瀧澤科今日除權息股價狹幅震盪 在手訂單8億元

PCB 鑽孔機廠瀧澤科 (6609) 配發 1 元現金及 0.2 元股票股利今天除權息，參考價為 36.2 元，股價開漲後盤中翻黑，處於平盤附近狹幅震盪，未上演填權息行情。瀧澤科上半年營收 16.55 億元，毛利率 22.14%，營業淨利 1.76 億元，營益率 10.65%，稅後淨利 1.64 億元，年增率 987.43%，每股盈餘 2.31 元。其中第二季稅後淨利為 9180 萬元，年增 105%，每股盈餘 1.29 元，較去年同期 0.63 元及上季 1.01 元成長，也創下歷史新高紀錄。



展望下半年，目前在手訂單約 8 億元，訂單能見度到年底，預估第三季本業獲利可望維持第二季水準，今年營運也會比去年好。



瀧澤科表示，因應上海廠租約即將到期，已向浙江姚庄提出標售 50 畝土地，預計年底取得土地，最快 2019 年農曆年前動土，2019 年底完工，生產 CNC 車床為主，初期先把上海廠產能搬到姚庄，月產 60 台 CNC 車床，每年營收 4 到 5 億元。