中教控股(00839-HK)6個月多賺76.6%不派息

中教控股(00839-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔盈利3.45億元(人民幣.下同)，按年升76.6%。每股盈利17.11分。不派息。

於2018年8月10日，中華人民共和國司法部頒佈《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》，以徵求對建議修改之見解與意見。建議實施條例的主要目的是促進中國民辦教育的穩定、健康發展。該集團認為，建議實施條例有益於及利好民辦高等教育行業的發展。根據該集團對當前草案之初步審視，該集團預期有更多民辦高等教育機構(尤其是獨立學院)將有意出售。建議實施條例的當前草案禁止公辦學校利用其品牌名牟利。因此，公辦學校不得再准許獨立學院掛名及支付管理費；獨立學院須獨立於公辦學校。然而，鑒於建議實施條例的當前草案須作修改或變動，該集團將不時評估建議實施條例的變化，且如有需要，相應調整我們的企業策略。

該團隊自2017年成立起以來已審閱超過110個潛在併購目標。目前，該團隊正就多個標的進行不同階段的盡職審查。

廣東白雲學院新校區(位於廣東省廣州市鍾落潭)的建設工程正按計劃進行。新校區地盤面積達48.9萬平方米，校區建設分為兩期，第一期將在2019年完成，學生容量高達8000名。第二期計劃於2021年完成，其學生容量高達18000名。

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