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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月23日 交易日  
  
停止融資 融資分配        停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                           過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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宏洲     元大台灣50正2   富邦科技          中和              昶和     東泥     富邦臺灣加權正2
嘉裕     群益臺灣加權反1 元大台商50        本盟              大統染   味王     新日光
東華     正道            富邦摩台          巨庭              本盟     大飲
立益     同開            富邦發達          亞德客-KY         銘旺科   天仁
佳和                     富邦金融          麗豐-KY           健和興   宏亞
昶和                     永豐臺灣加權      國巨              旭隼     達新
三洋紡                   富邦日本          茂矽              元晶     地球
本盟                     國泰日經225       錸德              遠雄來   恆大
瑞利                     元大歐洲50        智寶              統領     怡華
樂士                     元大日經225       奇力新            威宏-KY  昶和
正峰新                   元大美債20正2     大毅              泰昇-KY  大統染
億泰                     元大美債20反1     強茂                       錩泰
毛寶                     國泰20年美債反1   華新科                     程泰
懷特                     元大S&P日圓反1    星通                       氣立
燁興                     富邦歐洲          禾伸堂                     台硝
中鴻                     FH彭博高收益債    同泰                       永記
千興                     FH彭博新興債      玉晶光                     日勝化
威致                     FH富時不動產      創意                       展宇
華豐                     元大台灣高息低波  揚明光                     華廣
首利                     富邦臺灣優質高息  鈞寶                       士紙
麗正                     FH富時高息低波    淳安                       高興昌
東訊                     新光內需收益      達方                       東明-KY
華泰                     亞泥              台船                       鑫永銓
錸德                     味王              華園                       宏旭-KY
倫飛                     聯華              杜康-DR                    海悅
虹光                     聯華食            陽光能源-DR                智寶
威盛                     綠悅-KY                                      隴華
國碩                     昭輝                                         銘旺科
銘旺科                   新纖                                         翔耀
統懋                     宏洲                                         奇力新
翔耀                     廣豐                                         禾伸堂
太空梭                   嘉裕                                         揚明光
麗臺                     東華                                         新至陞
華映                     立益                                         穎漢
吉祥全                   宏和                                         泰鼎-KY
憶聲                     佳和                                         迎廣
科風                     昶和                                         悅城
和鑫                     三洋紡                                       陞泰
力特                     本盟                                         達方
喬鼎                     瑞利                                         愛山林
正達                     中興電                                       皇昌
晟鈦                     日馳                                         潤弘
聯德                     樂士                                         遠雄來
同泰                     高林股                                       夏都
新世紀                   車王電                                       欣欣
誠研                     正峰新                                       統領
綠能                     亞德客-KY                                     客思達-KY
誠創                     麗清                                         康師傅-DR
嘉威                     華電                                         杜康-DR
力銘                     億泰                                         同方友友-DR
亞太電                   中纖                                         晨訊科-DR
達能                     毛寶                                         友佳-DR
科納-KY                  日勝化                                       一零四
清惠                     懷特                                         欣天然
慧友                     康聯-KY                                      新海
勁永                     雙鍵                                         欣高
捷泰                     燁興                                         茂順
互億                     中鴻                                         台數科
天瀚                     千興                                         南六
迅杰                     威致                                         基勝-KY
華上                     中橡                                         波力-KY
君耀-KY                  建大                                         泰昇-KY
光麗-KY                  華豐                                         政伸
元晶                     首利                                         吉源-KY
華冠                     川湖                                         鼎炫-KY
裕豐                     麗正
寶徠                     東訊
皇普                     廣宇
陽明                     華泰
六福                     錸德
康師傅-DR                倫飛
聖馬丁-DR                虹光
神州-DR                  台光電
耀傑-DR                  威盛
同方友友-DR              國碩
晨訊科-DR                仲琦
友佳-DR                  銘旺科
陽光能源-DR              統懋
精熙-DR                  翔耀
中福                     太空梭
雷虎                     麗臺
中視                     立隆電
秋雨                     華映
慶豐富                   希華
新利虹                   吉祥全
國光生                   歐格
                         憶聲
                         星通
                         科風
                         和鑫
                         力特
                         喬鼎
                         正達
                         大量
                         晟鈦
                         虹冠電
                         聯德
                         同泰
                         新世紀
                         榮創
                         誠研
                         綠能
                         誠創
                         嘉威
                         通嘉
                         力銘
                         洋華
                         世芯-KY
                         亞太電
                         達能
                         科納-KY
                         乙盛-KY
                         清惠
                         鎧勝-KY
                         慧友
                         勁永
                         捷泰
                         宏齊
                         互億
                         關貿
                         居易
                         天瀚
                         迅杰
                         康舒
                         華上
                         君耀-KY
                         光麗-KY
                         元晶
                         愛普
                         晶心科
                         華冠
                         裕豐
                         寶徠
                         全坤建
                         京城
                         宏璟
                         皇普
                         達麗
                         長榮
                         陽明
                         志信
                         台航
                         六福
                         第一店
                         大洋-KY
                         金麗-KY
                         康師傅-DR
                         聖馬丁-DR
                         神州-DR
                         耀傑-DR
                         同方友友-DR
                         晨訊科-DR
                         友佳-DR
                         陽光能源-DR
                         精熙-DR
                         中福
                         雷虎
                         欣巴巴
                         中視
                         秋雨
                         慶豐富
                         新麗
                         川飛
                         新利虹
                         國光生
                         鼎炫-KY
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