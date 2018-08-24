發改委：全社會創新投入不斷提升 2017年研發投入同比增11.6%

8月24日國家發展改革委召開新聞發佈會，國家發改委副秘書長，高技術司司長任志武介紹有關情況時表示，今年以來，國家出台了一係列扶持創新創業的政策舉措，著力培育壯大新興產業，加快發展數字經濟，新舊動能轉換明顯加快。為創新生態持續優化，新動能培育的製度建設不斷加強。

任志武指出，黨的十八大以來，我國堅定實施創新驅動發展戰略，深化體製機製改革，特别是“放管服”改革，優化營商環境，推進大眾創業萬眾創新，不斷激發全社會的創新活力。一是全社會的創新投入不斷提升。2017年全社會研發投入1.75萬億元，比上年增長11.6%，佔國内生產總值的比重達到2.12%。研發費用加計扣除等一係列普惠性稅收優惠政策調動企業不斷加大創新投入。二是全社會創新意識普遍增強。各級政府深入貫徹創新發展理念，圍繞支持創新不斷優化管理和服務，有利於新技術新產業新業態新模式蓬勃發展的管理模式逐步形成。企業面向市場和消費升級，大膽推進技術創新和商業模式創新，新的增長點不斷湧現。三是有利於新動能培育的改革舉措陸續出台。

來源：證券時報

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