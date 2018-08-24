億和控股(00838-HK)6個月少賺39%股息0.85仙

億和控股(00838-HK)公布，截至2018年6月30日止6個月股東應佔溢利4608.7萬元，同比跌38.87%。每股盈利2.6仙。派發中期息每股0.85仙。
期內，該集團的營業額上升13.7%至17.24億元，主要由於新客戶及現有客戶的訂單增加，以及集團於威海的新業務所帶來的額外收入所致。然而，由於利潤率較低的零部件銷售佔總營業額的比例於期內上升，攤薄了整體毛利率，以及集團在威海的新業務於營運初期的毛利率較低，導致期內毛利率下跌至24.9%。此外，該集團有相當一部份的營運開支在中國發生，且以人民幣為單位，因此，2018年上半年人民幣匯率與去年同期相比上升，導致該集團多項營運開支增加。期內，該集團於威海的新業務錄得852.2萬元的前期虧損，同時該集團在2017年11月向董事及職工發行新購股權，導致期內購股權成本增加至618.1萬，加上財務費用因貸款及市場利率上升而增加至2207.4萬元，集團的純利下降。
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