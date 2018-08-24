港匯再觸7.85 金管局8月第5次出手買進17.66億港元 4月來累買888億

北京時間 24 日淩晨 5 點，因港元匯價觸及弱方兌換保證水準，香港金管局在市場買入 17.66 億港幣賣盤。這是金管局在 8 月第 5 次進場，累計買進港幣 185.53 億元；也是自 4 月 12 日以來金管局第 23 次進場維持匯率，累計買進約港幣 888.43 億元。

港匯頻觸 7.85 弱方兌換保證，導致金管局連翻出手捍衛聯匯制度。總裁陳德霖在本月 16 日打破沉默表示，金管局會繼續在「弱方兌換保證」被觸發時以 7.85 的水準買入港幣，以確保港幣匯率穩定。他也再次提醒市場務必小心管理利率和市場風險。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏甯也認為，港幣觸發弱方兌換保證，並使資金外流，勢拖累港股大市表現，預期港幣下半年將長期于 7.85 弱方上下，金管局將不時出手接錢。

港元拆款利率然 (Hibor) 昨(23)日較前日全線下跌，隔夜 Hibor 跌至 0.68643%，1 週跌至 1.07536%，2 週跌至 1.19278%；與房貸利率相關的 1 個月 Hibor 跌至 1.45107%，2 個月 Hibor 跌至 1.65179%，3 個月 Hibor 跌至 1.92143%。

長利方面，半年期 Hibor 跌至 2.13286%，1 年期 Hibor 跌至 2.50214%。

圖：香港銀行公會

港匯最新報 7.8498 兌 1 美元。



