〈波若威轉盈〉5G提前商轉 2019年營收比重上看15%

網通廠波若威 (3163-TW) 今 (22) 日舉辦法說會，由於全球 5G 將提前於 2019 年商轉，波若威預估旗下三大產品，其中關鍵光元件 SiP base 率先在 2019 年第 1 季出貨，估計全年 5G 相關產品營收占比上看 15%。法人預估，今年第 3 季受惠長約標案挹注，營收有望年增 2 成。

波若威認為，5G 將提前於 2019 年商轉，歐美基站需求將是現有 4G 的 16 倍以上，未來 5G 成敗在光纖佈建。波若威現有產品線中的 WDN 光模組、關鍵光元件 SiP base 以及特規光連接器等，都有望搶占未來 5G 商機。

5G 發展影響物聯網發展，2017 至 2020 年市場規模將以年複合成長率 28% 幅度成長，預計 2020 年全球物聯網市場規模將達 4572.9 億美元 (約新台幣 14 兆元)。

根據統計，美國幾大電信商在 2018 至 2020 年投資 5G 將超過 1000 億美元 (約新台幣 3.07 兆元)，中國大陸則約人民幣 2.3 兆元 (約西台幣 10.32 兆元)，

波若威評估，與 5G 相關的新產品，關鍵光元件 SiP base 將在明年第 1 季有望出貨 10 萬件，之後每季度約 20 至 30 萬件，三大產品在 2019 年營收占比約為 10 至 15%，毛利率較現有產品線更佳。