9.55 億元，年減率 2 成，每股盈餘為 2.16 元，明年稅後淨利降至 7.92 億元，年減率 16%，每股盈餘為 1.8 元。



背光產品仍有陸廠競價的壓力，億光降低利潤較差背光、照明等消費領域比重，增加利基性應用，例如紅外線、車用，至於新產品則是聚焦 Mini LED 作為發展的重點，紅外線、車用可望有兩位數百分比成長空間，特別對於車用產品寄予厚望，由於車內有照明、儀表板，車外則有頭燈、煞車燈等不同應用，OE 車廠認證相當嚴格，故銅鑼係以整廠系統為主。