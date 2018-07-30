〈億光展望〉北市路燈採用億光LED燈 Q3將全部完工

台北市政府今 (30) 日召開換裝 LED 路燈成果發表會，部分以億光新款勝利智能路燈進行台北市路燈置換，LED 封裝廠億光 (2393-TW) 董事長葉寅夫表示，汰換台北市超過 16 萬盞路燈汰換是相當耗大的工程，未來億光除持續在台灣做 LED 路燈與低效率路燈替換工程案外，也將跨入其他國家，尋找政府補助汰換路燈的城市來合作。

台北市「LED 照明裝設預約工程」將於第 3 季完成，葉寅夫表示，要將台北市超過 16 萬盞路燈汰換是非常耗大的工程，而汰換後台北市將成為全世界第一個道路、公園、巷道全面置換成高節能 LED 照明設備的綠色城市，該預約工程案今年部分已結案，目前僅剩高速公路與高架路燈還未置換。

葉寅夫透露，未來億光除持續在台灣做 LED 路燈與低效率路燈替換工程案外，也將跨入其他國家，尋找政府補助汰換路燈的城市來合作。

台北市政府今日召開換裝 LED 路燈成果發表會，除宣布黃色高壓鈉燈正式從一般道路消失外，今年底前也會將高架與快速道路換成 LED 路燈，可望使明年路燈電費較 2017 年減少 3100 萬元。北市府計畫明年底除車行隧道和地下道外，包括公園、河濱公園園燈等，都將全面 LED 化。

此外，台北市在士林官邸等 12 個防災公園建置風光互補 LED 路燈，提供民眾免費手機充電，也在大安森林公園生態池周邊換裝特殊的 LED 螢火蟲燈，降低對夜間環境的影響。至於試辦建置智慧路燈 1049 盞，目前已完成 172 盞，其餘 877 盞將在 11 月底前完成，年底前也將評估規劃開放路燈搭載 5G、NB-IOT 基站台及各種智慧感測器。