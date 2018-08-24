八吋晶圓代工產能吃緊、報價有望續漲 世界大受惠

車用晶片代工訂單開始大舉湧入，致使八吋晶圓代工廠產線已經滿到今年底，訂單可見度更達明年上半年，目前代工價也正蠢蠢欲動，下半年再度調漲有望，而在此趨勢下，本土八吋代工龍頭世界先進 (5347) 將最受惠。原先八吋代工廠以生產 MCU、驅動晶片，以及電源管理 IC(PMIC)、金氧半場效電晶體 (MOSFET) 為主，近年來車用與物聯網相關晶片的代工訂單大舉湧入，反觀供應端部分，八吋設備多已經不再生產，致使整體八吋代工產能開始傳出告急壓力，而近期代工產線吃緊狀況更加嚴重。



因產能供給不足，加上無法擴產，八吋晶圓代工產線已經確定滿到今年底，也有部分客戶已經提前預定明年上半年產能，在供不應求的壓力下，報價也有望在下半年再度調漲，為此，世界先進可望最受惠。

