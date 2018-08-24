[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ---------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 中和 昶和 東泥 富邦臺灣加權正2 嘉裕 群益臺灣加權反1 元大台商50 本盟 大統染 味王 新日光 東華 正道 富邦摩台 巨庭 本盟 大飲 立益 同開 富邦發達 亞德客-KY 銘旺科 天仁 佳和 富邦金融 麗豐-KY 健和興 宏亞 昶和 永豐臺灣加權 國巨 旭隼 達新 三洋紡 富邦日本 茂矽 元晶 地球 本盟 國泰日經225 錸德 遠雄來 恆大 瑞利 元大歐洲50 智寶 統領 怡華 樂士 元大日經225 奇力新 威宏-KY 昶和 正峰新 元大美債20正2 大毅 泰昇-KY 大統染 億泰 元大美債20反1 強茂 錩泰 毛寶 國泰20年美債反1 華新科 程泰 懷特 元大S&P日圓反1 星通 氣立 燁興 富邦歐洲 禾伸堂 台硝 中鴻 FH彭博高收益債 同泰 永記 千興 FH彭博新興債 玉晶光 日勝化 威致 FH富時不動產 創意 展宇 華豐 元大台灣高息低波 揚明光 華廣 首利 富邦臺灣優質高息 鈞寶 士紙 麗正 FH富時高息低波 淳安 高興昌 東訊 新光內需收益 達方 東明-KY 華泰 亞泥 台船 鑫永銓 錸德 味王 華園 宏旭-KY 倫飛 聯華 杜康-DR 海悅 虹光 聯華食 陽光能源-DR 智寶 威盛 綠悅-KY 隴華 國碩 昭輝 銘旺科 銘旺科 新纖 翔耀 統懋 宏洲 奇力新 翔耀 廣豐 禾伸堂 太空梭 嘉裕 揚明光 麗臺 東華 新至陞 華映 立益 穎漢 吉祥全 宏和 泰鼎-KY 憶聲 佳和 迎廣 科風 昶和 悅城 和鑫 三洋紡 陞泰 力特 本盟 達方 喬鼎 瑞利 愛山林 正達 中興電 皇昌 晟鈦 日馳 潤弘 聯德 樂士 遠雄來 同泰 高林股 夏都 新世紀 車王電 欣欣 誠研 正峰新 統領 綠能 亞德客-KY 客思達-KY 誠創 麗清 康師傅-DR 嘉威 華電 杜康-DR 力銘 億泰 同方友友-DR 亞太電 中纖 晨訊科-DR 達能 毛寶 友佳-DR 科納-KY 日勝化 一零四 清惠 懷特 欣天然 慧友 康聯-KY 新海 勁永 雙鍵 欣高 捷泰 燁興 茂順 互億 中鴻 台數科 天瀚 千興 南六 迅杰 威致 基勝-KY 華上 中橡 波力-KY 君耀-KY 建大 泰昇-KY 光麗-KY 華豐 政伸 元晶 首利 吉源-KY 華冠 川湖 鼎炫-KY 裕豐 麗正 寶徠 東訊 皇普 廣宇 陽明 華泰 六福 錸德 康師傅-DR 倫飛 聖馬丁-DR 虹光 神州-DR 台光電 耀傑-DR 威盛 同方友友-DR 國碩 晨訊科-DR 仲琦 友佳-DR 銘旺科 陽光能源-DR 統懋 精熙-DR 翔耀 中福 太空梭 雷虎 麗臺 中視 立隆電 秋雨 華映 慶豐富 希華 新利虹 吉祥全 國光生 歐格 憶聲 星通 科風 和鑫 力特 喬鼎 正達 大量 晟鈦 虹冠電 聯德 同泰 新世紀 榮創 誠研 綠能 誠創 嘉威 通嘉 力銘 洋華 世芯-KY 亞太電 達能 科納-KY 乙盛-KY 清惠 鎧勝-KY 慧友 勁永 捷泰 宏齊 互億 關貿 居易 天瀚 迅杰 康舒 華上 君耀-KY 光麗-KY 元晶 愛普 晶心科 華冠 裕豐 寶徠 全坤建 京城 宏璟 皇普 達麗 長榮 陽明 志信 台航 六福 第一店 大洋-KY 金麗-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 欣巴巴 中視 秋雨 慶豐富 新麗 川飛 新利虹 國光生 鼎炫-KY