正文代工價陸續調整 下半年毛利率回升、營運拚轉盈

網通廠正文 (4906) 受到被動元件等原料成本上漲影響，上半年毛利率降至 7.85%，營業利益率更出現負 2.76%，每股虧損 0.19 元。正文已跟客戶協商調漲價格，影響將慢慢緩和，且業務已在 Smallcell(小細胞基地台)、802.11ax 等看到機會，營運有機會虧轉盈。正文上半年合併營收 78.05 億元，較去年同期小增 8.35%，毛利率下降至 7.85%，下滑約 6.8 個百分點，營業虧損 2.15 億元、營業利益率更出現負 2.76%，相較去年同期盈轉虧，稅後虧損 6327 萬元，每股虧損 0.19 元。



從產品分布來看，上半年 Integrated Product 占比最高達 40-45%，AP/Rouyer 占比 15-20%、cloud foundry 占比 5-10%、Telecom Infrastructure 占比 15-20%、Module 占比 15-20%。



發言人楊正任表示，上半年財報不好，毛利率大幅下滑，主要係被動元件等零組件上漲了幾十倍，不過，這是短期現象，下半年局面會改善，零組件已經跟客戶協商調漲價格，零組件上漲影響可望在第四季到明年逐漸緩和，毛利率也會慢慢回升。



至於下半年營運，他說，下半年在一些業務已經看到機會，包括 Smallcell、802.11ax 等。5G 時代將來臨，Smallcell 可以解決通訊死角，分擔大型基地台數據流量並解決干擾。802.11ax 也規劃在下半年推出，這是 5G 等級的 WIFI，比前一代快了十倍 ，預計下半年在市場發酵，未來更可望出現電信 Soho 產品。