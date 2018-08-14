〈土耳其貨幣危機〉港股淪提款機 香港金管局：別怕！港銀口袋很深

土耳其風暴席捲亞洲，觸發亞太區股匯昨齊受挫，港股更再次淪為提款機，昨天做空力道創下近 2 年來最大，港幣也續弱。

為穩定市場，香港金管局派定心丸，強調香港銀行對土耳其的風險承擔很少，占銀行體系總資產低於 0.1%，該局繼續密切留意市場發展，確保銀行妥善管理風險。

以金管局公佈 6 月份資料顯示，香港銀行總貸款逾港幣 9.8 兆元，近 70% 為在香港使用。該局發言人指出，香港銀行體系一直保持穩健，銀行資本充足率和流動資金比率均顯著高於國際標準，有能力抵禦市場波動。

這次土耳其危機令當地貨幣信心受損，市場再次將其與 1998 年亞洲金融風暴作比較，香港銀行業界指出，現時包括香港在內的亞洲多個地區經濟實力，與當年不可同日而語，暫未擔心會悲劇重演。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恒表示，年內新興市場貨幣確普遍有走資壓力，惟跌幅逾 10% 的 5 個表現最弱貨幣，分別為阿根廷、巴西、南非、俄羅斯及土耳其貨幣，亞洲貨幣不算最差，加上現時亞洲各國已從當年金融風暴累積經驗，相信上述國家的經濟前景壓力會較亞洲區大。

至於亞洲區內，表現較差的印度盧比及印尼盾，年內累計貶值幅度分別為 9.8% 及 7.8%。

上商研究部主管林俊泓也指出，土耳其危機引發亞洲金融風暴機會不大，相反，與土國經濟關係較緊密的歐洲國家影響會更大，如果危機蔓延至歐洲區金融業，對全球資產市場將會帶來更大波動。

港幣昨 (13) 日再度逼近 7.85 弱方保證水平，午後漸漸回升至 7.8495，不過晚上 7 時左右港匯轉弱，再度跌至 7.8499 水平。今 (14) 日最新報 7.8493 兌 1 美元。

美元兌港幣走勢

港匯上週五 (10 日) 已多次觸及 7.85 弱方兌換水平，但金管局當時未有出手承接賣盤。當局強調會繼續確保聯繫匯率制度根據其設計運作。

香港銀行同業拆款利率 (Hibor) 昨日全數回落，反映樓按的 1 個月 Hibor 重現跌勢，報 1.285%。隔夜 Hibor 回落至 0.58446%；1 週和 2 週 Hibor 分別回落至 0.84036% 和 0.92821%，3 個月 Hibor 回落至 1.80714%。長息方面．半年 Hibor 回落至 2.059645；1 年期 Hibor 降至 2.44714%。

市場避險令美元續強，美元指數昨突破 96 水平，最高觸及 96.522，逾 1 年新高，加上港美利差擴大，港幣兌美元匯價短期勢持續受壓，葉澤恒認為，港幣不排除短期內會再觸及弱方兌換保證 7.85 水準，並以長假期前及股市表現差時機會較大。

美元指數走勢

恒生指數今 (14) 日繼續走低，截至發稿，下跌 192 點或 - 0.69%，報 27744 點。