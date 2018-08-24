【大慶證券投顧】盤前－國際紛擾壓抑股市空間 聚焦旺季績優股

◆盤勢分析

美國對中國的 160 億美元進口商品關稅生效，中國隨即加徵同等規模關稅，中美之間邊打邊談，加上川普前律師認罪，使其面臨法律問題，徒增市場不確定性，使美股昨日普遍小跌，僅費半小漲 0.12%。貿易戰紛擾不斷，川普除了提及對這次中美談判的期待不高外，先前亦再度表示將對來自歐盟的汽車徵收 25% 關稅，因此雖近期美股轉強，陸股也止跌向上，但貿易紛擾不斷，在相關問題未排除前，恐持續壓抑股市的表現空間。

國際指數回穩走強，激勵台股昨日早盤開高，終場上漲 58 點收在 10863 點，成交量 1012 億。從技術面看，指數緩步墊高，KD 指標低檔交叉向上，多方氣勢轉強，且外資態度轉多，除了期貨未平倉口數回升至接近 4 萬口，本週現貨也買超 114.3 億，外資態度偏多有助推升指數，惟量能依舊低迷，加上面臨月、季線反壓，以及 8/13 的大量黑 K 缺口壓力，除非量能回升至先前 1200~1300 億以上，否則在上頭壓力重重下，恐壓抑指數上漲的力道與空間。

觀察盤面，雖指數反彈力道不大，且量能持續萎靡，但盤面族群仍陸續有族群表態。中國嚴格檢查當地 PCB 排汙，更有陸企因不合規定被限令停產，反觀台廠設備完善符合標準，不受政策影響，更有望迎轉單效益，激勵昨日類股上漲，除了高技、楠梓電攻上漲停外，其餘像耀華、欣興、華通等也有不錯表現，第三季本就是 PCB 傳統旺季，配合中國政策利多，可持續關注。另外風力發電類股也有所表現，丹麥離岸風電商沃旭能源公布在台首階段投資金額高達 1500 億，除了原 30 家本地供應商外，未來將再與 30 家台廠合作，激勵類股大漲，中鋼構攻上漲停鎖死，新光鋼、上緯、大亞… 等也全數大漲，離岸風電持續發展，且受政策扶植，也是短線可留意的方向。塑化股受惠油價轉升，台塑四寶普遍上漲，另外產業漸入旺季的紡織類股，上游原料 EG、PTA 的生產廠中纖、遠東新、東聯等也有表現。整體來看，盤面雖快速輪動，但基本上都聚焦在產業基本面佳，第三季進入旺季的族群，以此為脈絡尋找，即有機會掌握下一波的主流股，相關族群可參考蘋概股、PCB、網通、IC 設計、塑化、紡織上游、水泥等。