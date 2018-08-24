民生教育(01569-HK)就設立民辦本科高校簽訂多份協議

民生教育(01569-HK)公佈，於2018年8月22日，重慶悅誠智遠科技教育有限公司(公司一家合併附屬實體)與河北工業大學正式簽署合作舉辦河北工業大學城市學院協議書；及河北工業大學城市學院轉設為獨立設置的民辦本科高校框架協議書。

根據合作舉辦城市學院協議，重慶悅誠與河北工業大學就相關事項，包括城市學院的舉辦者變更；法定代表人變更及城市學院的學生及教學管理等事宜落實相關的安排。

根據轉設框架協議，重慶悅誠及河北工業大學同意城市學院完成舉辦者變更後積極創造條件併申請將城市學院轉設成為獨立設置的民辦本科高校。

此外，於2018年8月23日，重慶悅誠與張家口政府及張家口經濟開發區管理委員會簽署河北工業大學城市學院建設與發展合作協議。

根據發展合作協議，張家口政府及開發區政府就城市學院新校區的建設及師資配備給予支持。

集團認為通過訂立合作舉辦城市學院協議，轉設框架協議及發展合作協議項下擬進行的交易，集團將有權利在2019年學年開始作為城市學院舉辦人之一運營城市學院，但集團將不會獲得任何城市學院的資產或承擔城市學院的任何負債(除了已經獲得的資產或在集團成為城市學院舉辦人之一之後所產生的負債)，亦不會獲得2018級或以前的學生所產生的任何經濟收益。

公司認為，(i)城市學院張家口新校區建成後，城市學院將成為張家口唯一一所民辦大學，享有多項發展紅利，包括城市學院60%的教師納入當地事業編製，由張家口政府發放教職員的薪酬和五險一金；(ii)借助京津冀協同發展國家戰略和2022年張家口舉辦冬季奧林匹克運動會之契機，張家口享有獨特的冬季運動發展的機會；及(iii)訂立合作舉辦城市學院協議將進一步拓展集團的學校網絡。

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